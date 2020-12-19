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Обаму обвинили в "унижении" Евросоюза
Обаму обвинили в "унижении" Евросоюза
Бывший президент США Барак Обама "унизил" Европейский союз, указав на "неразрешимые противоречия" блока в своей новой книге "Земля обетованная". Об этом пишет... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T21:54
2020-12-19T21:54
евросоюз
барак обама
сша
в мире
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама "унизил" Европейский союз, указав на "неразрешимые противоречия" блока в своей новой книге "Земля обетованная". Об этом пишет Express.ЕС переживает, возможно, величайший кризис доверия в своей истории. Независимо от текущего состояния переговоров по Brexit, выход Великобритании из союза выглядит как беспрецедентный удар по имиджу Брюсселя. Если добавить к этому еще и спор государств-членов Евросоюза вокруг фонда по восстановлению от последствий эпидемии COVID-19, будущее блока в лучшем случае выглядит мрачным.На этом фоне Барак Обама, "остающийся все еще одним из влиятельнейших голосов в большой политике", словно всадил нож в тело Евросоюза своей "убийственной оценкой", говорится в статье.Бывший президент США пишет, что греческий долговой кризис, возникший после финансового краха 2008 года "обнажил неразрешенные противоречия, лежащие в основе десятилетнего движения Европы к углублению интеграции".Что еще хуже, у политиков в Афинах не было выхода из сложившейся ситуации, поскольку членство в еврозоне не давало стране необходимой гибкости в денежно-кредитной политике, говорится в статье.Обама намекает в своих мемуарах, что последствия от финансовой помощи Греции для Франции и Германии были огромными.Доверие к еврозоне было подорвано, и шрамы видны даже сегодня — не в последнюю очередь из-за недавних споров государств-членов ЕС, касающихся фонда по восстановлению от последствий эпидемии COVID-19, говорится в статье.
https://ria.ru/20201219/voyna-1590047327.html
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евросоюз, барак обама, сша, в мире

Обаму обвинили в "унижении" Евросоюза

21:54 19.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБарак Обама
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Бывший президент США Барак Обама "унизил" Европейский союз, указав на "неразрешимые противоречия" блока в своей новой книге "Земля обетованная". Об этом пишет Express.
ЕС переживает, возможно, величайший кризис доверия в своей истории. Независимо от текущего состояния переговоров по Brexit, выход Великобритании из союза выглядит как беспрецедентный удар по имиджу Брюсселя. Если добавить к этому еще и спор государств-членов Евросоюза вокруг фонда по восстановлению от последствий эпидемии COVID-19, будущее блока в лучшем случае выглядит мрачным.
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На этом фоне Барак Обама, "остающийся все еще одним из влиятельнейших голосов в большой политике", словно всадил нож в тело Евросоюза своей "убийственной оценкой", говорится в статье.
Бывший президент США пишет, что греческий долговой кризис, возникший после финансового краха 2008 года "обнажил неразрешенные противоречия, лежащие в основе десятилетнего движения Европы к углублению интеграции".
"Тогда я понял, что греческий долговой кризис был такой же геополитической проблемой, как и вопросом мировых финансов", — уверен Обама.
Что еще хуже, у политиков в Афинах не было выхода из сложившейся ситуации, поскольку членство в еврозоне не давало стране необходимой гибкости в денежно-кредитной политике, говорится в статье.
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Обама намекает в своих мемуарах, что последствия от финансовой помощи Греции для Франции и Германии были огромными.
Доверие к еврозоне было подорвано, и шрамы видны даже сегодня — не в последнюю очередь из-за недавних споров государств-членов ЕС, касающихся фонда по восстановлению от последствий эпидемии COVID-19, говорится в статье.
 
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