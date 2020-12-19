https://ria.ru/20201219/fond-1590050471.html

В РПЦ поддержали идею создания алиментного госфонда

В РПЦ поддержали идею создания алиментного госфонда

В Русской православной церкви поддерживают создание государственного алиментного фонда, из которого деньги бы направлялись матерям, оставшимся без поддержки... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T17:03

2020-12-19T17:03

2020-12-19T17:14

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МОСКВА, 19 дек - РИА новости. В Русской православной церкви поддерживают создание государственного алиментного фонда, из которого деньги бы направлялись матерям, оставшимся без поддержки отцов, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.В 2020 году в России идет дискуссия о создании государственного алиментного фонда, из которого деньги направляли бы матерям-одиночкам, не получающим помощи от отцов. В частности, в поддержку этой идеи выступили председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и глава комитета по охране здоровья матери и ребенка при Совете по охране здоровья и качества жизни Евразийской организации экономического сотрудничества Татьяна Буцкая."Если наше государство возьмет на себя хотя бы часть ответственности за те семьи, которые остались без кормильца, за тех детей, которые остались без отцов, за тех матерей, которые стали одинокими, это можно только приветствовать", - сказал Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он напомнил, что в России защита материнства и детства является конституционной нормой, и Русская православная церковь приветствует "любые усилия государства, направленные на поддержание материнства и детства".Митрополит подчеркнул, что путем судебных решений, санкций и дисциплинарных мер не всегда возможно призвать к порядку злостных неплательщиков алиментов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574382327.html

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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, совет федерации рф, москва