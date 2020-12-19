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Ветеринар описала поведение коронавируса у домашних животных
Ветеринар описала поведение коронавируса у домашних животных
Коронавирусы домашних кошек и собак могут мутировать в определенной ситуации. Насколько это опасно для человека, рассказала в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T02:11
2020-12-19T02:11
2020-12-19T02:11
кошки
собаки
животные
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Коронавирусы домашних кошек и собак могут мутировать в определенной ситуации. Насколько это опасно для человека, рассказала в интервью радио Sputnik ветеринарный врач Ангелина Сиротина.Коронавирусы определенных видов содержатся в патогенной флоре кишечника собак и кошек. Как правило, это не опасно для питомцев, но бывают случаи, когда вирус активизируется и мутирует, пояснила ветеринар.Мутировавшие коронавирусы собак и кошек могут угрожать жизни и здоровью животных, но для человека они безвредны, как, собственно, и их изначальные формы. Эти коронавирусы ‒ видовые. То есть собаки от кошек и наоборот заразиться не могут. И человек не может ни передать, ни получить эту инфекцию от животного."Человеческий коронавирус не передается животным, соответственно и от животных на человека он не переходит. Это абсолютно видовой вирус. Есть всего несколько заболеваний, которые называются зооантропонозы. Эти заболевания могут поражать и людей, и животных. К ним, например, относится бешенство", – уточнила ветеринар.По ее словам, если коронавирус привел к болезни питомца, нужно обеспечить животному покой и лечение."Есть специфическое лечение, оно включает в себя терапию антибиотиками для подавления вторичной бактериальной флоры и повышение иммунного статуса модуляторами, иммуностимуляторами, биостимуляторами и покоем. Снижение иммунитета идет от нервов. Когда у животного или человека стресс, тогда все возбудители начинают активироваться и процветать в организмах. Улучшение эмоционального фона способствует хорошему
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кошки, собаки, животные, общество
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Коронавирусы домашних кошек
и собак
могут мутировать в определенной ситуации. Насколько это опасно для человека, рассказала в интервью радио Sputnik
ветеринарный врач Ангелина Сиротина.
Коронавирусы определенных видов содержатся в патогенной флоре кишечника собак и кошек. Как правило, это не опасно для питомцев, но бывают случаи, когда вирус активизируется и мутирует, пояснила ветеринар.
"Он может быть активным только тогда, когда у животного снижается иммунный статус. Иногда у кошек это вызывает осложнение, от этого никто не застрахован. Это касается животных с аутоиммунными проблемами. У них вирус может мутировать", – рассказала Ангелина Сиротина. .
Мутировавшие коронавирусы собак и кошек могут угрожать жизни и здоровью животных, но для человека они безвредны, как, собственно, и их изначальные формы. Эти коронавирусы ‒ видовые. То есть собаки от кошек и наоборот заразиться не могут. И человек не может ни передать, ни получить эту инфекцию от животного.
"Человеческий коронавирус не передается животным, соответственно и от животных на человека он не переходит. Это абсолютно видовой вирус. Есть всего несколько заболеваний, которые называются зооантропонозы. Эти заболевания могут поражать и людей, и животных. К ним, например, относится бешенство", – уточнила ветеринар.
По ее словам, если коронавирус привел к болезни питомца, нужно обеспечить животному покой и лечение.
"Есть специфическое лечение, оно включает в себя терапию антибиотиками для подавления вторичной бактериальной флоры и повышение иммунного статуса модуляторами, иммуностимуляторами, биостимуляторами и покоем. Снижение иммунитета идет от нервов. Когда у животного или человека стресс, тогда все возбудители начинают активироваться и процветать в организмах. Улучшение эмоционального фона способствует хорошему