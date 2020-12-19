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https://ria.ru/20201219/konsulstva-1589997378.html
США решили закрыть два последних консульства в России
США решили закрыть два последних консульства в России
Госдепартамент США уведомил конгресс о намерении окончательно закрыть консульство во Владивостоке и приостановить работу дипмиссии в Екатеринбурге, передает... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T03:48
2020-12-19T04:15
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госдепартамент США уведомил конгресс о намерении окончательно закрыть консульство во Владивостоке и приостановить работу дипмиссии в Екатеринбурге, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полученный в распоряжение документ.Уведомление было направлено еще 10 декабря. Предположительно, закрытие двух последнх работающих в России консульств может быть связано со взаимными ограничениями на работу российских и американских дипломатов, введенными в 2017 году.В случае закрытия двух консульств единственной дипломатической миссией США в России останется посольство в Москве, куда будут перенаправлены некоторые сотрудники из Екатеринбурга и Владивостока.Точные даты закрытия дипмиссий пока неизвестны, сообщает агентство.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что США рассматривают вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. В этих диппредставительствах в интервью РИА Новости не стали комментировать данную публикацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможное закрытие генконсульств США вряд ли может испортить российско-американские отношения, которые находятся в не лучшем состоянии.В конце декабря 2016 года США решили выслать из страны 35 российских дипломатов, которых обвинили в нарушении дипломатической деятельности. Также был закрыт доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Летом 2017 года Москва в ответ на это предложила Вашингтону сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек – до 455 сотрудников – и приравнять, таким образом, количество служащих посольства США в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.В марте 2018-го власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о прекращении работы генконсульства в Сиэтле и предписал закрыть резиденцию руководителя учреждения до 25 апреля.Недружественную акцию объяснили тем, что Москва якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Закрытие генконсульства при этом оправдывали его географической близостью к "одной из баз подводных лодок" и заводу Boeing.В ответ на выпад Вашингтона МИД объявил о высылке аналогичного числа американских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство также отозвало разрешение на работу консульства США в Петербурге.
https://radiosputnik.ria.ru/20201218/ssha-1589974095.html
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главное разведывательное управление рф, дмитрий песков, москва, владивосток, оон, россия, сша, в мире

США решили закрыть два последних консульства в России

03:48 19.12.2020 (обновлено: 04:15 19.12.2020)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Госдепартамент США уведомил конгресс о намерении окончательно закрыть консульство во Владивостоке и приостановить работу дипмиссии в Екатеринбурге, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полученный в распоряжение документ.
Уведомление было направлено еще 10 декабря. Предположительно, закрытие двух последнх работающих в России консульств может быть связано со взаимными ограничениями на работу российских и американских дипломатов, введенными в 2017 году.

"В ответ на продолжающиеся вызовы в вопросе миссии США в России в следствие сокращения Россией численности сотрудников в американской миссии в 2017 году и из-за возникшего тупика с Россией из-за дипломатических виз", - говорится в документе, который цитирует агентство.

В случае закрытия двух консульств единственной дипломатической миссией США в России останется посольство в Москве, куда будут перенаправлены некоторые сотрудники из Екатеринбурга и Владивостока.
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Точные даты закрытия дипмиссий пока неизвестны, сообщает агентство.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что США рассматривают вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке.
В этих диппредставительствах в интервью РИА Новости не стали комментировать данную публикацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможное закрытие генконсульств США вряд ли может испортить российско-американские отношения, которые находятся в не лучшем состоянии.
В конце декабря 2016 года США решили выслать из страны 35 российских дипломатов, которых обвинили в нарушении дипломатической деятельности. Также был закрыт доступ к двум жилым комплексам – так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
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Летом 2017 года Москва в ответ на это предложила Вашингтону сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек – до 455 сотрудников – и приравнять, таким образом, количество служащих посольства США в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.
В марте 2018-го власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии при ООН, покинули страну. Вашингтон также объявил о прекращении работы генконсульства в Сиэтле и предписал закрыть резиденцию руководителя учреждения до 25 апреля.
Недружественную акцию объяснили тем, что Москва якобы причастна к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Закрытие генконсульства при этом оправдывали его географической близостью к "одной из баз подводных лодок" и заводу Boeing.
В ответ на выпад Вашингтона МИД объявил о высылке аналогичного числа американских дипломатов. Внешнеполитическое ведомство также отозвало разрешение на работу консульства США в Петербурге.
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Главное разведывательное управление РФДмитрий ПесковМоскваВладивостокООНРоссияСШАВ мире
 
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