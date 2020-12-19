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В Дагестане часть горы обрушилась на дорогу
В Дагестане часть горы обрушилась на дорогу
Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Цунтинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T17:53
2020-12-19T17:53
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунтинский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 19 дек – РИА Новости. Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Цунтинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону."В ходе плановых работ на автодороге в Цунтинском районе произошел осыпной процесс. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что жизнеобеспечение населения не нарушено, проблемных вопросов нет. Дорога расчищена.
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республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунтинский район, происшествия

В Дагестане часть горы обрушилась на дорогу

17:53 19.12.2020
 
© @tsumada_rayon/InstagramОбрушение горы в Цунтинском районе Дагестана. Кадр видео
Обрушение горы в Цунтинском районе Дагестана. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© @tsumada_rayon/Instagram
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МАХАЧКАЛА, 19 дек – РИА Новости. Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Цунтинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону.
"В ходе плановых работ на автодороге в Цунтинском районе произошел осыпной процесс. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что жизнеобеспечение населения не нарушено, проблемных вопросов нет. Дорога расчищена.
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Республика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунтинский районПроисшествия
 
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