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Москва стала лидером в рейтинге цифровизации городского хозяйства
Москва стала лидером в рейтинге цифровизации городского хозяйства
Москва стала лидером в стране в рейтинге цифровизации городского хозяйства, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T09:43
2020-12-19T09:43
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воронеж
санкт-петербург
технологии
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москва стала лидером в стране в рейтинге цифровизации городского хозяйства, сообщается на сайте мэра столицы.Рейтинг рассчитывался для 203 городов. Кроме столицы, в пятерку лидеров среди городов-миллионеров вошли Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Воронеж."Москва вновь стала лидером индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди российских городов", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что столица набрала 89,65 балла из 120, в прошлом году результат был на 7% ниже.Индекс "IQ городов", который разработало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, показывает эффективность того, как проводится цифровизация основных отраслей развития городов. Индекс рассчитывается по 47 показателям. В рейтинге этого года учитывались достижения городов-участников в сферах городского управления, умных технологий в ЖКХ и транспорте, систем общественной и экологической безопасности, туризма.
https://ria.ru/20201217/tekhnologii-1589743819.html
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москва, воронеж, санкт-петербург, технологии, общество

Москва стала лидером в рейтинге цифровизации городского хозяйства

09:43 19.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТерритория парка "Зарядье" в Москве
Территория парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Москва стала лидером в стране в рейтинге цифровизации городского хозяйства, сообщается на сайте мэра столицы.
Рейтинг рассчитывался для 203 городов. Кроме столицы, в пятерку лидеров среди городов-миллионеров вошли Екатеринбург, Казань, Санкт-Петербург и Воронеж.
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"Москва вновь стала лидером индекса цифровизации городского хозяйства "IQ городов" среди российских городов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что столица набрала 89,65 балла из 120, в прошлом году результат был на 7% ниже.
Индекс "IQ городов", который разработало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, показывает эффективность того, как проводится цифровизация основных отраслей развития городов. Индекс рассчитывается по 47 показателям. В рейтинге этого года учитывались достижения городов-участников в сферах городского управления, умных технологий в ЖКХ и транспорте, систем общественной и экологической безопасности, туризма.
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