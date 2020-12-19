https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590063429.html

В Британии рассказали о новом типе коронавируса

В Британии рассказали о новом типе коронавируса

В декабре новый более заразный вариант коронавируса стал доминирующим в Лондоне, заявили на пресс-конференции главный врач Великобритании Крис Уитти и старший... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T19:37

2020-12-19T19:37

2020-12-19T20:46

борис джонсон

здоровье - общество

великобритания

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

англия

лондон

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ЛОНДОН, 19 дек – РИА Новости, Мария Табак. В декабре новый более заразный вариант коронавируса стал доминирующим в Лондоне, заявили на пресс-конференции главный врач Великобритании Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс.В связи со стремительным распространением нового варианта вируса премьер-министр Борис Джонсон с воскресенья вводит в Лондоне и на юго-востоке страны максимальный, четвертый уровень ограничений.По словам Вэлланс, распространение нового типа SARS-CoV-2 за пределы этих районов "несет в себе большой риск". В этих условиях британское правительство запретило жителям регионов в более низким уровнем ограничений въезжать в регионы с полным локдауном. Британцам из районов с четвертым уровнем запрещено их покидать.Вэлланс и Уитти отметили, что, хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Об обнаружении нового типа коронавируса 14 декабря сообщил 14 декабря глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок. По его словам, этот штамм вызвал быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, и распространяется быстрее, чем другие варианты известного коронавируса. Хэнкок добавил, что у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению COVID-19 и не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.Джонсон ранее заявлял, что с 23 по 27 декабря могут ослабить ограничения, разрешив собираться дома сразу трем семьям и свободно перемещаться по Великобритании. Однако из-за распространения коронавируса эти планы пришлось поменять. В Лондоне и ряде других регионов Англии вновь закроют непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Британцам рекомендовано по максимуму проводить время дома, на праздники нельзя будет встречаться с другими семьями. В других районах Англии, где уровень распространения коронавируса ниже, отмечать Рождество можно будет в составе двух семей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис джонсон, здоровье - общество, великобритания, в мире, коронавирус covid-19, англия, лондон