https://ria.ru/20201219/peterburg-1590019367.html
Власти Петербурга оценили возможность снятия ограничений по COVID-19
Власти Петербурга оценили возможность снятия ограничений по COVID-19
Ограничения, введенные из-за ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге, в ближайшее время снимать не планируется, смягчение мер возможно после снижения количества... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T11:46
2020-12-19T11:46
2020-12-19T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евгений елин
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Ограничения, введенные из-за ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге, в ближайшее время снимать не планируется, смягчение мер возможно после снижения количества госпитализаций и разгрузки коечного фонда, сообщает аппарат вице-губернатора города Евгения Елина.Елин провел встречу с представителями сферы туризма и потребительского рынка в формате видеоконференции, где обсуждались меры поддержки, которые, по мнению предпринимателей, могут помочь организациям сохранить работоспособность.По словам вице-губернатора, в настоящее время значительное число заболевших находится в тяжелом и среднетяжелом состоянии, а количество свободных коек не соответствует рекомендациям Роспотребнадзора для смягчения ограничительных мер, поэтому в ближайшие дни снимать ограничения не планируется."В данной ситуации мы будем принимать решения только с разрешения эпидемиологов и врачей. Как только будет снижение количества госпитализаций, разгружен коечный фонд, можно будет говорить о частичном или полном снятии ограничений", - отметил Елин, слова которого приводятся в сообщении.На встрече представители бизнеса предложили продлить мораторий на штрафы энергоснабжающих организаций и плановые проверки федеральных органов власти, а также уменьшить НДС для туристической отрасли. Часть пожеланий может быть реализована только на федеральном уровне.Отмечается, что значительное количество инициатив петербургского бизнеса уже рассматривается профильными исполнительными органами государственной власти. Вице-губернатор поручил проработать наиболее актуальные предложения представителей туристической отрасли и сферы потребительского рынка, которые были предложены на встрече.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/peterburg-1589888725.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений елин, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости.
Ограничения, введенные из-за ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге
, в ближайшее время снимать не планируется, смягчение мер возможно после снижения количества госпитализаций и разгрузки коечного фонда, сообщает аппарат вице-губернатора города Евгения Елина
.
Елин провел встречу с представителями сферы туризма и потребительского рынка в формате видеоконференции, где обсуждались меры поддержки, которые, по мнению предпринимателей, могут помочь организациям сохранить работоспособность.
По словам вице-губернатора, в настоящее время значительное число заболевших находится в тяжелом и среднетяжелом состоянии, а количество свободных коек не соответствует рекомендациям Роспотребнадзора
для смягчения ограничительных мер, поэтому в ближайшие дни снимать ограничения не планируется.
"В данной ситуации мы будем принимать решения только с разрешения эпидемиологов и врачей. Как только будет снижение количества госпитализаций, разгружен коечный фонд, можно будет говорить о частичном или полном снятии ограничений", - отметил Елин, слова которого приводятся в сообщении.
На встрече представители бизнеса предложили продлить мораторий на штрафы энергоснабжающих организаций и плановые проверки федеральных органов власти, а также уменьшить НДС для туристической отрасли. Часть пожеланий может быть реализована только на федеральном уровне.
Отмечается, что значительное количество инициатив петербургского бизнеса уже рассматривается профильными исполнительными органами государственной власти. Вице-губернатор поручил проработать наиболее актуальные предложения представителей туристической отрасли и сферы потребительского рынка, которые были предложены на встрече.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.