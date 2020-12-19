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В Британии рассказали о новом типе коронавируса
В Британии рассказали о новом типе коронавируса
В декабре новый более заразный вариант коронавируса стал доминирующим в Лондоне, заявили на пресс-конференции главный врач Великобритании Крис Уитти и старший... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T19:37
2020-12-19T19:37
2020-12-19T20:46
борис джонсон
здоровье - общество
великобритания
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
лондон
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ЛОНДОН, 19 дек – РИА Новости, Мария Табак. В декабре новый более заразный вариант коронавируса стал доминирующим в Лондоне, заявили на пресс-конференции главный врач Великобритании Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс.В связи со стремительным распространением нового варианта вируса премьер-министр Борис Джонсон с воскресенья вводит в Лондоне и на юго-востоке страны максимальный, четвертый уровень ограничений.По словам Вэлланс, распространение нового типа SARS-CoV-2 за пределы этих районов "несет в себе большой риск". В этих условиях британское правительство запретило жителям регионов в более низким уровнем ограничений въезжать в регионы с полным локдауном. Британцам из районов с четвертым уровнем запрещено их покидать.Вэлланс и Уитти отметили, что, хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Об обнаружении нового типа коронавируса 14 декабря сообщил 14 декабря глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок. По его словам, этот штамм вызвал быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, и распространяется быстрее, чем другие варианты известного коронавируса. Хэнкок добавил, что у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению COVID-19 и не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.Джонсон ранее заявлял, что с 23 по 27 декабря могут ослабить ограничения, разрешив собираться дома сразу трем семьям и свободно перемещаться по Великобритании. Однако из-за распространения коронавируса эти планы пришлось поменять. В Лондоне и ряде других регионов Англии вновь закроют непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Британцам рекомендовано по максимуму проводить время дома, на праздники нельзя будет встречаться с другими семьями. В других районах Англии, где уровень распространения коронавируса ниже, отмечать Рождество можно будет в составе двух семей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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борис джонсон, здоровье - общество, великобритания, в мире, коронавирус covid-19, англия, лондон
ЛОНДОН, 19 дек – РИА Новости, Мария Табак.
В декабре новый более заразный вариант коронавируса стал доминирующим в Лондоне
, заявили на пресс-конференции главный врач Великобритании Крис Уитти и старший советник правительства по медицинским вопросам Патрик Вэлланс.
"Распространение нового варианта коронавируса, действительно, происходит невероятно быстро", — сказал Уитти.
В связи со стремительным распространением нового варианта вируса премьер-министр Борис Джонсон
с воскресенья вводит в Лондоне и на юго-востоке страны максимальный, четвертый уровень ограничений.
По словам Вэлланс, распространение нового типа SARS-CoV-2 за пределы этих районов "несет в себе большой риск". В этих условиях британское правительство запретило жителям регионов в более низким уровнем ограничений въезжать в регионы с полным локдауном. Британцам из районов с четвертым уровнем запрещено их покидать.
Вэлланс и Уитти отметили, что, хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Об обнаружении нового типа коронавируса 14 декабря сообщил 14 декабря глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок. По его словам, этот штамм вызвал быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, и распространяется быстрее, чем другие варианты известного коронавируса. Хэнкок добавил, что у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению COVID-19 и не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.
Джонсон ранее заявлял, что с 23 по 27 декабря могут ослабить ограничения, разрешив собираться дома сразу трем семьям и свободно перемещаться по Великобритании. Однако из-за распространения коронавируса эти планы пришлось поменять. В Лондоне и ряде других регионов Англии вновь закроют непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Британцам рекомендовано по максимуму проводить время дома, на праздники нельзя будет встречаться с другими семьями. В других районах Англии, где уровень распространения коронавируса ниже, отмечать Рождество можно будет в составе двух семей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.