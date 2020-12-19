https://ria.ru/20201219/stoyanov-1589926027.html

Вышел тизер сериала "Вампиры средней полосы" со Стояновым вместо Ефремова

Вышел тизер сериала "Вампиры средней полосы" со Стояновым вместо Ефремова

На YouTube-канале видеосервиса Start опубликовали первый тизер российского сериала Антона Маслова "Вампиры средней полосы". РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T02:26

2020-12-19T02:26

2020-12-19T02:26

михаил ефремов

татьяна догилева

смоленск

культура

кино и сериалы

новости культуры

юрий стоянов

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. На YouTube-канале видеосервиса Start опубликовали первый тизер российского сериала Антона Маслова "Вампиры средней полосы".В Смоленске обычную жизнь ведут вампиры (они не убивают людей, но кровь пьют), которых возглавляет дед Слава (Юрий Стоянов), а за соблюдением законов следит Ирина Витальевна (Татьяна Догилева). Благодаря им о существовании монстров многие годы никто не догадывался. Но однажды недалеко от города находят тела молодых людей со странными укусами. Мирная жизнь кровопийц оказывается под угрозой.Раннее в роли деда Славы снимался Михаил Ефремов, до его ареста было отснято около половины материала. Создателям ленты пришлось срочно искать ему замену и переделывать уже готовые сцены.Премьера сериала запланирована на весну 2021 года. Вместе со Стояновым и Догилевой в нем также снялись Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Александр Устюгов и другие.

https://ria.ru/20200912/efremov-1577150433.html

смоленск

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михаил ефремов, татьяна догилева, смоленск, кино и сериалы, новости культуры, юрий стоянов