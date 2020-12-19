РПЦ выступила за психологическую экспертизу детских игр и мультфильмов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Необходимо проводить психологическую экспертизу детских мультфильмов, настольных и компьютерных игр, чтобы исключить недопустимый контент, считает глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
"Важно, чтобы какой-то контроль был, чтобы и игрушки, и мультфильмы и компьютерные игры сертифицировались, чтобы их отсматривали эксперты в области детской психологии, и чтобы недопустимый контент не выходил на экраны телевизоров и компьютеров и не становился доступным детям", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
По его словам, очень часто в детских мультфильмах можно увидеть "ужасающие и отталкивающие" образы, пропаганду культа насилия", и часто на этом построены компьютерные игры".
Ранее Минздрав предложил закрепить в законодательстве проведение экспертизы детских настольных и компьютерных игр с точки зрения их влияния на психику ребенка. Предполагается, что по результатам экспертизы продажи такого товара можно будет приостановить. В частности, рискованным для психики ребенка могут быть: действия, представляющие угрозу жизни или здоровью людей, самоубийство, причинение вреда и насилие, употребление наркотиков, психотропных веществ, табака, алкоголя, сцены сексуального насилия и порнографического характера, половых отношений, занятие проституцией, азартные игры, а также оскорбление религиозных чувств верующих.
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