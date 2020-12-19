https://ria.ru/20201219/poezd-1590026726.html

Поезд из Петербурга в Петербург запустят в новогоднюю ночь

Поезд из Петербурга в Петербург запустят в новогоднюю ночь

Частная железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), которая является оператором поездов в Крым, запускает новогодний туристический поезд из... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T12:40

2020-12-19T12:40

2020-12-19T14:38

гранд сервис экспресс

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/17915/94/179159463_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_3feebfe101f32df996bef1b0f5a10adf.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Частная железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), которая является оператором поездов в Крым, запускает новогодний туристический поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург, сообщила компания."Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи билетов на новогодний поезд № 927/928 по маршруту Санкт-Петербург — Санкт-Петербург с остановками в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске и горном парке "Рускеала". В составе поезда двухэтажные вагоны купе и СВ, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 28 часов", — говорится в сообщении в субботу.В программе путешествия встреча Нового года в Великом Новгороде, праздничный ужин, трехразовое питание, фотограф и развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Поезд отправится из Петербурга с Витебского вокзала 31 декабря в 20:00 и прибудет обратно на Финляндский вокзал 1 января в 23:37. Новогоднюю ночь пассажиры встретят в Великом Новгороде (23:30-00:30) с Дедом Морозом и Снегурочкой, елкой, ярмаркой, фейерверком и фотографом.В Чудово во время стоянки поезда (2:00–3:20) пассажирам предложат чай из самовара и местную выпечку. В Петрозаводске будет организована прогулка по набережной Онежского озера и городскому парку в сопровождении Деда Мороза со Снегурочкой и фотографа. После отправления поезда из Петрозаводска проведут развлекательную викторину с подарками для победителей.Вечером 1 января новогодний поезд прибудет в горный парк "Рускеала". Во время стоянки (16:20-18:50) запланированы прогулка по парку, световое шоу и фотографирование. Обратно в Петербург поезд прибудет 1 января в 23:37 на Финляндский вокзал."Стоимость пакетного тура составляет: с проездом в купейных вагонах — 25 тысяч рублей (взрослый), в СВ — 45 тысяч рублей (взрослый). Детям до десяти лет предоставляется проезд по детскому тарифу, проезд детей до пяти лет бесплатный, без предоставления места", — добавляется в сообщении."Объединяя две столицы и более 40 крупных населенных пунктов страны (города Уральского и Северо-Западного региона, центральной и южной части России) с полуостровом Крым, компания ГСЭ работает над повышением качества сервиса, предлагая в пути стандартные сервисы и услуги, также развивает новые направления деятельности. Новогодний поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург — первый подобный проект компании "Гранд Сервис Экспресс", — цитирует компания слова своего гендиректора Александра Ганова.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/1589834830.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс , общество