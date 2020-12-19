Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201219/peterburg-1590019367.html
Власти Петербурга оценили возможность снятия ограничений по COVID-19
Власти Петербурга оценили возможность снятия ограничений по COVID-19
Ограничения, введенные из-за ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге, в ближайшее время снимать не планируется, смягчение мер возможно после снижения количества... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T11:46
2020-12-19T11:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евгений елин
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588550519_0:103:2494:1505_1920x0_80_0_0_cc7d92d09cfc88e53036bedc32372e9a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Ограничения, введенные из-за ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге, в ближайшее время снимать не планируется, смягчение мер возможно после снижения количества госпитализаций и разгрузки коечного фонда, сообщает аппарат вице-губернатора города Евгения Елина.Елин провел встречу с представителями сферы туризма и потребительского рынка в формате видеоконференции, где обсуждались меры поддержки, которые, по мнению предпринимателей, могут помочь организациям сохранить работоспособность.По словам вице-губернатора, в настоящее время значительное число заболевших находится в тяжелом и среднетяжелом состоянии, а количество свободных коек не соответствует рекомендациям Роспотребнадзора для смягчения ограничительных мер, поэтому в ближайшие дни снимать ограничения не планируется."В данной ситуации мы будем принимать решения только с разрешения эпидемиологов и врачей. Как только будет снижение количества госпитализаций, разгружен коечный фонд, можно будет говорить о частичном или полном снятии ограничений", - отметил Елин, слова которого приводятся в сообщении.На встрече представители бизнеса предложили продлить мораторий на штрафы энергоснабжающих организаций и плановые проверки федеральных органов власти, а также уменьшить НДС для туристической отрасли. Часть пожеланий может быть реализована только на федеральном уровне.Отмечается, что значительное количество инициатив петербургского бизнеса уже рассматривается профильными исполнительными органами государственной власти. Вице-губернатор поручил проработать наиболее актуальные предложения представителей туристической отрасли и сферы потребительского рынка, которые были предложены на встрече.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/peterburg-1589888725.html
https://ria.ru/20201219/stadii-1590011133.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588550519_0:0:2494:1871_1920x0_80_0_0_5574c97f6ca5915990b6029fbfe9cf49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений елин, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), санкт-петербург

Власти Петербурга оценили возможность снятия ограничений по COVID-19

11:46 19.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПрохожие идут мимо одного из кафе в Санкт-Петербурге
Прохожие идут мимо одного из кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Ограничения, введенные из-за ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге, в ближайшее время снимать не планируется, смягчение мер возможно после снижения количества госпитализаций и разгрузки коечного фонда, сообщает аппарат вице-губернатора города Евгения Елина.
Елин провел встречу с представителями сферы туризма и потребительского рынка в формате видеоконференции, где обсуждались меры поддержки, которые, по мнению предпринимателей, могут помочь организациям сохранить работоспособность.
По словам вице-губернатора, в настоящее время значительное число заболевших находится в тяжелом и среднетяжелом состоянии, а количество свободных коек не соответствует рекомендациям Роспотребнадзора для смягчения ограничительных мер, поэтому в ближайшие дни снимать ограничения не планируется.
"В данной ситуации мы будем принимать решения только с разрешения эпидемиологов и врачей. Как только будет снижение количества госпитализаций, разгружен коечный фонд, можно будет говорить о частичном или полном снятии ограничений", - отметил Елин, слова которого приводятся в сообщении.
Девушка у народной стены памяти с фотографиями медиков, умерших от коронавируса, в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 13:33
Стационары на пределе: власти Петербурга рассказали о ситуации с COVID
На встрече представители бизнеса предложили продлить мораторий на штрафы энергоснабжающих организаций и плановые проверки федеральных органов власти, а также уменьшить НДС для туристической отрасли. Часть пожеланий может быть реализована только на федеральном уровне.
Отмечается, что значительное количество инициатив петербургского бизнеса уже рассматривается профильными исполнительными органами государственной власти. Вице-губернатор поручил проработать наиболее актуальные предложения представителей туристической отрасли и сферы потребительского рынка, которые были предложены на встрече.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
Вчера, 10:24Распространение нового коронавируса
Врач рассказал о двух стадиях COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений ЕлинЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-Петербург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Россияне назвали лучший подарок на праздник
08:06Астроном назвал дату великого соединения Юпитера и Сатурна
07:38NYT: Трамп хотел назначить спецпрокурором юриста, делавшую ошибки в суде
07:14Пациент с COVID-19 выжил после "приговора" врачей
07:14Косметологи рассказали об увеличении числа клиентов в пандемию COVID-19
07:02Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70 процентов заразнее
05:34Ирландскую путешественницу поразил Петербург
04:33Кинолог рассказал, как нарядить елку безопасно для здоровья собаки
03:35Жаловавшаяся Путину санитарка назвала свой реальный заработок
03:02Запуск нового российского модуля "Наука" на МКС могут отложить
02:48США выявили за сутки более 400 тысяч больных COVID-19
02:44Генерал ВСУ объяснил, почему в Донбассе невозможен "хорватский сценарий"
02:26Зеленский надеется на помощь Байдена в "освобождении" Донбасса
02:17Эксперт сказал, как избавиться от бытовой техники, чтобы не оштрафовали
02:09Врач перечислил предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей
01:47AP: Белый дом отменил публикацию заявления с обвинением РФ в кибератаке
01:23Зеленский считает, что Байден знает Украину лучше, чем Трамп
01:16Эксперт дал совет по переносу старых чатов WhatsApp на новый смартфон
01:08Названо условие повторного заражения коронавирусом
01:04Российские пограничники обеспечат безопасность дороги на юге Армении
Лента новостейМолния