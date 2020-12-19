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Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
Большинство россиян в этот раз планирует потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей, при этом в прошлом году такие траты планировали только чуть... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T08:08
2020-12-19T08:08
новый год—2021
подарки
россия
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Большинство россиян в этот раз планирует потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей, при этом в прошлом году такие траты планировали только чуть больше половины граждан, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Россияне в этом году планируют потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей - 70%, 11-20 тысяч рублей - 20%, более 21 тысячи - 10%. В прошлом году соотношение было на уровне: 55%, 31%, 14%, соответственно", - выяснили аналитики. Такое сокращение расходов на подарки эксперты объясняют тем, что люди на фоне пандемии коронавируса предпочитают следовать сберегательной модели поведения, отказываясь от лишних трат.Не удивительно, что и сами подарки в этом году станут более скромными. Так, электронную и бытовую технику планируют дарить только 35% опрошенных против 45% в прошлом году, ювелирные изделия намерены приобрести в качестве подарка лишь 5% против 8% в 2019 году. При этом большим спросом в этом году пользуется косметика и парфюмерия - их будут дарить 45% опрошенных против 35% в прошлом году. Еще 10% граждан, как и годом ранее, намерены "положить под елку" одежду, 5% - другие подарки.В качестве же оригинальных ответов лидируют такие варианты подарков - набор масок, канистра спирта, сертификаты на онлайн-обучение, настольные игры, кулинарная книга.При этом чаще всего планируется приобрести подарки супруге или супругу (вариант - девушке или молодому человеку) - в 40% случаев. Детям готовят подарки 30% опрошенных, родителям - 10%. Еще 7% респондентов намерены купить подарки внукам, 5% - любовнице, 5% - друзьям, остальные 3% - другим людям.Эксперты также напоминают, что в декабре среди заемщиков традиционно возрастает спрос на заемные средства для покупки подарков и товаров для празднования, однако в текущем году и здесь настроения сильно поменялись. Если в предыдущие годы на эти цели направлялось около 40% всех оформленных в последние недели декабря займов, то в этом году их количество не превысит 25%, или 400 тысяч ссуд. Клиенты в сложившейся ситуации предпочитают оформлять займы на товары первой необходимости, заключается в исследовании.
https://ria.ru/20201218/otdykh-1589856186.html
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подарки, россия, общество

Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики

08:08 19.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПокупатель в торговом зале Елисеевского магазина на Тверской улице в Москве
Покупатель в торговом зале Елисеевского магазина на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Большинство россиян в этот раз планирует потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей, при этом в прошлом году такие траты планировали только чуть больше половины граждан, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Россияне в этом году планируют потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей - 70%, 11-20 тысяч рублей - 20%, более 21 тысячи - 10%. В прошлом году соотношение было на уровне: 55%, 31%, 14%, соответственно", - выяснили аналитики. Такое сокращение расходов на подарки эксперты объясняют тем, что люди на фоне пандемии коронавируса предпочитают следовать сберегательной модели поведения, отказываясь от лишних трат.
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Не удивительно, что и сами подарки в этом году станут более скромными. Так, электронную и бытовую технику планируют дарить только 35% опрошенных против 45% в прошлом году, ювелирные изделия намерены приобрести в качестве подарка лишь 5% против 8% в 2019 году. При этом большим спросом в этом году пользуется косметика и парфюмерия - их будут дарить 45% опрошенных против 35% в прошлом году. Еще 10% граждан, как и годом ранее, намерены "положить под елку" одежду, 5% - другие подарки.
В качестве же оригинальных ответов лидируют такие варианты подарков - набор масок, канистра спирта, сертификаты на онлайн-обучение, настольные игры, кулинарная книга.
При этом чаще всего планируется приобрести подарки супруге или супругу (вариант - девушке или молодому человеку) - в 40% случаев. Детям готовят подарки 30% опрошенных, родителям - 10%. Еще 7% респондентов намерены купить подарки внукам, 5% - любовнице, 5% - друзьям, остальные 3% - другим людям.
Эксперты также напоминают, что в декабре среди заемщиков традиционно возрастает спрос на заемные средства для покупки подарков и товаров для празднования, однако в текущем году и здесь настроения сильно поменялись. Если в предыдущие годы на эти цели направлялось около 40% всех оформленных в последние недели декабря займов, то в этом году их количество не превысит 25%, или 400 тысяч ссуд. Клиенты в сложившейся ситуации предпочитают оформлять займы на товары первой необходимости, заключается в исследовании.
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