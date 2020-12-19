https://ria.ru/20201219/vkontakte-1590038354.html

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе социальной сети. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T14:51

2020-12-19T14:51

2020-12-19T15:21

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе социальной сети.Данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, свидетельствуют, что проблемы в работе с сервисом начались около 14:00 по московскому времени.Так, 81 процент жалоб связан с загрузкой сайта, семь процентов — с доставкой сообщений, еще 11 — со входом в аккаунт.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России.В самой соцсети сообщили РИА Новости, что "ВКонтакте" полностью восстановила работу. Сбои, как сообщила пресс-служба компании, наблюдались в течение нескольких минут.

https://ria.ru/20201216/ubytki-1589544295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вконтакте, москва, санкт-петербург, технологии