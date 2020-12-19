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Пашинян возглавил траурное шествие к военному кладбищу в Ереване

Пашинян возглавил траурное шествие к военному кладбищу в Ереване

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возглавил траурное шествие в память о погибших в ходе эскалации конфликта в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:59

2020-12-19T12:59

2020-12-19T14:36

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян возглавил траурное шествие в память о погибших в ходе эскалации конфликта в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Шествие началось с площади Республики и завершится на военном кладбище "Ераблур". Премьера сопровождают спикер парламента Арарат Мирзоян и министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, а также депутаты парламента.На "Ераблуре" собрались ветераны карабахского конфликта, которые заявляют, что не намерены пускать Пашиняна на территорию кладбища.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201218/aliev-1589868851.html

нагорный карабах

ереван

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, ереван, армения, в мире