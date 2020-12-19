Ветераны пытаются помешать Пашиняну принять участие в шествии в Ереване
11:27 19.12.2020 (обновлено: 13:34 19.12.2020)
ЕРЕВАН, 19 дек – РИА Новости. Несколько десятков человек, в основном ветераны карабахского конфликта, собрались на военном кладбище "Ераблур" в Ереване, чтобы не пустить туда премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Пашинян призвал жителей страны принять в субботу участие в шествии в память о жертвах эскалации конфликта в Карабахе в рамках объявленного им с 19 по 21 декабря трехдневного траура. Шествие планируется начать с площади Республики в Ереване и завершить на "Ераблуре".
"Я, мои боевые товарищи, родные погибших не допустят, чтобы его нога ступила на эту святыню", - сказал журналистам участник акции, командир добровольческого отряда Ашот Минасян. Он назвал Пашиняна главным виновным и ответственным за неудачи в Карабахе. "Он не осознает, к каким бедствиям привели его действия. Он не знает разницы между землей и родиной. Ему кажется что Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) это кусок земли, но это святыня", - сказал Минасян.
Бывший глава министерства национальной безопасности Армении Давид Шахназарян завил журналистам, что для проведения шествия власти используют административный ресурс. "Пашинян использует последние ресурсы, чтобы показать, что пользуется общественной поддержкой", - сказал Шахназарян.
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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