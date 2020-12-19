https://ria.ru/20201219/podarki-1590002968.html

Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики

Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики

Большинство россиян в этот раз планирует потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей, при этом в прошлом году такие траты планировали только чуть... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T08:08

2020-12-19T08:08

2020-12-19T08:08

новый год—2021

подарки

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589754888_0:36:2903:1669_1920x0_80_0_0_bc88f5d3282ceb7d85ba71633aa95477.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Большинство россиян в этот раз планирует потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей, при этом в прошлом году такие траты планировали только чуть больше половины граждан, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости."Россияне в этом году планируют потратить на новогодние подарки не более 10 тысяч рублей - 70%, 11-20 тысяч рублей - 20%, более 21 тысячи - 10%. В прошлом году соотношение было на уровне: 55%, 31%, 14%, соответственно", - выяснили аналитики. Такое сокращение расходов на подарки эксперты объясняют тем, что люди на фоне пандемии коронавируса предпочитают следовать сберегательной модели поведения, отказываясь от лишних трат.Не удивительно, что и сами подарки в этом году станут более скромными. Так, электронную и бытовую технику планируют дарить только 35% опрошенных против 45% в прошлом году, ювелирные изделия намерены приобрести в качестве подарка лишь 5% против 8% в 2019 году. При этом большим спросом в этом году пользуется косметика и парфюмерия - их будут дарить 45% опрошенных против 35% в прошлом году. Еще 10% граждан, как и годом ранее, намерены "положить под елку" одежду, 5% - другие подарки.В качестве же оригинальных ответов лидируют такие варианты подарков - набор масок, канистра спирта, сертификаты на онлайн-обучение, настольные игры, кулинарная книга.При этом чаще всего планируется приобрести подарки супруге или супругу (вариант - девушке или молодому человеку) - в 40% случаев. Детям готовят подарки 30% опрошенных, родителям - 10%. Еще 7% респондентов намерены купить подарки внукам, 5% - любовнице, 5% - друзьям, остальные 3% - другим людям.Эксперты также напоминают, что в декабре среди заемщиков традиционно возрастает спрос на заемные средства для покупки подарков и товаров для празднования, однако в текущем году и здесь настроения сильно поменялись. Если в предыдущие годы на эти цели направлялось около 40% всех оформленных в последние недели декабря займов, то в этом году их количество не превысит 25%, или 400 тысяч ссуд. Клиенты в сложившейся ситуации предпочитают оформлять займы на товары первой необходимости, заключается в исследовании.

https://ria.ru/20201218/otdykh-1589856186.html

https://ria.ru/20201218/skazka-1589859930.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подарки, россия, общество