https://ria.ru/20201219/mutatsiya-1589996790.html

В ЮАР выявили новую мутацию коронавируса

В ЮАР выявили новую мутацию коронавируса

Генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую для страны мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания,... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T03:33

2020-12-19T03:33

2020-12-19T03:33

распространение нового коронавируса

александр чепурнов

лариса попович

astrazeneca

воз

великобритания

юар

испания

в мире

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Генетики в Южно-Африканской Республике обнаружили новую для страны мутацию коронавируса, преобладающую во время второй волны распространения заболевания, сообщили в министерстве здравоохранения государства.Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем ранее зафиксированные мутации. Кроме того, по данным южноафриканского минздрава, 501.V2 приводит к более частому, по сравнению с первой волной, тяжелому течению COVID-19 среди молодых людей без сопутствующих заболеваний.Отмечается, что до фиксирования новой мутации в ЮАР, о ней сообщали в некоторых других странах, в том числе Великобритании и Австралии.Министр здравоохранения Южно-Африканской Республики Звели Мхизе заявил, что несмотря на то, что новая разновидность коронавируса вызывает некие беспокойства, повода для паники населения на данный момент нет. Он напомнил о необходимости носить маски и перчатки, а также соблюдать другие правила, введенные из-за пандемии коронавируса.Новая мутация в БританииРанее на этой неделе глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские генетики обнаружили новый вариант коронавируса, которые распространяется быстрее уже известных типов.По словам Хэнкока, зарегистрированы уже около тысячи заражений новым типом вируса в 60 разных районах на юге Англии и их количество быстро растет.Вместе с тем, министр отметил, что у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания, также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.Реакция ВОЗГлава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, комментируя заявление британского министра, отметила, что пока нет никаких доказательств того, что новая мутация COVID-19 из Великобритании серьезно влияет на структуру вируса.Комментарии российских экспертовДиректор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович в беседе с РБК подчеркнула, что данные о мутации в Британии вполне могут оказаться ошибкой исследователей или намеренной дезинформацией."Возможно, такого рода заявления связаны с малой эффективностью вакцины AstraZeneca, и уже ищут причины, по которым объявляется эта низкая эффективность", — допустила она.Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов, в свою очередь, отметил, что похожие мутации уже были найдены в Испании и могли оттуда переместиться в Британию."Для успешной вакцинации это не будет играть роли, во всяком случае, в отношении выявленного в Англии "более быстрого штамма". Дойти до нас этот штамм вируса может, потому что так или иначе люди перемещаются. Вести себя вирус будет точно так же", — сказал он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589980341.html

https://ria.ru/20201218/yuar-1589901672.html

великобритания

юар

испания

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александр чепурнов, лариса попович, astrazeneca , воз, великобритания, юар, испания, в мире