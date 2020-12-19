https://ria.ru/20201219/obrushenie-1590054923.html

В Дагестане часть горы обрушилась на дорогу

В Дагестане часть горы обрушилась на дорогу

Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Цунтинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T17:53

2020-12-19T17:53

2020-12-19T17:53

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунтинский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590054766_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_118cbc82f903a3f2f4982d7222ebc840.jpg

МАХАЧКАЛА, 19 дек – РИА Новости. Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Цунтинском районе Дагестана, сообщает пресс-служба управления МЧС по региону."В ходе плановых работ на автодороге в Цунтинском районе произошел осыпной процесс. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что жизнеобеспечение населения не нарушено, проблемных вопросов нет. Дорога расчищена.

https://ria.ru/20200522/1571831813.html

цунтинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунтинский район, происшествия