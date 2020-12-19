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https://ria.ru/20201219/romany-1589330784.html
Долго и счастливо? Актеры, которые полюбили друг друга на съемках
Долго и счастливо? Актеры, которые полюбили друг друга на съемках
Уходящий год оказался серьезным испытанием для многих семейных союзов, в том числе и звездных. Тем ценнее отношения тех, кто смог преодолеть бытовые и многие... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T08:00
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шоубиз
любовь
коронавирус covid-19
блейк лайвли
кит харингтон
елена лядова
райан рейнольдс (актер)
екатерина стриженова
майкл фассбендер
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Галина Соколова, Лариса Худикова. Уходящий год оказался серьезным испытанием для многих семейных союзов, в том числе и звездных. Тем ценнее отношения тех, кто смог преодолеть бытовые и многие другие проблемы (которые во время пандемии COVID-19 наверняка только обострились). Истории любви у всех, конечно, разные. Кинозвезды, к примеру, знакомятся обычно на съемках. И, разумеется, бывает так, что актеры не просто изображают взаимные чувства согласно сценарию фильма, а переносят их в реальную жизнь. Самые крепкие звездные пары, чья любовь длится уже не один год, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
любовь, коронавирус covid-19, блейк лайвли, кит харингтон, елена лядова, райан рейнольдс (актер), екатерина стриженова, майкл фассбендер, владимир вдовиченков, алисия викандер, том харди (эдвард харди), хавьер бардем, максим матвеев, елизавета боярская, пенелопа крус, ольга дроздова, александр стриженов, дмитрий певцов, фото, знаменитости, звезды

Долго и счастливо? Актеры, которые полюбили друг друга на съемках

08:00 19.12.2020
 
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Галина Соколова, Лариса Худикова. Уходящий год оказался серьезным испытанием для многих семейных союзов, в том числе и звездных. Тем ценнее отношения тех, кто смог преодолеть бытовые и многие другие проблемы (которые во время пандемии COVID-19 наверняка только обострились). Истории любви у всех, конечно, разные. Кинозвезды, к примеру, знакомятся обычно на съемках. И, разумеется, бывает так, что актеры не просто изображают взаимные чувства согласно сценарию фильма, а переносят их в реальную жизнь. Самые крепкие звездные пары, чья любовь длится уже не один год, — в фотоленте РИА Новости.
© Киностудия им. М. Горького (1984) , РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Екатерина и Александр Стриженовы

Истории любви этой пары уже более 30 лет. Катя и Саша были совсем юными, когда снялись в фильме "Лидер" (1985). Александр Стриженов сразу обратил внимание на серьезную Екатерину (в девичестве Токмань), а вот она — нет. Только после долгих и красивых ухаживаний начинающая актриса ответила взаимностью.

Они хотели сразу пожениться, но смогли это сделать только после совершеннолетия. Свадьба состоялась в 1987-м. Через год у Александра и Екатерины Стриженовых родилась дочь Анастасия, а в 2000-м — Александра.

Кадр из фильма Лидер, Александр и Екатерина Стриженовы
1 из 10

Екатерина и Александр Стриженовы

Истории любви этой пары уже более 30 лет. Катя и Саша были совсем юными, когда снялись в фильме "Лидер" (1985). Александр Стриженов сразу обратил внимание на серьезную Екатерину (в девичестве Токмань), а вот она — нет. Только после долгих и красивых ухаживаний начинающая актриса ответила взаимностью.

Они хотели сразу пожениться, но смогли это сделать только после совершеннолетия. Свадьба состоялась в 1987-м. Через год у Александра и Екатерины Стриженовых родилась дочь Анастасия, а в 2000-м — Александра.

© Киностудия им. М. Горького (1984) , РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Мосфильм (1992), РИА Новости / Кирилл Каллиников

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов

Познакомились на пробах к фильму "Прогулка по эшафоту" (1992). Уже в первый съемочный день им надо было играть влюбленных и целоваться. Ольга Дроздова рассказывала, что она этого "терпеть не может", да и Дмитрий Певцов ей поначалу не особенно понравился. А вот он, наоборот, влюбился в Ольгу с первого взгляда.

Дроздова долго не отвечала взаимностью. Она собиралась выйти замуж за миллионера из Швейцарии, но в результате не устояла перед настойчивостью Дмитрия Певцова, который ради нее развелся с женой.

Свадьбу сыграли в 1994-м, а в 2007 году у пары родился единственный и долгожданный сын Елисей.

Кадр из фильма Прогулка по эшафоту, Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов
2 из 10

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов

Познакомились на пробах к фильму "Прогулка по эшафоту" (1992). Уже в первый съемочный день им надо было играть влюбленных и целоваться. Ольга Дроздова рассказывала, что она этого "терпеть не может", да и Дмитрий Певцов ей поначалу не особенно понравился. А вот он, наоборот, влюбился в Ольгу с первого взгляда.

Дроздова долго не отвечала взаимностью. Она собиралась выйти замуж за миллионера из Швейцарии, но в результате не устояла перед настойчивостью Дмитрия Певцова, который ради нее развелся с женой.

Свадьбу сыграли в 1994-м, а в 2007 году у пары родился единственный и долгожданный сын Елисей.

© Мосфильм (1992), РИА Новости / Кирилл Каллиников
© Mediapro (2008), РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Им потребовалось 15 лет и два совместных фильма, чтобы понять, насколько они созданы друг для друга.

Впервые Пенелопа и Хавьер встретились в 1992 году на съемках романтического фильма "Ветчина, ветчина". Ей тогда было 18, а ему — 23. И хотя они играли влюбленных, в реальной жизни между ними тогда искра не пробежала.

Только через много лет, воссоединившись в фильме Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона" (2008), они поняли, что любят друг друга. В 2010-м поженились — на Багамах. Пенелопа Крус сразу заявила, что их личная жизнь с Хавьером Бардемом "священна".

В 2011 году у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м — дочь Луна. Фотографировать детей родители не позволяют.

Кадр из фильма Вики Кристина Барселона, Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
3 из 10

Пенелопа Крус и Хавьер Бардем

Им потребовалось 15 лет и два совместных фильма, чтобы понять, насколько они созданы друг для друга.

Впервые Пенелопа и Хавьер встретились в 1992 году на съемках романтического фильма "Ветчина, ветчина". Ей тогда было 18, а ему — 23. И хотя они играли влюбленных, в реальной жизни между ними тогда искра не пробежала.

Только через много лет, воссоединившись в фильме Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона" (2008), они поняли, что любят друг друга. В 2010-м поженились — на Багамах. Пенелопа Крус сразу заявила, что их личная жизнь с Хавьером Бардемом "священна".

В 2011 году у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м — дочь Луна. Фотографировать детей родители не позволяют.

© Mediapro (2008), РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Арт-Питер (2010), РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Дочь Михаила Боярского сразу обратила внимание на харизматичного и обаятельного Максима Матвеева. Это произошло, когда они снимались в фильме "Не скажу" (2010). Однако актриса не решалась сделать первый шаг: не в характере Елизаветы проявлять инициативу. В результате это сделал Матвеев.

Они поженились тогда же, в 2010-м. Воспитывают двух сыновей (Андрея и Григория).

Кадр из фильма Не скажу, Елизавета Боярская и Максим Матвеев
4 из 10

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Дочь Михаила Боярского сразу обратила внимание на харизматичного и обаятельного Максима Матвеева. Это произошло, когда они снимались в фильме "Не скажу" (2010). Однако актриса не решалась сделать первый шаг: не в характере Елизаветы проявлять инициативу. В результате это сделал Матвеев.

Они поженились тогда же, в 2010-м. Воспитывают двух сыновей (Андрея и Григория).

© Арт-Питер (2010), РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Mammoth Screen (2009), AP Photo / Invision / Dan Steinberg

Шарлотта Райли и Том Харди

Британские актеры познакомились на съемках драмы "Грозовой перевал" (2009) по роману Эмили Бронте. Как и их герои, Райли и Харди влюбились друг в друга. Спустя год сообщили о помолвке. Однако поженились они только в 2014-м, причем тайно. Известно лишь, что церемония состоялась летом в старинном замке на юге Франции.

Супруги растят двух сыновей. Одного, кстати, назвали Форрестом — в честь героя фильма "Форрест Гамп", сыгранного Томом Хэнксом.

Кадр из фильма Грозовой перевал, Шарлотта Райли и Том Харди
5 из 10

Шарлотта Райли и Том Харди

Британские актеры познакомились на съемках драмы "Грозовой перевал" (2009) по роману Эмили Бронте. Как и их герои, Райли и Харди влюбились друг в друга. Спустя год сообщили о помолвке. Однако поженились они только в 2014-м, причем тайно. Известно лишь, что церемония состоялась летом в старинном замке на юге Франции.

Супруги растят двух сыновей. Одного, кстати, назвали Форрестом — в честь героя фильма "Форрест Гамп", сыгранного Томом Хэнксом.

© Mammoth Screen (2009), AP Photo / Invision / Dan Steinberg
© Warner Bros., DC Comics (2011), AP Photo / Invision / Charles Sykes

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Вместе они c 2011 года и считаются одной из самых крепких пар Голливуда. Познакомились на съемках "Зеленого фонаря". В то время у них были отношениях с другими (Лайвли — с партнером по "Сплетнице" Пенном Бэджи, а Рейнольдс состоял в браке со Скарлетт Йоханссон). Пришлось расстаться.

Через несколько месяцев стало известно, что у Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли роман. Все развивалось стремительно. Уже в 2012-м они устроили скромную свадебную церемонию в Южной Каролине. Присутствовали только друзья и члены семьи. У пары три дочери, младшей нет и года.

Кадр из фильма Зеленый фонарь, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
6 из 10

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Вместе они c 2011 года и считаются одной из самых крепких пар Голливуда. Познакомились на съемках "Зеленого фонаря". В то время у них были отношениях с другими (Лайвли — с партнером по "Сплетнице" Пенном Бэджи, а Рейнольдс состоял в браке со Скарлетт Йоханссон). Пришлось расстаться.

Через несколько месяцев стало известно, что у Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли роман. Все развивалось стремительно. Уже в 2012-м они устроили скромную свадебную церемонию в Южной Каролине. Присутствовали только друзья и члены семьи. У пары три дочери, младшей нет и года.

© Warner Bros., DC Comics (2011), AP Photo / Invision / Charles Sykes
© Нон-стоп Продакшн (2014), РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Встретились на съемках фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" (2014) и с тех пор не расставались. Поженились в 2015-м.

Лядова и Вдовиченков часто появляются вместе на красной дорожке, но о подробностях семейной жизни особо не распространяются.

Кадр из фильма Левиафан, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
7 из 10

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Встретились на съемках фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" (2014) и с тех пор не расставались. Поженились в 2015-м.

Лядова и Вдовиченков часто появляются вместе на красной дорожке, но о подробностях семейной жизни особо не распространяются.

© Нон-стоп Продакшн (2014), РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© HBO (2011–2019), AFP 2020 / Getty Images North America / Frazer Harrison

Роуз Лесли и Кит Харингтон

Познакомиись во время работы над сериалом "Игра престолов", в котором исполнили роли Джона Сноу и Игритт.

По словам Харингтона, он влюбился на съемках третьего сезона, в Исландии, в 2013 году. Стали встречаться. В сентябре 2017-го объявили о помолвке, а летом 2018 года сыграли свадьбу. Кроме родных, на ней присутствовали друзья по сериалу, в том числе Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж, Софи Тернер и некоторые другие.

В сентябре стало известно, что супруги ждут первенца.

Кадр из сериала Игра престолов, Роуз Лесли и Кит Харингтон
8 из 10

Роуз Лесли и Кит Харингтон

Познакомиись во время работы над сериалом "Игра престолов", в котором исполнили роли Джона Сноу и Игритт.

По словам Харингтона, он влюбился на съемках третьего сезона, в Исландии, в 2013 году. Стали встречаться. В сентябре 2017-го объявили о помолвке, а летом 2018 года сыграли свадьбу. Кроме родных, на ней присутствовали друзья по сериалу, в том числе Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж, Софи Тернер и некоторые другие.

В сентябре стало известно, что супруги ждут первенца.

© HBO (2011–2019), AFP 2020 / Getty Images North America / Frazer Harrison
© Марс Медиа Энтертейнмент (2014-...), РИА Новости / Максим Блинов

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Снялись вместе в драматическом сериале "Гетеры майора Соколова". Тогда никто и подумать не мог, что между ними возникли чувства — слишком уж хорошо они их скрывали.

Поэтому когда в 2013-м Мельникова и Смольянинов поженились, многие поклонники были очень удивлены.

Они и сейчас ведут достаточно закрытый образ жизни. Воспитывают двух сыновей: Артура и Марка.

Кадр из сериала Гетеры майора Соколова, актеры Дарья Мельникова и Артур Смольянинов
9 из 10

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Снялись вместе в драматическом сериале "Гетеры майора Соколова". Тогда никто и подумать не мог, что между ними возникли чувства — слишком уж хорошо они их скрывали.

Поэтому когда в 2013-м Мельникова и Смольянинов поженились, многие поклонники были очень удивлены.

Они и сейчас ведут достаточно закрытый образ жизни. Воспитывают двух сыновей: Артура и Марка.

© Марс Медиа Энтертейнмент (2014-...), РИА Новости / Максим Блинов
© Touchstone Pictures, DreamWorks Pictures (2016), AP Photo / Invision/ Joel Ryan

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

Познакомились на кинофестивале в Торонто. Тогда Алисия Викандер отметила, что Майкл "хороший танцор". Однако чувства возникли позже — на съемочной площадке драмы "Свет в океане" (2016).

СМИ писали, что в 2014-м режиссер Дерек Сиенфрэнс попросил их месяц пожить вместе на удаленном маяке (Викандер и Фассбендер играли супружескую пару), пока идет кинопроизводство. Вскоре начался роман в реальной жизни.

В 2017 году Алисия Викандер и Майкл Фассбендер узаконили отношения.

Кадр из фильма Свет в океане, Алисия Викандер и Майкл Фассбендер
10 из 10

Алисия Викандер и Майкл Фассбендер

Познакомились на кинофестивале в Торонто. Тогда Алисия Викандер отметила, что Майкл "хороший танцор". Однако чувства возникли позже — на съемочной площадке драмы "Свет в океане" (2016).

СМИ писали, что в 2014-м режиссер Дерек Сиенфрэнс попросил их месяц пожить вместе на удаленном маяке (Викандер и Фассбендер играли супружескую пару), пока идет кинопроизводство. Вскоре начался роман в реальной жизни.

В 2017 году Алисия Викандер и Майкл Фассбендер узаконили отношения.

© Touchstone Pictures, DreamWorks Pictures (2016), AP Photo / Invision/ Joel Ryan
 
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