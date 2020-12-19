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В России предложили ввести зарплату для матерей
В России предложили ввести зарплату для матерей
Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин предложил назначить регулярную выплату россиянкам, воспитывающим детей. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:55
2020-12-19T10:55
2020-12-19T12:34
лдпр
справедливая россия
госдума рф
олег шеин
общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Справедливая Россия" Олег Шеин предложил назначить регулярную выплату россиянкам, воспитывающим детей.По словам парламентария, эта мера поспособствует повышению рождаемости.Кроме того, Шеин считает необходимым ввести регулярные выплаты для семей, находящихся в тяжелом финансовом положении.С ним согласился заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он отметил, что российские семьи много тратят на содержание детей, и поддержал идею выплат на ребенка до достижения им совершеннолетия.Накануне на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что всем семьям с детьми до восьми лет выплатят по пять тысяч рублей. Предновогодние выплаты коснутся 14,7 миллиона детей, правительство выделило на это 73,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20201218/vyplaty-1589934366.html
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лдпр, справедливая россия, госдума рф, олег шеин, общество