https://ria.ru/20201219/koronaviurs-1590048640.html

Ученые подтвердили высокие темпы распространения нового типа коронавируса

Ученые подтвердили высокие темпы распространения нового типа коронавируса

Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью, говорится в заявлении главного врача Англии профессора Криса Уитти. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T16:43

2020-12-19T16:43

2020-12-19T21:08

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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ЛОНДОН, 19 дек — РИА Новости, Мария Табак. Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью, говорится в заявлении главного врача Англии профессора Криса Уитти.На юго-востоке Англии быстро выросло число заражений, и консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам рекомендовал жителям быть более осторожными.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после получения данных о новом типе вируса проводит встречу кабинета министров. В 16:00 (19:00 мск) он вместе с Уитти проведет пресс-конференцию, на которой, вероятно, объявит об ужесточении правил после Рождества, а возможно, и об отмене планировавшегося смягчения ограничений в период с 23 по 27 декабря.Объявляя в начале декабря о трехуровневой системе ограничений, которая сменила национальный локдаун, Джонсон пообещал с 23 по 27 декабря ослабить правила, разрешить трем семьям собираться дома вместе и свободно перемещаться по стране. Однако на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, особенно заметного в Лондоне, мэр британской столицы, а также два влиятельных медицинских журнала и ряд представителей научных и медицинских кругов призвали правительство отменить ослабление ограничений, способное привести к новой вспышке COVID-19.Об обнаружении нового варианта вируса сообщил 14 декабря министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. По его словам, данный штамм вызвал быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, и характерен тем, что распространяется быстрее, чем другие варианты известного коронавируса. Хэнкок подчеркнул, что у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания, также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/mutatsiya-1590020893.html

https://ria.ru/20201130/koronavirus-1587035347.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/koronavirus-1587879878.html

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