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Культура
https://ria.ru/20201219/vladey-1589981754.html
VLADEY проведет последний в этом году аукцион
VLADEY проведет последний в этом году аукцион
Аукционный дом проведет торги VLADEY ПИТЕР, на которых будет представлено искусство северной столицы второй половины ХХ века: от ленинградского нонконформизма... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T07:15
2020-12-19T07:15
культура
новости культуры
музеи
сергей бугаев (художник)
георгий гурьянов
санкт-петербург
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Аукционный дом проведет торги VLADEY ПИТЕР, на которых будет представлено искусство северной столицы второй половины ХХ века: от ленинградского нонконформизма до "Новых художников", "Митьков" и неоакадемистов. Топ-лоты — исторически значимые и редкие на арт-рынке полотна. Лидер ленинградского андеграунда 1980-х и 1990-х Тимур Новиков представлен тремя работами: два панно "Тихон, Патриарх Московский и всея России" 1998 года из серии "Святые" и декор "Амур-садовник" 1995 года из серии "Камеи". Также в торгах принимает участие коллаж "Ялта зимой" 1987 года .Абстрактная композиция Евгения Михнова-Войтенко выполнена в авторской технике с применением нитроэмали.Поколение "АССА" представлено работами лидеров движения "Новые художники": Тимура Новикова, Олега Котельникова, Ивана Сотникова, Георгия Гурьянова, Андрея Крисанова, Инала Савченкова, Сергея Бугаева (Африки) и других. Топовая работа Олега Котельникова "Пришельцы" 1988 года — пример живописи зрелого периода художника, одно из тех, благодаря которым ленинградский андеграунд обрел мировую известность. Особое место занимает совместная работа объединения "Новые художники" — барабаны группы "Поп-механика", расписанные во время выступления коллектива 25 мая 1986 года. Основатель некрореалистического движения Евгений Юфит, создавший за весь период своего творчества всего около тридцати живописных работ, представлен на торгах двумя исключительно редкими цветными произведениями раннего периода "Мифы океании" 1984 года и "Судьба альпиниста" 1983 года.Другое важное для петербургского искусства движение "Митьки" представлено работами основателей — Александра Флоренского "Спас на Крови" 2005 года и Ольги Флоренской "Ватник-костюмчик “Лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере”" конца 1980-х годов, а также Василия Голубева "Джавдет — жив" 1995 года. "Почему ПИТЕР? Это слово вбирает в себя все исторические имена северной столицы России. Искусство вокруг 1991 года, когда произошло переименование Ленинграда в Санкт-Петербург, мы и представим на аукционе. Конечно, основное внимание искусству бурных 80-х." — объяснил глава VLADEY и аукционист Владимир Овчаренко. — "Этому времени посвящено много исследований и мы рады, что нам удалось собрать для коллекционеров не только работы известных всем Георгия Гурьянова, Тимура Новикова, Владика Монро, но и произведения забытых сейчас авторов. Это было мощное течение, оно вошло в историю мирового искусства".Начало торгов в 15:00. Участие онлайн и по телефону.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, музеи, сергей бугаев (художник), георгий гурьянов, санкт-петербург

VLADEY проведет последний в этом году аукцион

07:15 19.12.2020
 
© предоставлено пресс-службой аукционного дома VladeyТимур Новиков "Ялта зимой", 1987 картон, коллаж
Тимур Новиков Ялта зимой, 1987 картон, коллаж - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© предоставлено пресс-службой аукционного дома Vladey
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Аукционный дом проведет торги VLADEY ПИТЕР, на которых будет представлено искусство северной столицы второй половины ХХ века: от ленинградского нонконформизма до "Новых художников", "Митьков" и неоакадемистов.
Топ-лоты — исторически значимые и редкие на арт-рынке полотна. Лидер ленинградского андеграунда 1980-х и 1990-х Тимур Новиков представлен тремя работами: два панно "Тихон, Патриарх Московский и всея России" 1998 года из серии "Святые" и декор "Амур-садовник" 1995 года из серии "Камеи". Также в торгах принимает участие коллаж "Ялта зимой" 1987 года .
© предоставлено пресс-службой аукционного дома VladeyЕвгений Михнов-Войтенко "Абстрактная композиция", 1959 холст, смешанная техника
Евгений Михнов-Войтенко Абстрактная композиция, 1959 холст, смешанная техника - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© предоставлено пресс-службой аукционного дома Vladey
Евгений Михнов-Войтенко "Абстрактная композиция", 1959 холст, смешанная техника
Абстрактная композиция Евгения Михнова-Войтенко выполнена в авторской технике с применением нитроэмали.
Поколение "АССА" представлено работами лидеров движения "Новые художники": Тимура Новикова, Олега Котельникова, Ивана Сотникова, Георгия Гурьянова, Андрея Крисанова, Инала Савченкова, Сергея Бугаева (Африки) и других. Топовая работа Олега Котельникова "Пришельцы" 1988 года — пример живописи зрелого периода художника, одно из тех, благодаря которым ленинградский андеграунд обрел мировую известность.
© предоставлено пресс-службой аукционного дома VladeyОлег Котельников "Пришельцы", 1988 бумага, темпера, гуашь, без рамы 64 х 240 см
Олег Котельников Пришельцы, 1988 бумага, темпера, гуашь, без рамы 64 х 240 см - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© предоставлено пресс-службой аукционного дома Vladey
Олег Котельников "Пришельцы", 1988 бумага, темпера, гуашь, без рамы 64 х 240 см
Особое место занимает совместная работа объединения "Новые художники" — барабаны группы "Поп-механика", расписанные во время выступления коллектива 25 мая 1986 года.
© пресс-служба VladeyОбъединение "Новые художники" Барабаны "Поп-Механики", 1980-е
Объединение Новые художники Барабаны Поп-Механики, 1980-е - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© пресс-служба Vladey
Объединение "Новые художники" Барабаны "Поп-Механики", 1980-е
Основатель некрореалистического движения Евгений Юфит, создавший за весь период своего творчества всего около тридцати живописных работ, представлен на торгах двумя исключительно редкими цветными произведениями раннего периода "Мифы океании" 1984 года и "Судьба альпиниста" 1983 года.
Другое важное для петербургского искусства движение "Митьки" представлено работами основателей — Александра Флоренского "Спас на Крови" 2005 года и Ольги Флоренской "Ватник-костюмчик “Лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере”" конца 1980-х годов, а также Василия Голубева "Джавдет — жив" 1995 года.
© предоставлено пресс-службой аукционного дома VladeyАлександр Флоренский "Спас на Крови", 2005 холст, масло 141 х 100 см
Александр Флоренский Спас на Крови, 2005 холст, масло 141 х 100 см - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© предоставлено пресс-службой аукционного дома Vladey
Александр Флоренский "Спас на Крови", 2005 холст, масло 141 х 100 см
"Почему ПИТЕР? Это слово вбирает в себя все исторические имена северной столицы России. Искусство вокруг 1991 года, когда произошло переименование Ленинграда в Санкт-Петербург, мы и представим на аукционе. Конечно, основное внимание искусству бурных 80-х." — объяснил глава VLADEY и аукционист Владимир Овчаренко. — "Этому времени посвящено много исследований и мы рады, что нам удалось собрать для коллекционеров не только работы известных всем Георгия Гурьянова, Тимура Новикова, Владика Монро, но и произведения забытых сейчас авторов. Это было мощное течение, оно вошло в историю мирового искусства".
Начало торгов в 15:00. Участие онлайн и по телефону.
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