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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590013925.html
В России выявили 28 209 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 28 209 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 85 регионах зарегистрировали 28 209 новых случаев COVID-19, у 18,8 процента инфицированных нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T10:52
2020-12-19T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. За сутки в 85 регионах зарегистрировали 28 209 новых случаев COVID-19, у 18,8 процента инфицированных нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста сохраняется на уровне процента. От осложнений инфекции умерли 585 человек (611 накануне), из больниц выписали более 26,1 тысячи пациентов. На первом месте по числу заразившихся — Москва (6459, 6937 днем ранее). За ней идут Санкт-Петербург (3754), Подмосковье (1514), Нижегородская (502), Свердловская (405), Архангельская (395) области, Республика Карелия (294). Минимальный прирост зафиксировали в Еврейской автономии (28), на Чукотке (десять заболевших) и в Ненецком автономном округе (два).Вчера оперштаб сообщал о 28 552 зарегистрированных случаях. Таким образом, с весны в России зафиксировали 2 819 429 заразившихся коронавирусом, из них свыше 50,3 тысячи скончались, 2,26 миллиона вылечились.По статистике ВОЗ, с начала пандемии в мире коронавирусом SARS-CoV2 заразились более 72,8 миллиона, свыше 1,64 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 США (более 17,4 миллиона заболевших), Индия (свыше десяти миллионов) и Бразилия (7,1 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили 28 209 новых случаев заражения коронавирусом

10:52 19.12.2020 (обновлено: 11:22 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. За сутки в 85 регионах зарегистрировали 28 209 новых случаев COVID-19, у 18,8 процента инфицированных нет симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Темп прироста сохраняется на уровне процента. От осложнений инфекции умерли 585 человек (611 накануне), из больниц выписали более 26,1 тысячи пациентов.
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
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На первом месте по числу заразившихся — Москва (6459, 6937 днем ранее). За ней идут Санкт-Петербург (3754), Подмосковье (1514), Нижегородская (502), Свердловская (405), Архангельская (395) области, Республика Карелия (294). Минимальный прирост зафиксировали в Еврейской автономии (28), на Чукотке (десять заболевших) и в Ненецком автономном округе (два).
Вчера оперштаб сообщал о 28 552 зарегистрированных случаях. Таким образом, с весны в России зафиксировали 2 819 429 заразившихся коронавирусом, из них свыше 50,3 тысячи скончались, 2,26 миллиона вылечились.
По статистике ВОЗ, с начала пандемии в мире коронавирусом SARS-CoV2 заразились более 72,8 миллиона, свыше 1,64 миллиона человек умерли. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наиболее подвержены COVID-19 США (более 17,4 миллиона заболевших), Индия (свыше десяти миллионов) и Бразилия (7,1 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Аргентину, Колумбию и Германию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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