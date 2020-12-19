VLADEY проведет последний в этом году аукцион
© предоставлено пресс-службой аукционного дома VladeyТимур Новиков "Ялта зимой", 1987 картон, коллаж
© предоставлено пресс-службой аукционного дома Vladey
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Аукционный дом проведет торги VLADEY ПИТЕР, на которых будет представлено искусство северной столицы второй половины ХХ века: от ленинградского нонконформизма до "Новых художников", "Митьков" и неоакадемистов.
Топ-лоты — исторически значимые и редкие на арт-рынке полотна. Лидер ленинградского андеграунда 1980-х и 1990-х Тимур Новиков представлен тремя работами: два панно "Тихон, Патриарх Московский и всея России" 1998 года из серии "Святые" и декор "Амур-садовник" 1995 года из серии "Камеи". Также в торгах принимает участие коллаж "Ялта зимой" 1987 года .
© предоставлено пресс-службой аукционного дома VladeyЕвгений Михнов-Войтенко "Абстрактная композиция", 1959 холст, смешанная техника
© предоставлено пресс-службой аукционного дома Vladey
Евгений Михнов-Войтенко "Абстрактная композиция", 1959 холст, смешанная техника
Абстрактная композиция Евгения Михнова-Войтенко выполнена в авторской технике с применением нитроэмали.
Поколение "АССА" представлено работами лидеров движения "Новые художники": Тимура Новикова, Олега Котельникова, Ивана Сотникова, Георгия Гурьянова, Андрея Крисанова, Инала Савченкова, Сергея Бугаева (Африки) и других. Топовая работа Олега Котельникова "Пришельцы" 1988 года — пример живописи зрелого периода художника, одно из тех, благодаря которым ленинградский андеграунд обрел мировую известность.
© предоставлено пресс-службой аукционного дома VladeyОлег Котельников "Пришельцы", 1988 бумага, темпера, гуашь, без рамы 64 х 240 см
© предоставлено пресс-службой аукционного дома Vladey
Олег Котельников "Пришельцы", 1988 бумага, темпера, гуашь, без рамы 64 х 240 см
Особое место занимает совместная работа объединения "Новые художники" — барабаны группы "Поп-механика", расписанные во время выступления коллектива 25 мая 1986 года.
© пресс-служба VladeyОбъединение "Новые художники" Барабаны "Поп-Механики", 1980-е
© пресс-служба Vladey
Объединение "Новые художники" Барабаны "Поп-Механики", 1980-е
Основатель некрореалистического движения Евгений Юфит, создавший за весь период своего творчества всего около тридцати живописных работ, представлен на торгах двумя исключительно редкими цветными произведениями раннего периода "Мифы океании" 1984 года и "Судьба альпиниста" 1983 года.
Другое важное для петербургского искусства движение "Митьки" представлено работами основателей — Александра Флоренского "Спас на Крови" 2005 года и Ольги Флоренской "Ватник-костюмчик “Лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере”" конца 1980-х годов, а также Василия Голубева "Джавдет — жив" 1995 года.
© предоставлено пресс-службой аукционного дома VladeyАлександр Флоренский "Спас на Крови", 2005 холст, масло 141 х 100 см
© предоставлено пресс-службой аукционного дома Vladey
Александр Флоренский "Спас на Крови", 2005 холст, масло 141 х 100 см
"Почему ПИТЕР? Это слово вбирает в себя все исторические имена северной столицы России. Искусство вокруг 1991 года, когда произошло переименование Ленинграда в Санкт-Петербург, мы и представим на аукционе. Конечно, основное внимание искусству бурных 80-х." — объяснил глава VLADEY и аукционист Владимир Овчаренко. — "Этому времени посвящено много исследований и мы рады, что нам удалось собрать для коллекционеров не только работы известных всем Георгия Гурьянова, Тимура Новикова, Владика Монро, но и произведения забытых сейчас авторов. Это было мощное течение, оно вошло в историю мирового искусства".
Начало торгов в 15:00. Участие онлайн и по телефону.
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