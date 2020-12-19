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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20201219/itogi2020-1589996508.html
Мы все умрём. Самые важные научные события года и десятилетия
Мы все умрём. Самые важные научные события года и десятилетия
В научных работах не подводят итоги – в них пишут заключение. Эксперты сделали для нас свои заключения о том, как наука изменила мир за последнее десятилетие. Новые способы разработки лекарств, открытия элементарных частиц, прорывы в исследовании космоса, развитие IT – экспертный топ самых важных научных достижений с 2011 по 2020.
2020-12-19T12:00
2020-12-19T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
технологии
общество
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Мы все умрём. Самые важные научные события года и десятилетия
В научных работах не подводят итоги – в них пишут заключение. И мы попросили экспертов сделать свои заключения о том, как наука изиенила мир за последнее десятилетие. Новые способы разработки лекарств, открытия элементарных частиц, прорывы в исследовании космоса, развитие IT – экспертный топ самых важных научных достижений с 2011 по 2020.
Год назад мы делали аналогичную подборку с научными итогами 2019-го года.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Игорь КривицкийЭксперты подкаста Артур Залевский, Егор Задеба, Сергей ПлуготаренкоМонтаж Андрея ТемноваСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruПодписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
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аудио, подкаст, технологии, общество

Мы все умрём. Самые важные научные события года и десятилетия

12:00 19.12.2020
 
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Самые важные научные события года и десятилетия
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
В научных работах не подводят итоги – в них пишут заключение. Эксперты сделали для нас свои заключения о том, как наука изменила мир за последнее десятилетие. Новые способы разработки лекарств, открытия элементарных частиц, прорывы в исследовании космоса, развитие IT – экспертный топ самых важных научных достижений с 2011 по 2020.
Год назад мы делали аналогичную подборку с научными итогами 2019-го года.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Артур Залевский, Егор Задеба, Сергей Плуготаренко
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
 
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