Долго и счастливо? Актеры, которые полюбили друг друга на съемках

© Киностудия им. М. Горького (1984) , РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Екатерина и Александр Стриженовы

Истории любви этой пары уже более 30 лет. Катя и Саша были совсем юными, когда снялись в фильме "Лидер" (1985). Александр Стриженов сразу обратил внимание на серьезную Екатерину (в девичестве Токмань), а вот она — нет. Только после долгих и красивых ухаживаний начинающая актриса ответила взаимностью.

Они хотели сразу пожениться, но смогли это сделать только после совершеннолетия. Свадьба состоялась в 1987-м. Через год у Александра и Екатерины Стриженовых родилась дочь Анастасия, а в 2000-м — Александра.