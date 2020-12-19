https://ria.ru/20201219/moskva-1590007848.html

Москва стала лидером в рейтинге цифровизации городского хозяйства

Москва стала лидером в рейтинге цифровизации городского хозяйства

Москва стала лидером в стране в рейтинге цифровизации городского хозяйства, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T09:43

2020-12-19T09:43

2020-12-19T09:43

москва

воронеж

санкт-петербург

технологии

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москва стала лидером в стране в рейтинге цифровизации городского хозяйства, сообщается на сайте мэра столицы.Рейтинг рассчитывался для 203 городов. Кроме столицы, в пятерку лидеров среди городов-миллионеров вошли Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Воронеж."Москва вновь стала лидером индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди российских городов", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что столица набрала 89,65 балла из 120, в прошлом году результат был на 7% ниже.Индекс "IQ городов", который разработало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, показывает эффективность того, как проводится цифровизация основных отраслей развития городов. Индекс рассчитывается по 47 показателям. В рейтинге этого года учитывались достижения городов-участников в сферах городского управления, умных технологий в ЖКХ и транспорте, систем общественной и экологической безопасности, туризма.

https://ria.ru/20201217/tekhnologii-1589743819.html

https://realty.ria.ru/20201216/minstroy-1589507785.html

москва

воронеж

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, воронеж, санкт-петербург, технологии, общество