Пашинян возглавил траурное шествие к военному кладбищу в Ереване
12:59 19.12.2020 (обновлено: 14:36 19.12.2020)
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМинистр территориального управления и развития Армении, премьер-министр Армении Никол Пашинян и спикер Национального собрания Армении Арарат Мирзоян во время шествия в Ереване
ЕРЕВАН, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возглавил траурное шествие в память о погибших в ходе эскалации конфликта в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.
Шествие началось с площади Республики и завершится на военном кладбище "Ераблур". Премьера сопровождают спикер парламента Арарат Мирзоян и министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, а также депутаты парламента.
На "Ераблуре" собрались ветераны карабахского конфликта, которые заявляют, что не намерены пускать Пашиняна на территорию кладбища.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
18 декабря, 12:18Алиев выступил в защиту Пашиняна
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.