Мы все умрём. Самые важные научные события за 2019 год

Старые и новые гости подкаста "Мы все умрём. Но это не точно" озвучивают список, по их мнению, самых громких, важных и многообещающих открытий и изобретений 2019-го год.
1:13 - Александр Тышковский, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Гарвардской медицинской школе и МГУ, рассказывает, какие прорывы в уходящем году удалось совершить в медицине.
15:48 - Фёдор Сенатов, доцент кафедры физической химии НИТУ МИСиС, объясняет, как новые открытия в физике материалов облегчат жизнь нам и – особенно! – нашим питомцам.
21:12 - Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института Космических Исследований Российской Академии Наук, делится своим списком главных событий 2019-го в области астрофизики и исследования космоса.
31:51 - Екатерина Русакова, редактор и журналист проекта N+1, говорит о достижениях биологов и археологов, благодаря которым мы смогли больше узнать о некоторых вымерших видах и отсрочить вымирание тех, что живут сегодня.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Александр Тышковский, Фёдор Сенатов, Натан Эйсмонт, Екатерина Русакова
Монтаж Андрея Темнова
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