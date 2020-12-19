https://ria.ru/20201219/itogi2020-1589996508.html

Мы все умрём. Самые важные научные события года и десятилетия

Мы все умрём. Самые важные научные события года и десятилетия

В научных работах не подводят итоги – в них пишут заключение. Эксперты сделали для нас свои заключения о том, как наука изменила мир за последнее десятилетие. Новые способы разработки лекарств, открытия элементарных частиц, прорывы в исследовании космоса, развитие IT – экспертный топ самых важных научных достижений с 2011 по 2020.

2020-12-19T12:00

2020-12-19T12:00

2020-12-19T12:00

мы все умрём. но это не точно

подкаст

технологии

общество

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Мы все умрём. Самые важные научные события года и десятилетия В научных работах не подводят итоги – в них пишут заключение. И мы попросили экспертов сделать свои заключения о том, как наука изиенила мир за последнее десятилетие. Новые способы разработки лекарств, открытия элементарных частиц, прорывы в исследовании космоса, развитие IT – экспертный топ самых важных научных достижений с 2011 по 2020.

Год назад мы делали аналогичную подборку с научными итогами 2019-го года.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийЭксперты подкаста Артур Залевский, Егор Задеба, Сергей ПлуготаренкоМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruПодписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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