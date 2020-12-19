https://ria.ru/20201219/karabakh-1589998706.html

Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха

Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха

Более 700 жителей Нагорного Карабаха уже получили помощь в полевом госпитале МО РФ, за сутки российские военные медики помогли 95 местным жителям, сообщает... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T05:08

2020-12-19T05:08

2020-12-19T05:08

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 700 жителей Нагорного Карабаха уже получили помощь в полевом госпитале МО РФ, за сутки российские военные медики помогли 95 местным жителям, сообщает Минобороны России.Отмечается, что за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 95 жителям населенного пункта Чартар."Все обратившиеся граждане получили консультации и необходимые назначения после осмотра квалифицированными терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами в развернутом мобильном госпитале", - добавляется в сообщении.Уточняется, что местные жители обычно обращаются с различными обостренными хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также за стоматологической помощью. По данным МО, в составе подразделений МОСН - свыше 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201218/karabakh-1589983509.html

https://ria.ru/20201218/karabakh-1589948089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире