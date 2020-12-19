https://ria.ru/20201219/peterburg-1590019367.html

Власти Петербурга оценили возможность снятия ограничений по COVID-19

Власти Петербурга оценили возможность снятия ограничений по COVID-19

Ограничения, введенные из-за ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге, в ближайшее время снимать не планируется, смягчение мер возможно после снижения количества... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T11:46

2020-12-19T11:46

2020-12-19T11:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

евгений елин

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Ограничения, введенные из-за ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге, в ближайшее время снимать не планируется, смягчение мер возможно после снижения количества госпитализаций и разгрузки коечного фонда, сообщает аппарат вице-губернатора города Евгения Елина.Елин провел встречу с представителями сферы туризма и потребительского рынка в формате видеоконференции, где обсуждались меры поддержки, которые, по мнению предпринимателей, могут помочь организациям сохранить работоспособность.По словам вице-губернатора, в настоящее время значительное число заболевших находится в тяжелом и среднетяжелом состоянии, а количество свободных коек не соответствует рекомендациям Роспотребнадзора для смягчения ограничительных мер, поэтому в ближайшие дни снимать ограничения не планируется."В данной ситуации мы будем принимать решения только с разрешения эпидемиологов и врачей. Как только будет снижение количества госпитализаций, разгружен коечный фонд, можно будет говорить о частичном или полном снятии ограничений", - отметил Елин, слова которого приводятся в сообщении.На встрече представители бизнеса предложили продлить мораторий на штрафы энергоснабжающих организаций и плановые проверки федеральных органов власти, а также уменьшить НДС для туристической отрасли. Часть пожеланий может быть реализована только на федеральном уровне.Отмечается, что значительное количество инициатив петербургского бизнеса уже рассматривается профильными исполнительными органами государственной власти. Вице-губернатор поручил проработать наиболее актуальные предложения представителей туристической отрасли и сферы потребительского рынка, которые были предложены на встрече.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/peterburg-1589888725.html

https://ria.ru/20201219/stadii-1590011133.html

санкт-петербург

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений елин, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург