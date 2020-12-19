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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201219/karabakh-1589998706.html
Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
Более 700 жителей Нагорного Карабаха уже получили помощь в полевом госпитале МО РФ, за сутки российские военные медики помогли 95 местным жителям, сообщает... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T05:08
2020-12-19T05:08
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 700 жителей Нагорного Карабаха уже получили помощь в полевом госпитале МО РФ, за сутки российские военные медики помогли 95 местным жителям, сообщает Минобороны России.Отмечается, что за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 95 жителям населенного пункта Чартар."Все обратившиеся граждане получили консультации и необходимые назначения после осмотра квалифицированными терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами в развернутом мобильном госпитале", - добавляется в сообщении.Уточняется, что местные жители обычно обращаются с различными обостренными хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также за стоматологической помощью. По данным МО, в составе подразделений МОСН - свыше 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201218/karabakh-1589983509.html
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россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха

05:08 19.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыездная бригада российских врачей оказывает помощь жителям села Дашбулаг Аскеранского района Нагорного Карабаха
Выездная бригада российских врачей оказывает помощь жителям села Дашбулаг Аскеранского района Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 700 жителей Нагорного Карабаха уже получили помощь в полевом госпитале МО РФ, за сутки российские военные медики помогли 95 местным жителям, сообщает Минобороны России.
"Медицинский отряд специального назначения (МОСН) из состава российского миротворческого контингента продолжает оказывать помощь местному населению как в городе Степанакерте, так и в других населенных пунктах Нагорного Карабаха ... Всего более 700 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь в полевом госпитале Минобороны, в том числе 79 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 95 жителям населенного пункта Чартар.
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"Все обратившиеся граждане получили консультации и необходимые назначения после осмотра квалифицированными терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами в развернутом мобильном госпитале", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что местные жители обычно обращаются с различными обостренными хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также за стоматологической помощью. По данным МО, в составе подразделений МОСН - свыше 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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