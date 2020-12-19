Долго и счастливо? Актеры, которые полюбили друг друга на съемках
Екатерина и Александр Стриженовы
Истории любви этой пары уже более 30 лет. Катя и Саша были совсем юными, когда снялись в фильме "Лидер" (1985). Александр Стриженов сразу обратил внимание на серьезную Екатерину (в девичестве Токмань), а вот она — нет. Только после долгих и красивых ухаживаний начинающая актриса ответила взаимностью.
Они хотели сразу пожениться, но смогли это сделать только после совершеннолетия. Свадьба состоялась в 1987-м. Через год у Александра и Екатерины Стриженовых родилась дочь Анастасия, а в 2000-м — Александра.
Екатерина и Александр Стриженовы
Истории любви этой пары уже более 30 лет. Катя и Саша были совсем юными, когда снялись в фильме "Лидер" (1985). Александр Стриженов сразу обратил внимание на серьезную Екатерину (в девичестве Токмань), а вот она — нет. Только после долгих и красивых ухаживаний начинающая актриса ответила взаимностью.
Они хотели сразу пожениться, но смогли это сделать только после совершеннолетия. Свадьба состоялась в 1987-м. Через год у Александра и Екатерины Стриженовых родилась дочь Анастасия, а в 2000-м — Александра.
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов
Познакомились на пробах к фильму "Прогулка по эшафоту" (1992). Уже в первый съемочный день им надо было играть влюбленных и целоваться. Ольга Дроздова рассказывала, что она этого "терпеть не может", да и Дмитрий Певцов ей поначалу не особенно понравился. А вот он, наоборот, влюбился в Ольгу с первого взгляда.
Дроздова долго не отвечала взаимностью. Она собиралась выйти замуж за миллионера из Швейцарии, но в результате не устояла перед настойчивостью Дмитрия Певцова, который ради нее развелся с женой.
Свадьбу сыграли в 1994-м, а в 2007 году у пары родился единственный и долгожданный сын Елисей.
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов
Познакомились на пробах к фильму "Прогулка по эшафоту" (1992). Уже в первый съемочный день им надо было играть влюбленных и целоваться. Ольга Дроздова рассказывала, что она этого "терпеть не может", да и Дмитрий Певцов ей поначалу не особенно понравился. А вот он, наоборот, влюбился в Ольгу с первого взгляда.
Дроздова долго не отвечала взаимностью. Она собиралась выйти замуж за миллионера из Швейцарии, но в результате не устояла перед настойчивостью Дмитрия Певцова, который ради нее развелся с женой.
Свадьбу сыграли в 1994-м, а в 2007 году у пары родился единственный и долгожданный сын Елисей.
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
Им потребовалось 15 лет и два совместных фильма, чтобы понять, насколько они созданы друг для друга.
Впервые Пенелопа и Хавьер встретились в 1992 году на съемках романтического фильма "Ветчина, ветчина". Ей тогда было 18, а ему — 23. И хотя они играли влюбленных, в реальной жизни между ними тогда искра не пробежала.
Только через много лет, воссоединившись в фильме Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона" (2008), они поняли, что любят друг друга. В 2010-м поженились — на Багамах. Пенелопа Крус сразу заявила, что их личная жизнь с Хавьером Бардемом "священна".
В 2011 году у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м — дочь Луна. Фотографировать детей родители не позволяют.
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем
Им потребовалось 15 лет и два совместных фильма, чтобы понять, насколько они созданы друг для друга.
Впервые Пенелопа и Хавьер встретились в 1992 году на съемках романтического фильма "Ветчина, ветчина". Ей тогда было 18, а ему — 23. И хотя они играли влюбленных, в реальной жизни между ними тогда искра не пробежала.
Только через много лет, воссоединившись в фильме Вуди Аллена "Вики Кристина Барселона" (2008), они поняли, что любят друг друга. В 2010-м поженились — на Багамах. Пенелопа Крус сразу заявила, что их личная жизнь с Хавьером Бардемом "священна".
В 2011 году у пары родился сын Леонардо, а в 2013-м — дочь Луна. Фотографировать детей родители не позволяют.
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Дочь Михаила Боярского сразу обратила внимание на харизматичного и обаятельного Максима Матвеева. Это произошло, когда они снимались в фильме "Не скажу" (2010). Однако актриса не решалась сделать первый шаг: не в характере Елизаветы проявлять инициативу. В результате это сделал Матвеев.
Они поженились тогда же, в 2010-м. Воспитывают двух сыновей (Андрея и Григория).
Елизавета Боярская и Максим Матвеев
Дочь Михаила Боярского сразу обратила внимание на харизматичного и обаятельного Максима Матвеева. Это произошло, когда они снимались в фильме "Не скажу" (2010). Однако актриса не решалась сделать первый шаг: не в характере Елизаветы проявлять инициативу. В результате это сделал Матвеев.
Они поженились тогда же, в 2010-м. Воспитывают двух сыновей (Андрея и Григория).
Шарлотта Райли и Том Харди
Британские актеры познакомились на съемках драмы "Грозовой перевал" (2009) по роману Эмили Бронте. Как и их герои, Райли и Харди влюбились друг в друга. Спустя год сообщили о помолвке. Однако поженились они только в 2014-м, причем тайно. Известно лишь, что церемония состоялась летом в старинном замке на юге Франции.
Супруги растят двух сыновей. Одного, кстати, назвали Форрестом — в честь героя фильма "Форрест Гамп", сыгранного Томом Хэнксом.
Шарлотта Райли и Том Харди
Британские актеры познакомились на съемках драмы "Грозовой перевал" (2009) по роману Эмили Бронте. Как и их герои, Райли и Харди влюбились друг в друга. Спустя год сообщили о помолвке. Однако поженились они только в 2014-м, причем тайно. Известно лишь, что церемония состоялась летом в старинном замке на юге Франции.
Супруги растят двух сыновей. Одного, кстати, назвали Форрестом — в честь героя фильма "Форрест Гамп", сыгранного Томом Хэнксом.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Вместе они c 2011 года и считаются одной из самых крепких пар Голливуда. Познакомились на съемках "Зеленого фонаря". В то время у них были отношениях с другими (Лайвли — с партнером по "Сплетнице" Пенном Бэджи, а Рейнольдс состоял в браке со Скарлетт Йоханссон). Пришлось расстаться.
Через несколько месяцев стало известно, что у Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли роман. Все развивалось стремительно. Уже в 2012-м они устроили скромную свадебную церемонию в Южной Каролине. Присутствовали только друзья и члены семьи. У пары три дочери, младшей нет и года.
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
Вместе они c 2011 года и считаются одной из самых крепких пар Голливуда. Познакомились на съемках "Зеленого фонаря". В то время у них были отношениях с другими (Лайвли — с партнером по "Сплетнице" Пенном Бэджи, а Рейнольдс состоял в браке со Скарлетт Йоханссон). Пришлось расстаться.
Через несколько месяцев стало известно, что у Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли роман. Все развивалось стремительно. Уже в 2012-м они устроили скромную свадебную церемонию в Южной Каролине. Присутствовали только друзья и члены семьи. У пары три дочери, младшей нет и года.
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
Встретились на съемках фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" (2014) и с тех пор не расставались. Поженились в 2015-м.
Лядова и Вдовиченков часто появляются вместе на красной дорожке, но о подробностях семейной жизни особо не распространяются.
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
Встретились на съемках фильма Андрея Звягинцева "Левиафан" (2014) и с тех пор не расставались. Поженились в 2015-м.
Лядова и Вдовиченков часто появляются вместе на красной дорожке, но о подробностях семейной жизни особо не распространяются.
Роуз Лесли и Кит Харингтон
Познакомиись во время работы над сериалом "Игра престолов", в котором исполнили роли Джона Сноу и Игритт.
По словам Харингтона, он влюбился на съемках третьего сезона, в Исландии, в 2013 году. Стали встречаться. В сентябре 2017-го объявили о помолвке, а летом 2018 года сыграли свадьбу. Кроме родных, на ней присутствовали друзья по сериалу, в том числе Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж, Софи Тернер и некоторые другие.
В сентябре стало известно, что супруги ждут первенца.
Роуз Лесли и Кит Харингтон
Познакомиись во время работы над сериалом "Игра престолов", в котором исполнили роли Джона Сноу и Игритт.
По словам Харингтона, он влюбился на съемках третьего сезона, в Исландии, в 2013 году. Стали встречаться. В сентябре 2017-го объявили о помолвке, а летом 2018 года сыграли свадьбу. Кроме родных, на ней присутствовали друзья по сериалу, в том числе Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж, Софи Тернер и некоторые другие.
В сентябре стало известно, что супруги ждут первенца.
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов
Снялись вместе в драматическом сериале "Гетеры майора Соколова". Тогда никто и подумать не мог, что между ними возникли чувства — слишком уж хорошо они их скрывали.
Поэтому когда в 2013-м Мельникова и Смольянинов поженились, многие поклонники были очень удивлены.
Они и сейчас ведут достаточно закрытый образ жизни. Воспитывают двух сыновей: Артура и Марка.
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов
Снялись вместе в драматическом сериале "Гетеры майора Соколова". Тогда никто и подумать не мог, что между ними возникли чувства — слишком уж хорошо они их скрывали.
Поэтому когда в 2013-м Мельникова и Смольянинов поженились, многие поклонники были очень удивлены.
Они и сейчас ведут достаточно закрытый образ жизни. Воспитывают двух сыновей: Артура и Марка.
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер
Познакомились на кинофестивале в Торонто. Тогда Алисия Викандер отметила, что Майкл "хороший танцор". Однако чувства возникли позже — на съемочной площадке драмы "Свет в океане" (2016).
СМИ писали, что в 2014-м режиссер Дерек Сиенфрэнс попросил их месяц пожить вместе на удаленном маяке (Викандер и Фассбендер играли супружескую пару), пока идет кинопроизводство. Вскоре начался роман в реальной жизни.
В 2017 году Алисия Викандер и Майкл Фассбендер узаконили отношения.
Алисия Викандер и Майкл Фассбендер
Познакомились на кинофестивале в Торонто. Тогда Алисия Викандер отметила, что Майкл "хороший танцор". Однако чувства возникли позже — на съемочной площадке драмы "Свет в океане" (2016).
СМИ писали, что в 2014-м режиссер Дерек Сиенфрэнс попросил их месяц пожить вместе на удаленном маяке (Викандер и Фассбендер играли супружескую пару), пока идет кинопроизводство. Вскоре начался роман в реальной жизни.
В 2017 году Алисия Викандер и Майкл Фассбендер узаконили отношения.