https://ria.ru/20201219/produkty-1589890203.html

"Составить списки на арест". Как будут снижать цены на продукты

"Составить списки на арест". Как будут снижать цены на продукты

Масло и сахар должны подешеветь. Президент отвел неделю на то, чтобы правительство разобралось с подорожанием базовых продуктов. Поручение главы государства... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T08:00

2020-12-19T08:00

2020-12-19T08:00

макароны

подсолнечное масло

цены

пятерочка (сеть магазинов)

сахар

михаил мишустин

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Масло и сахар должны подешеветь. Президент отвел неделю на то, чтобы правительство разобралось с подорожанием базовых продуктов. Поручение главы государства вызвало активность чиновников и комментарии политиков. Что изменится на полках магазинов и как экономика отреагирует на эту инициативу — в материале РИА Новости.Не валить на пандемиюПоручение президента начали выполнять практически сразу. Уже 16 декабря X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщила, что обнулит торговую наценку на семь социально значимых товаров: "макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко". Теперь они "будут продаваться по цене их закупки у поставщиков".Действительно, цены на продукты — сахар, подсолнечное масло, муку, хлеб — заметно выросли в течение года. Участники рынка ссылались на неурожай, сокращение производства, ограничение предложения. И, конечно, пандемию. Однако, по словам президента, подорожание не связано с карантинными мерами и падением производства. Глава государства потребовал прекратить рыночные эксперименты с базовыми продуктами. По его мнению, все дело в попытках торговых сетей уравнять внутренние и мировые цены. Так, в ноябре, по данным Росстата, сахар в рознице стоил в среднем 52,4 рубля за килограмм — рост на 59% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. С января — плюс 25%. Подсолнечное масло в ноябре — 122,9 за литр: плюс 25% за год, 23% — с января. За день до этого премьер Михаил Мишустин дал поручения Минэкономразвития представить до 21 декабря предложения по созданию системы мониторинга стоимости социально значимых товаров. Вместе с тем в Минпромторге заявили, что объективных предпосылок для роста цен на продукты в России нет. Это тоже не ушло от внимания главы государства. "Сахарный песок — министр сельского хозяйства сейчас докладывал — внутреннего производства достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Но почему цены-то выросли на 71,5%?" — возмущался Путин. Он упомянул и другие товары: подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука — на 12,9%, макароны — на 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%.Что предпримутМинистерства и ведомства уже представили планы по сдерживанию цен. Так, в Минэкономразвития предложили ввести пошлину на экспорт пшеницы. В рамках квоты — 25 евро за тонну, все, что больше, — 50% от стоимости, но не менее 100 евро. Глава Минэкономразвития Максим Решетников также пообещал, что государство в следующем году поддержит производителей сахара, хлеба и переработчиков муки. В частности, сахарные заводы получат льготные короткие кредиты на покупку свеклы. На это государство выделяет два миллиарда рублей. Наконец, если цены российских производителей не снизятся, Минсельхоз может отменить пошлину на импорт. А мукомолам предоставят субсидии на приобретение продовольственной пшеницы. В свою очередь, хлебопекам компенсируют часть расходов на муку.Кроме того, в Минэкономразвития предложили дать правительству право устанавливать лимит повышения стоимости социально значимых товаров — не более десяти процентов. Сейчас правительство вмешивается, только если цены выросли на 30% за месяц. Очевидно, этого недостаточно, отметил Решетников.До 20 декабря производители тех продуктов, которые подорожали больше всего (сахар и подсолнечное масло), должны заключить соглашения с розничными сетями с учетом снижения цен и при поставке, и в магазинах. По словам главы Минэкономразвития, документ зафиксирует определенный уровень, а действовать соглашение будет до 1 апреля.Как пояснил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, это позволит снизить цены на сахар до 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — до 110 рублей за литр. Следить за соблюдением соглашения будет Федеральная налоговая служба (ФНС). Если понадобится, власти введут пошлины на экспорт подсолнечного масла. Это мотивирует производителей продавать товар российским сетям.Уличили в сговореВ Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ранее заявили, что причин для существенного повышения потребительских цен на подсолнечное масло в России нет. Как и прямой корреляции с урожаем подсолнечника. Вместе с тем регулятор приступил к масштабному расследованию на рынке сахара. А в ноябре сообщил предварительные итоги: выявлена попытка картельного сговора. За это, если докажут, компаниям грозят штрафы в размере 15% оборота, виновным топ-менеджерам — уголовная ответственность. Уменьшение упаковок и риски инфляцииАналитики считают, что из-за заморозки цен в краткосрочной перспективе дефицита сахара и масла на полках опасаться не стоит. Запасы у компаний большие, какое-то время они смогут увеличивать поставки на внутренний рынок, указывает ведущий аналитик QBF Олег Богданов. Как поясняет Татьяна Козлова, старший руководитель проектов группы компаний SRG, подорожание масла и сахара дало производителям достаточную маржу для фиксации цен на нынешних уровнях. Но в любом случае продукция, поставляемая на внешние рынки, зависит от мировой конъюнктуры. И если увеличивается стоимость сырья, переработчик для сохранения рентабельности будет повышать отпускные цены.Ограничение предложенияДлительная "заморозка" может негативно повлиять на объемы производства.С сахаром тоже не все так просто. Если крупные агрохолдинги могут себе позволить продавать часть продукции дешево, то небольшим компаниям такая торговля просто невыгодна. Поэтому Михаил Мишустин сразу предостерег правительство от чрезмерного административного восторга. "Хочу особо подчеркнуть: все эти меры по сдерживанию цен, конечно, краткосрочные. Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж", — заранее охладил пыл коллег глава правительства. Премьер-министр подчеркнул, что регулирование не должно стать причиной снижения уровня производства или долгосрочных инвестиций.

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https://ria.ru/20201213/ryba-1588808428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макароны, подсолнечное масло, цены, пятерочка (сеть магазинов), сахар, михаил мишустин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), хлеб, продукты, экономика