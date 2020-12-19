https://ria.ru/20201219/sevastopol-1590021413.html

В Крыму началась переброска воды из Кадыковского карьера в Севастополь

В Крыму началась переброска воды из Кадыковского карьера в Севастополь

Воду из Кадыковского карьера начали перебрасывать в Севастополь для покрытия проблемы вододефицита, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:03

2020-12-19T12:03

2020-12-19T12:03

бельбек

михаил развожаев

балаклава

владимир путин

республика крым

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Воду из Кадыковского карьера начали перебрасывать в Севастополь для покрытия проблемы вододефицита, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут. При этом ранее в Севастополе был веден режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды в водохранилище из-за затянувшейся засухи. Накануне в город начали подавать воду из резервного водоема у горы Гасфорта и Инкерманского озера. Начато строительство нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод. Завершить строительство объекта намерены к 1 марта."Теперь 15 тысяч кубометров воды, которые сегодня начинают поступать в нашу систему, позволяют экономить 15 тысяч кубов на Чернореченском водохранилище", - сказал журналистам Развожаев.По его словам, город благодаря запуску резервных источников должен продержаться до марта без ограничений подачи воды."До марта, до того, как начнется наполнение паводковыми водами и будет построен большой водозабор на реке Бельбек, мы должны в Севастополе подержаться без ограничений подачи воды", - сказал Развожаев.Кадыковский карьер или Карьерное озеро расположено к северо-западу от города Балаклава.Ранее Развожаев заявил, что Севастополь сможет пройти засушливый период и преодолеть проблему вододефицита за счет строительства нового водозабора и масштабной кампании по экономии воды в основном источнике водоснабжения - Чернореченском водохранилище.

https://ria.ru/20201212/voda-po-grafiku-v-krymu-peresykhayut-reki-i-vodokhranilischa-1588936370.html

https://ria.ru/20201119/krym-1585396197.html

бельбек

балаклава

республика крым

севастополь

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бельбек, михаил развожаев, балаклава, владимир путин, республика крым, севастополь, общество