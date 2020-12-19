https://ria.ru/20201219/obrushenie-1590054923.html
В Дагестане часть горы обрушилась на дорогу
В Дагестане часть горы обрушилась на дорогу
Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Цунтинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T17:53
2020-12-19T17:53
2020-12-19T17:53
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунтинский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590054766_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_118cbc82f903a3f2f4982d7222ebc840.jpg
МАХАЧКАЛА, 19 дек – РИА Новости. Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Цунтинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону."В ходе плановых работ на автодороге в Цунтинском районе произошел осыпной процесс. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что жизнеобеспечение населения не нарушено, проблемных вопросов нет. Дорога расчищена.
https://ria.ru/20200522/1571831813.html
цунтинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590054766_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_e9cc4f8a7ef5cdf6d59b6da14f70ffe3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунтинский район, происшествия