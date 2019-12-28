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Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2019-12-28T12:09+0300
https://ria.ru/20191228/1562951150.html
Мы все умрём. Самые важные научные события за 2019 год
https://cdn24.img.ria.ru/images/156297/01/1562970171_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_13392f4e91f5737aae8ef8bd933005aa.png
РИА Новости

Мы все умрём. Самые важные научные события за 2019 год

12:00 28.12.2019 (обновлено: 12:09 28.12.2019)
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Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Самые важные научные события за 2019 год
12:00
В научных работах не подводят итоги – в них пишут заключение. И мы попросили специалистов из разных областей науки подвести своё заключение под уходящий год. Фотография чёрной дыры, напечатанное на 3D-принтере сердце, останки ранее неизвестного вида людей и протез для кота Лапуни – экспертный топ самых важных научных достижений 2019.
Старые и новые гости подкаста "Мы все умрём. Но это не точно" озвучивают список, по их мнению, самых громких, важных и многообещающих открытий и изобретений 2019-го год.
1:13 - Александр Тышковский, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Гарвардской медицинской школе и МГУ, рассказывает, какие прорывы в уходящем году удалось совершить в медицине.
15:48 - Фёдор Сенатов, доцент кафедры физической химии НИТУ МИСиС, объясняет, как новые открытия в физике материалов облегчат жизнь нам и – особенно! – нашим питомцам.
21:12 - Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института Космических Исследований Российской Академии Наук, делится своим списком главных событий 2019-го в области астрофизики и исследования космоса.
31:51 - Екатерина Русакова, редактор и журналист проекта N+1, говорит о достижениях биологов и археологов, благодаря которым мы смогли больше узнать о некоторых вымерших видах и отсрочить вымирание тех, что живут сегодня.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Александр Тышковский, Фёдор Сенатов, Натан Эйсмонт, Екатерина Русакова
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкаст
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