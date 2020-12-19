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https://ria.ru/20201219/gektarlab-1589731636.html
База тиктокеров и бассейн: проекты молодежи на "дальневосточных гектарах"
База тиктокеров и бассейн: проекты молодежи на "дальневосточных гектарах"
Шанс обсудить перспективы своих проектов по освоению "дальневосточного гектара" получили молодые люди, победившие на конкурсе "ГектарЛаб". База тиктокеров,... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T08:00
2020-12-19T08:00
хорошие новости
хорошие новости
дальневосточный гектар
арчк
агентство по развитию человеческого капитала
биробиджан
комсомольск-на-амуре
хабаровск
владивосток
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Шанс обсудить перспективы своих проектов по освоению "дальневосточного гектара" получили молодые люди, победившие на конкурсе "ГектарЛаб". База тиктокеров, центр пет-терапии, бассейн для дайвинга, женьшеневая плантация и йога-ретрит стали лучшими молодежными идеями по использованию бесплатных земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).Молодежь Якутска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана прислала на конкурс более 100 идей по основным направлениям развития Дальнего Востока. Лидеры первого этапа в каждом городе очно представили свои проекты, рассказали о том, каких затрат они потребуют и какие перспективы имеют.Из всех участников было выбрано пять победителей. Одной из самых ярких идей стал проект "Межгалактическая база тиктокеров". Ее автор, Михаил Захаров из Якутска, предложил организовать пространство с большим количеством студий и локаций, оснащенных необходимым оборудованием для съемок челленджей, кулинарных блогов, химических опытов, вайнов, а также создать школу тиктокеров.В Комсомольске-на-Амуре Анастасия Кушнерчук представила проект реабилитационного центра пет-терапии, где люди могли бы общаться с животными и улучшать тем самым психическое, психологическое, социальное, эмоциональное и физиологическое состояние. По мнению автора, "гектар" на Дальнем Востоке может стать отличной площадкой для развития нового вида терапии в России, который используется в качестве вспомогательного лечения при ДЦП, аутизме, депрессии и других заболеваниях. Самой интересной презентацией в Биробиджане стал проект Татьяны Рыбаковой, которая предложила построить на Дальнем Востоке крытый бассейн для дайвинга. По замыслу автора, это будет привлекать в регион туристов и станет площадкой для научных исследований.В Хабаровске победила идея выращивания лекарственного дикороса – Максим Ванаков предложил использовать "дальневосточный гектар" для женьшеневой плантации. Во Владивостоке Анна Драгунова презентовала проект "Йога-ретрит". По замыслу автора, база отдыха разместится в пределах полутора-двух часов от Владивостока. Так, любители уединения и медитации смогут наслаждаться природой родного края в тишине и комфорте.Благодаря участию в конкурсе авторы самых ярких проектов получили не только возможность рассказать о своих идеях Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, но и советы и рекомендации от участников программы "Дальневосточный гектар", уже реализовавших свои проекты на практике. Организаторы надеются, что это мотивирует молодых людей не останавливаться на этапе идей и воплощать их в жизнь.Все победители также в качестве приза получили мощный планшет, который, по замыслу организаторов, должен помочь им в создании бизнес-плана личного проекта."Лаборатория идей показала: молодежь Дальнего Востока знает о возможности взять землю бесплатно и реализовать на ней свои мечты. На суд жюри поступили конкурсные работы по всем ключевым направлениям использования "дальневосточных гектаров". Однако помимо сельского хозяйства, строительства жилья, предпринимательства, туристических проектов существенный объем работ посвящен социально значимым вопросам. Молодые дальневосточники любят свою землю и хотят созидать. Я не сомневаюсь, что их мечты станут явью", – отметил и. о. генерального директора АРЧК Александр Логунов.
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хорошие новости, дальневосточный гектар, арчк, агентство по развитию человеческого капитала, биробиджан, комсомольск-на-амуре, хабаровск, владивосток, якутск

База тиктокеров и бассейн: проекты молодежи на "дальневосточных гектарах"

08:00 19.12.2020
 
© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и АрктикиОбсуждение идей по использованию "дальневосточных гектаров" в рамках молодежного конкурса "ГектарЛаб"
Обсуждение идей по использованию дальневосточных гектаров в рамках молодежного конкурса ГектарЛаб - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Шанс обсудить перспективы своих проектов по освоению "дальневосточного гектара" получили молодые люди, победившие на конкурсе "ГектарЛаб". База тиктокеров, центр пет-терапии, бассейн для дайвинга, женьшеневая плантация и йога-ретрит стали лучшими молодежными идеями по использованию бесплатных земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).
Молодежь Якутска, Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Биробиджана прислала на конкурс более 100 идей по основным направлениям развития Дальнего Востока. Лидеры первого этапа в каждом городе очно представили свои проекты, рассказали о том, каких затрат они потребуют и какие перспективы имеют.
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Из всех участников было выбрано пять победителей. Одной из самых ярких идей стал проект "Межгалактическая база тиктокеров". Ее автор, Михаил Захаров из Якутска, предложил организовать пространство с большим количеством студий и локаций, оснащенных необходимым оборудованием для съемок челленджей, кулинарных блогов, химических опытов, вайнов, а также создать школу тиктокеров.
В Комсомольске-на-Амуре Анастасия Кушнерчук представила проект реабилитационного центра пет-терапии, где люди могли бы общаться с животными и улучшать тем самым психическое, психологическое, социальное, эмоциональное и физиологическое состояние. По мнению автора, "гектар" на Дальнем Востоке может стать отличной площадкой для развития нового вида терапии в России, который используется в качестве вспомогательного лечения при ДЦП, аутизме, депрессии и других заболеваниях.
Самой интересной презентацией в Биробиджане стал проект Татьяны Рыбаковой, которая предложила построить на Дальнем Востоке крытый бассейн для дайвинга. По замыслу автора, это будет привлекать в регион туристов и станет площадкой для научных исследований.
В Хабаровске победила идея выращивания лекарственного дикороса – Максим Ванаков предложил использовать "дальневосточный гектар" для женьшеневой плантации. Во Владивостоке Анна Драгунова презентовала проект "Йога-ретрит". По замыслу автора, база отдыха разместится в пределах полутора-двух часов от Владивостока. Так, любители уединения и медитации смогут наслаждаться природой родного края в тишине и комфорте.
Благодаря участию в конкурсе авторы самых ярких проектов получили не только возможность рассказать о своих идеях Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, но и советы и рекомендации от участников программы "Дальневосточный гектар", уже реализовавших свои проекты на практике. Организаторы надеются, что это мотивирует молодых людей не останавливаться на этапе идей и воплощать их в жизнь.

"Сегодня я гектарщик, а в прошлом я руководил дальневосточными филиалами крупного банка. Буду рад помочь, подсказать, поделиться своими знаниями – это важно, чтобы не дать идее угаснуть, воплотить ее в жизнь. Более того, приглашаю участников конкурса попробовать свои идеи на моих гектарах – у меня есть все необходимые ресурсы: земля, вода, электричество и оборудование. Жду вас, дерзайте, и все получится!", – цитирует пресс-служба АРЧК получателя "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае Дмитрия Янцевича.

Все победители также в качестве приза получили мощный планшет, который, по замыслу организаторов, должен помочь им в создании бизнес-плана личного проекта.
"Лаборатория идей показала: молодежь Дальнего Востока знает о возможности взять землю бесплатно и реализовать на ней свои мечты. На суд жюри поступили конкурсные работы по всем ключевым направлениям использования "дальневосточных гектаров". Однако помимо сельского хозяйства, строительства жилья, предпринимательства, туристических проектов существенный объем работ посвящен социально значимым вопросам. Молодые дальневосточники любят свою землю и хотят созидать. Я не сомневаюсь, что их мечты станут явью", – отметил и. о. генерального директора АРЧК Александр Логунов.
 
Хорошие новостиХорошие новостиДальневосточный гектарАРЧКАгентство по развитию человеческого капиталаБиробиджанКомсомольск-на-АмуреХабаровскВладивостокЯкутск
 
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