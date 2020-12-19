Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201219/fond-1590050471.html
В РПЦ поддержали идею создания алиментного госфонда
В РПЦ поддержали идею создания алиментного госфонда
В Русской православной церкви поддерживают создание государственного алиментного фонда, из которого деньги бы направлялись матерям, оставшимся без поддержки... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T17:03
2020-12-19T17:14
религия
религия и мировоззрение
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
совет федерации рф
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_0:334:2907:1969_1920x0_80_0_0_733e7a7b2622455e86f5b0859d519c9f.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА новости. В Русской православной церкви поддерживают создание государственного алиментного фонда, из которого деньги бы направлялись матерям, оставшимся без поддержки отцов, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.В 2020 году в России идет дискуссия о создании государственного алиментного фонда, из которого деньги направляли бы матерям-одиночкам, не получающим помощи от отцов. В частности, в поддержку этой идеи выступили председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и глава комитета по охране здоровья матери и ребенка при Совете по охране здоровья и качества жизни Евразийской организации экономического сотрудничества Татьяна Буцкая."Если наше государство возьмет на себя хотя бы часть ответственности за те семьи, которые остались без кормильца, за тех детей, которые остались без отцов, за тех матерей, которые стали одинокими, это можно только приветствовать", - сказал Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".Он напомнил, что в России защита материнства и детства является конституционной нормой, и Русская православная церковь приветствует "любые усилия государства, направленные на поддержание материнства и детства".Митрополит подчеркнул, что путем судебных решений, санкций и дисциплинарных мер не всегда возможно призвать к порядку злостных неплательщиков алиментов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200715/1574382327.html
https://ria.ru/20201129/kuznetsova-1586811453.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_4349ce87f0f85cb0d1e0f3770f2186f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, совет федерации рф, москва

В РПЦ поддержали идею создания алиментного госфонда

17:03 19.12.2020 (обновлено: 17:14 19.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА новости. В Русской православной церкви поддерживают создание государственного алиментного фонда, из которого деньги бы направлялись матерям, оставшимся без поддержки отцов, заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
В 2020 году в России идет дискуссия о создании государственного алиментного фонда, из которого деньги направляли бы матерям-одиночкам, не получающим помощи от отцов. В частности, в поддержку этой идеи выступили председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и глава комитета по охране здоровья матери и ребенка при Совете по охране здоровья и качества жизни Евразийской организации экономического сотрудничества Татьяна Буцкая.
Работа Пенсионного фонда РФ в Чите - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 13:28
"Это очень много". В Совфеде назвали задолженность по алиментам в РФ
"Если наше государство возьмет на себя хотя бы часть ответственности за те семьи, которые остались без кормильца, за тех детей, которые остались без отцов, за тех матерей, которые стали одинокими, это можно только приветствовать", - сказал Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".
Он напомнил, что в России защита материнства и детства является конституционной нормой, и Русская православная церковь приветствует "любые усилия государства, направленные на поддержание материнства и детства".
Митрополит подчеркнул, что путем судебных решений, санкций и дисциплинарных мер не всегда возможно призвать к порядку злостных неплательщиков алиментов.

Если люди хотят уклониться от уплаты алиментов, они очень часто находят способы это сделать: либо находят лазейки в законодательстве, либо уезжают из страны, числятся гражданами другой страны.

Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
митрополит Волоколамский Иларион
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 10:05
Кузнецова рассказала, как можно решить проблемы матерей-одиночек
 
Религия и мировоззрениеРелигияМосковский ПатриархатНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСовет Федерации РФМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11Россияне назвали лучший подарок на праздник
08:06Астроном назвал дату великого соединения Юпитера и Сатурна
07:38NYT: Трамп хотел назначить спецпрокурором юриста, делавшую ошибки в суде
07:14Пациент с COVID-19 выжил после "приговора" врачей
07:14Косметологи рассказали об увеличении числа клиентов в пандемию COVID-19
07:02Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70 процентов заразнее
05:34Ирландскую путешественницу поразил Петербург
04:33Кинолог рассказал, как нарядить елку безопасно для здоровья собаки
03:35Жаловавшаяся Путину санитарка назвала свой реальный заработок
03:02Запуск нового российского модуля "Наука" на МКС могут отложить
02:48США выявили за сутки более 400 тысяч больных COVID-19
02:44Генерал ВСУ объяснил, почему в Донбассе невозможен "хорватский сценарий"
02:26Зеленский надеется на помощь Байдена в "освобождении" Донбасса
02:17Эксперт сказал, как избавиться от бытовой техники, чтобы не оштрафовали
02:09Врач перечислил предрасположенных к тяжелой форме коронавируса людей
01:47AP: Белый дом отменил публикацию заявления с обвинением РФ в кибератаке
01:23Зеленский считает, что Байден знает Украину лучше, чем Трамп
01:16Эксперт дал совет по переносу старых чатов WhatsApp на новый смартфон
01:08Названо условие повторного заражения коронавирусом
01:04Российские пограничники обеспечат безопасность дороги на юге Армении
Лента новостейМолния