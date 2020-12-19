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В Крыму началась переброска воды из Кадыковского карьера в Севастополь
В Крыму началась переброска воды из Кадыковского карьера в Севастополь
Воду из Кадыковского карьера начали перебрасывать в Севастополь для покрытия проблемы вододефицита, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:03
2020-12-19T12:03
бельбек
михаил развожаев
балаклава
владимир путин
республика крым
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Воду из Кадыковского карьера начали перебрасывать в Севастополь для покрытия проблемы вододефицита, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут. При этом ранее в Севастополе был веден режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды в водохранилище из-за затянувшейся засухи. Накануне в город начали подавать воду из резервного водоема у горы Гасфорта и Инкерманского озера. Начато строительство нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод. Завершить строительство объекта намерены к 1 марта."Теперь 15 тысяч кубометров воды, которые сегодня начинают поступать в нашу систему, позволяют экономить 15 тысяч кубов на Чернореченском водохранилище", - сказал журналистам Развожаев.По его словам, город благодаря запуску резервных источников должен продержаться до марта без ограничений подачи воды."До марта, до того, как начнется наполнение паводковыми водами и будет построен большой водозабор на реке Бельбек, мы должны в Севастополе подержаться без ограничений подачи воды", - сказал Развожаев.Кадыковский карьер или Карьерное озеро расположено к северо-западу от города Балаклава.Ранее Развожаев заявил, что Севастополь сможет пройти засушливый период и преодолеть проблему вододефицита за счет строительства нового водозабора и масштабной кампании по экономии воды в основном источнике водоснабжения - Чернореченском водохранилище.
https://ria.ru/20201212/voda-po-grafiku-v-krymu-peresykhayut-reki-i-vodokhranilischa-1588936370.html
https://ria.ru/20201119/krym-1585396197.html
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балаклава
республика крым
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бельбек, михаил развожаев, балаклава, владимир путин, республика крым, севастополь, общество

В Крыму началась переброска воды из Кадыковского карьера в Севастополь

12:03 19.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабочие во время укладки труб нового водовода от Бештерек-Зуйского водозабора к Симферополю
Рабочие во время укладки труб нового водовода от Бештерек-Зуйского водозабора к Симферополю - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости. Воду из Кадыковского карьера начали перебрасывать в Севастополь для покрытия проблемы вододефицита, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что проблема с водоснабжением Крыма будет решена, экономить на этом власти не будут. При этом ранее в Севастополе был веден режим повышенной готовности в связи с сокращением запасов воды в водохранилище из-за затянувшейся засухи. Накануне в город начали подавать воду из резервного водоема у горы Гасфорта и Инкерманского озера. Начато строительство нового водозабора на реке Бельбек для сбора паводковых вод. Завершить строительство объекта намерены к 1 марта.
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Вода по графику: в Крыму пересыхают реки и водохранилищаВ Крыму продолжаются проблемы с дефицитом воды.
"Теперь 15 тысяч кубометров воды, которые сегодня начинают поступать в нашу систему, позволяют экономить 15 тысяч кубов на Чернореченском водохранилище", - сказал журналистам Развожаев.
По его словам, город благодаря запуску резервных источников должен продержаться до марта без ограничений подачи воды.
"До марта, до того, как начнется наполнение паводковыми водами и будет построен большой водозабор на реке Бельбек, мы должны в Севастополе подержаться без ограничений подачи воды", - сказал Развожаев.
Кадыковский карьер или Карьерное озеро расположено к северо-западу от города Балаклава.
Ранее Развожаев заявил, что Севастополь сможет пройти засушливый период и преодолеть проблему вододефицита за счет строительства нового водозабора и масштабной кампании по экономии воды в основном источнике водоснабжения - Чернореченском водохранилище.
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БельбекМихаил РазвожаевБалаклаваВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольОбщество
 
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