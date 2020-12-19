https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590014514.html
Число умерших из-за COVID-19 в России превысило 50 тысяч человек
Число умерших из-за COVID-19 в России превысило 50 тысяч человек
За сутки в РФ подтверждены 585 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 50 347, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:54
2020-12-19T10:54
2020-12-19T11:17
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 585 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 50 347, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 585 летальных случаев... За весь период по России умерло 50 347 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге зафиксировано 75 смертей, в Москве - 74, в Московской области - 33.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество