https://ria.ru/20201219/lokdaun-1590062158.html

В Лондоне введут локдаун из-за коронавируса

В Лондоне введут локдаун из-за коронавируса

В Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии введут самый высокий, четвертый уровень ограничений в связи с быстрым распространением коронавируса, объявил на... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T19:22

2020-12-19T19:22

2020-12-19T22:24

борис джонсон

здоровье - общество

англия

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

лондон

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ЛОНДОН, 19 дек — РИА Новости, Мария Табак. В Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии введут самый высокий, четвертый уровень ограничений в связи с быстрым распространением коронавируса, объявил на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну. <…> На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями", — сказал Джонсон.Вновь закроют непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские, людям рекомендовано максимальное количество времени проводить дома.В других районах Англии, где темпы распространения коронавируса ниже, праздновать Рождество можно будет в составе двух семей вместо трех, как планировалось ранее.За минувшие сутки количество случаев COVID-19 в Британии выросло на 27 052, общее число зараженных перешагнуло отметку в два миллиона.Объявляя в начале декабря о сменившей локдаун трехуровневой системе ограничений, Джонсон пообещал с 23 по 27 декабря ослабить правила и разрешить трем семьям собираться дома вместе и свободно перемещаться по стране. Однако на фоне роста числа заражений коронавирусом, особенно в Лондоне, мэр британской столицы, а также два влиятельных медицинских журнала и ряд представителей научных и медицинских кругов призвали правительство отменить ослабление ограничений.Кроме того, 14 декабря глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил об обнаружении нового варианта вируса. По его словам, этот штамм вызвал стремительный рост числа заражений COVID-19 на юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, и распространяется быстрее, чем другие варианты коронавируса. В субботу эту информацию подтвердил консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, призвав население соблюдать максимальную осторожность.При этом, как отметили главный врач Великобритании Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс, пока ничто не говорит о том, что новый вариант коронавируса более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. По словам Хэнкока, у ученых нет оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания и не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201218/lokdaun-1589977354.html

англия

великобритания

лондон

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борис джонсон, здоровье - общество, англия, в мире, коронавирус covid-19, великобритания, лондон