https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590014514.html

Число умерших из-за COVID-19 в России превысило 50 тысяч человек

Число умерших из-за COVID-19 в России превысило 50 тысяч человек

За сутки в РФ подтверждены 585 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 50 347, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T10:54

2020-12-19T10:54

2020-12-19T11:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 585 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 50 347, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 585 летальных случаев... За весь период по России умерло 50 347 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге зафиксировано 75 смертей, в Москве - 74, в Московской области - 33.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590014289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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