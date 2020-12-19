https://ria.ru/20201219/kashel-1590045838.html

Врачи объяснили, какой кашель указывает на коронавирус

Врачи объяснили, какой кашель указывает на коронавирус

Врачи объяснили, какие отличительные черты кашля указывают на то, что человек болен COVID-19, пишет BGR. РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T16:18

2020-12-19T16:18

2020-12-19T17:30

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Врачи объяснили, какие отличительные черты кашля указывают на то, что человек болен COVID-19, пишет BGR.Как отмечает доктор медицины Нейт Фавини, вне зависимости от интенсивности кашель при COVID-19 всегда является сухим, то есть не сопровождается выделением мокроты. Врач подчеркнул, что, несмотря на отсутствие в этом случае подозрения на коронавирус, при появлении такого симптома следует пройти обследование.Однако другие специалисты указывают на то, что сухой кашель возможен при аллергии, астме и гастроэзофагеальном рефлюксе. Сара Нараян, доктор медицинских наук, аллерголог из больницы Emerson, указывает на то, что при астме отличительным признаком могут быть хрипы, которые почти не встречаются у пациентов с COVID-19. А при аллергии кашель, как и другие симптомы, такие как зуд и отечность, должен проходить после приема антигистаминных препаратов.При этом медики рекомендуют оценивать особенности кашля в совокупности с другими признаками COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201219/koronavirus-1590003942.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша