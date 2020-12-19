https://ria.ru/20201219/derevyanko-1589899353.html

Павел Деревянко и Аглая Тарасова рассказали о своих отношениях

Павел Деревянко и Аглая Тарасова рассказали о своих отношениях

Аглая Тарасова и сообщивший недавно о разводе после десяти лет брака Павел Деревянко появились вместе на премьере фильма-катастрофы "Огонь" и спровоцировали... РИА Новости, 19.12.2020

2020-12-19T06:27

2020-12-19T06:27

2020-12-19T06:27

шоубиз

павел деревянко

развод

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Аглая Тарасова и сообщивший недавно о разводе после десяти лет брака Павел Деревянко появились вместе на премьере фильма-катастрофы "Огонь" и спровоцировали слухи о том, что у них роман.После того, как об этом стали писать в некоторых СМИ и соцсетях, актеры рассказали, какие отношения у них на самом деле.Павел Деревянко разместил в Instagram совместный снимок с "прекрасной Агушей", а для "остро интересующихся" добавил: "У нас нет романа с Аглаей".В комментариях пользователи с иронией предлагают разведенному Павлу добавлять теперь такой комментарий к каждой фотографии с женщиной.Аглая тоже прокомментировала слухи о том, что у них якобы "роман".В интервью изданию 7Дней.Ru актриса рассказала, что их связывает давняя дружба и несколько совместных проектов. В частности, Деревянко и Тарасова вместе сыграли в фильме "Беспринципные"."Пожалуйста, без сенсаций", — сказала Тарасова и добавила, что они "просто друзья, просто вышли вместе в свет".Кроме того, актеры сообщили, что сейчас работают над совместным клипом. Правда, раскрывать его подробности Павел отказался, пообещав лишь, что это будет нечто "взрывное".На днях Деревянко официально объявил о разводе с Дарьей Мясищевой после десяти лет брака, отметив при этом, что в их расставании "нет трагедии". Он также попросил журналистов и поклонников "не придумывать своих версий"."Мы по-прежнему любим друг друга, уважаем, воспитываем детей. Мы — партнеры и друзья. Мы просто больше не пара", — пояснил Павел.

https://ria.ru/20201215/derevyanko-1589283659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел деревянко, развод, знаменитости, звезды