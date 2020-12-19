Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВыездная бригада российских врачей оказывает помощь жителям села Дашбулаг Аскеранского района Нагорного Карабаха
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Более 700 жителей Нагорного Карабаха уже получили помощь в полевом госпитале МО РФ, за сутки российские военные медики помогли 95 местным жителям, сообщает Минобороны России.
"Медицинский отряд специального назначения (МОСН) из состава российского миротворческого контингента продолжает оказывать помощь местному населению как в городе Степанакерте, так и в других населенных пунктах Нагорного Карабаха ... Всего более 700 жителей Нагорного Карабаха получили квалифицированную медицинскую помощь в полевом госпитале Минобороны, в том числе 79 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за сутки военные медики РФ оказали медпомощь 95 жителям населенного пункта Чартар.
"Все обратившиеся граждане получили консультации и необходимые назначения после осмотра квалифицированными терапевтами, хирургами и другими профильными специалистами в развернутом мобильном госпитале", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что местные жители обычно обращаются с различными обостренными хроническими заболеваниями, заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также за стоматологической помощью. По данным МО, в составе подразделений МОСН - свыше 60 военных хирургов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов и эпидемиологов.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно ему, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.