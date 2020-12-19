https://ria.ru/20201219/pashinyan-1590017541.html

Ветераны пытаются помешать Пашиняну принять участие в шествии в Ереване

Ветераны пытаются помешать Пашиняну принять участие в шествии в Ереване

Несколько десятков человек, в основном ветераны карабахского конфликта, собрались на военном кладбище "Ераблур" в Ереване, чтобы не пустить туда... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T11:27

2020-12-19T11:27

2020-12-19T13:34

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 дек – РИА Новости. Несколько десятков человек, в основном ветераны карабахского конфликта, собрались на военном кладбище "Ераблур" в Ереване, чтобы не пустить туда премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Ранее Пашинян призвал жителей страны принять в субботу участие в шествии в память о жертвах эскалации конфликта в Карабахе в рамках объявленного им с 19 по 21 декабря трехдневного траура. Шествие планируется начать с площади Республики в Ереване и завершить на "Ераблуре"."Я, мои боевые товарищи, родные погибших не допустят, чтобы его нога ступила на эту святыню", - сказал журналистам участник акции, командир добровольческого отряда Ашот Минасян. Он назвал Пашиняна главным виновным и ответственным за неудачи в Карабахе. "Он не осознает, к каким бедствиям привели его действия. Он не знает разницы между землей и родиной. Ему кажется что Арцах (самоназвание Карабаха – ред.) это кусок земли, но это святыня", - сказал Минасян.Бывший глава министерства национальной безопасности Армении Давид Шахназарян завил журналистам, что для проведения шествия власти используют административный ресурс. "Пашинян использует последние ресурсы, чтобы показать, что пользуется общественной поддержкой", - сказал Шахназарян.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201218/aliev-1589868851.html

https://ria.ru/20201216/pashinyan-1589510136.html

нагорный карабах

ереван

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры ветеранов на военном кладбище Ераблур Несколько десятков человек, в основном ветераны карабахского конфликта, собрались на военном кладбище "Ераблур" в Ереване, чтобы не пустить туда премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости. 2020-12-19T11:27 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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никол пашинян, нагорный карабах, ереван, армения, в мире