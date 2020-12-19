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Поезд из Петербурга в Петербург запустят в новогоднюю ночь
Поезд из Петербурга в Петербург запустят в новогоднюю ночь
Частная железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), которая является оператором поездов в Крым, запускает новогодний туристический поезд из... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T12:40
2020-12-19T14:38
гранд сервис экспресс
общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Частная железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), которая является оператором поездов в Крым, запускает новогодний туристический поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург, сообщила компания."Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи билетов на новогодний поезд № 927/928 по маршруту Санкт-Петербург — Санкт-Петербург с остановками в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске и горном парке "Рускеала". В составе поезда двухэтажные вагоны купе и СВ, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 28 часов", — говорится в сообщении в субботу.В программе путешествия встреча Нового года в Великом Новгороде, праздничный ужин, трехразовое питание, фотограф и развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Поезд отправится из Петербурга с Витебского вокзала 31 декабря в 20:00 и прибудет обратно на Финляндский вокзал 1 января в 23:37. Новогоднюю ночь пассажиры встретят в Великом Новгороде (23:30-00:30) с Дедом Морозом и Снегурочкой, елкой, ярмаркой, фейерверком и фотографом.В Чудово во время стоянки поезда (2:00–3:20) пассажирам предложат чай из самовара и местную выпечку. В Петрозаводске будет организована прогулка по набережной Онежского озера и городскому парку в сопровождении Деда Мороза со Снегурочкой и фотографа. После отправления поезда из Петрозаводска проведут развлекательную викторину с подарками для победителей.Вечером 1 января новогодний поезд прибудет в горный парк "Рускеала". Во время стоянки (16:20-18:50) запланированы прогулка по парку, световое шоу и фотографирование. Обратно в Петербург поезд прибудет 1 января в 23:37 на Финляндский вокзал."Стоимость пакетного тура составляет: с проездом в купейных вагонах — 25 тысяч рублей (взрослый), в СВ — 45 тысяч рублей (взрослый). Детям до десяти лет предоставляется проезд по детскому тарифу, проезд детей до пяти лет бесплатный, без предоставления места", — добавляется в сообщении."Объединяя две столицы и более 40 крупных населенных пунктов страны (города Уральского и Северо-Западного региона, центральной и южной части России) с полуостровом Крым, компания ГСЭ работает над повышением качества сервиса, предлагая в пути стандартные сервисы и услуги, также развивает новые направления деятельности. Новогодний поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург — первый подобный проект компании "Гранд Сервис Экспресс", — цитирует компания слова своего гендиректора Александра Ганова.
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гранд сервис экспресс , общество

Поезд из Петербурга в Петербург запустят в новогоднюю ночь

12:40 19.12.2020 (обновлено: 14:38 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПервая демонстрационная поездка на высокоскоростном электропоезде "Сапсан"
Первая демонстрационная поездка на высокоскоростном электропоезде Сапсан - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Частная железнодорожная компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ), которая является оператором поездов в Крым, запускает новогодний туристический поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург, сообщила компания.
"Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи билетов на новогодний поезд № 927/928 по маршруту Санкт-Петербург — Санкт-Петербург с остановками в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске и горном парке "Рускеала". В составе поезда двухэтажные вагоны купе и СВ, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 28 часов", — говорится в сообщении в субботу.
В программе путешествия встреча Нового года в Великом Новгороде, праздничный ужин, трехразовое питание, фотограф и развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Поезд отправится из Петербурга с Витебского вокзала 31 декабря в 20:00 и прибудет обратно на Финляндский вокзал 1 января в 23:37. Новогоднюю ночь пассажиры встретят в Великом Новгороде (23:30-00:30) с Дедом Морозом и Снегурочкой, елкой, ярмаркой, фейерверком и фотографом.
В Чудово во время стоянки поезда (2:00–3:20) пассажирам предложат чай из самовара и местную выпечку. В Петрозаводске будет организована прогулка по набережной Онежского озера и городскому парку в сопровождении Деда Мороза со Снегурочкой и фотографа. После отправления поезда из Петрозаводска проведут развлекательную викторину с подарками для победителей.
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Вечером 1 января новогодний поезд прибудет в горный парк "Рускеала". Во время стоянки (16:20-18:50) запланированы прогулка по парку, световое шоу и фотографирование. Обратно в Петербург поезд прибудет 1 января в 23:37 на Финляндский вокзал.
"Стоимость пакетного тура составляет: с проездом в купейных вагонах — 25 тысяч рублей (взрослый), в СВ — 45 тысяч рублей (взрослый). Детям до десяти лет предоставляется проезд по детскому тарифу, проезд детей до пяти лет бесплатный, без предоставления места", — добавляется в сообщении.
"Объединяя две столицы и более 40 крупных населенных пунктов страны (города Уральского и Северо-Западного региона, центральной и южной части России) с полуостровом Крым, компания ГСЭ работает над повышением качества сервиса, предлагая в пути стандартные сервисы и услуги, также развивает новые направления деятельности. Новогодний поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург — первый подобный проект компании "Гранд Сервис Экспресс", — цитирует компания слова своего гендиректора Александра Ганова.
 
Гранд Сервис ЭкспрессОбщество
 
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