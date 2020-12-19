https://ria.ru/20201219/lavra-1590052562.html

РПЦ обсуждает передачу ей двух объектов в Александро-Невской лавре

РПЦ обсуждает передачу ей двух объектов в Александро-Невской лавре

Русская православная церковь обсудит с властями передачу ей в собственность двух объектов в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге: настоятельского и... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T17:21

2020-12-19T17:21

2020-12-19T17:21

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Русская православная церковь обсудит с властями передачу ей в собственность двух объектов в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге: настоятельского и братского келейного корпусов, заявил в субботу председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион."В середине XIX века в качестве части комплекса зданий Александро-Невской лавры был построен настоятельский келейный корпус, а затем братский келейный корпус. Эти здания не возвращены монастырю. Там сейчас жилые квартиры. Насколько известно, часть жилого фонда принадлежит государству, часть - частным лицам. Этот вопрос будет обсуждаться. Я думаю, что решение должно будет приниматься с учетом всего комплекса проблем", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, на территории России очень много зданий, изначально построенных для церковных нужд, но которые сейчас используют не по назначению."Церкви, как правило, возвращаются только те здания, которые являются государственной собственностью, и те, для нынешних обитателей которых можно найти новое место жительства или новое место работы", - пояснил иерарх.Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на состояние Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге и поддержать его предложения по развитию этого духовного центра. После этого Владимир Путин обратил внимание министра культуры Ольги Любимовой на необходимость вернуть РПЦ некоторые объекты на территории Александро-Невской лавры. В пресс-службе Санкт-Петербургской митрополии рассказали РИА Новости, что ожидают передачи в собственность Церкви Благовещенского храма Александро-Невской лавры, а также Тихвинской церкви на территории кладбища XIX века и Лазаревской церкви-усыпальницы, которая находится на территории некрополя XVIII века. Последние две церкви находятся сейчас в управлении Музея городской скульптуры.

https://ria.ru/20201207/lavra-1588112541.html

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религия, ольга любимова, новости - религия и мировоззрение, владимир путин, санкт-петербург