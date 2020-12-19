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В России за сутки выписали 26 109 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 26 109 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 26 109 человек после COVID-19, за все время — 2 254 742, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:53
2020-12-19T10:53
2020-12-19T10:53
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 26 109 человек после COVID-19, за все время — 2 254 742, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 26 109 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 2 254 742", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 5925 человек, в Санкт-Петербурге - 3025, в Московской области - 1085.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество