Протестующие в Ереване направились к церкви Григория Просветителя
© РИА Новости / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкУчастники шествия в Ереване в память о погибших в Нагорном Карабахе
В митинге участвуют тысячи человек, представители оппозиционных партий, духовенства, родственники погибших военнослужащих.
"Мы должны отстранить Пашиняна от власти, чтобы спасти нашу родину", - сказал один из организаторов мероприятия, представитель верховного органа оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян. Он обвинил Пашиняна в том, что тот использовал объявленный 19 декабря траур в своих политических интересах, так как организовал шествие к военному кладбищу "Ераблур" несмотря на протесты ветеранов карабахского конфликта.
Он напомнил, что во вторник оппозиция планирует всеобщую забастовку и массовые акции протеста в стране.
16 декабря, 15:06Умер отец Никола Пашиняна
В Ереване проходят акции оппозиции, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьер-министра бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.