https://ria.ru/20201219/erevan-1590045474.html

Протестующие в Ереване направились к церкви Григория Просветителя

Протестующие в Ереване направились к церкви Григория Просветителя

Участники митинга в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направились шествием к церкви Григория Просветителя, где пройдет... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T16:18

2020-12-19T16:18

2020-12-19T16:18

дашнакцутюн

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 дек – РИА Новости. Участники митинга в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, направились шествием к церкви Григория Просветителя, где пройдет поминальная служба по погибшим в ходе эскалации конфликта в Карабахе.В митинге участвуют тысячи человек, представители оппозиционных партий, духовенства, родственники погибших военнослужащих."Мы должны отстранить Пашиняна от власти, чтобы спасти нашу родину", - сказал один из организаторов мероприятия, представитель верховного органа оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. Он обвинил Пашиняна в том, что тот использовал объявленный 19 декабря траур в своих политических интересах, так как организовал шествие к военному кладбищу "Ераблур" несмотря на протесты ветеранов карабахского конфликта.Он напомнил, что во вторник оппозиция планирует всеобщую забастовку и массовые акции протеста в стране.В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201216/pashinyan-1589510136.html

https://ria.ru/20201219/pashinyan-1590011853.html

нагорный карабах

ереван

армения

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дашнакцутюн, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, армения, в мире