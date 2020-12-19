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Шоубиз
https://ria.ru/20201219/derevyanko-1589899353.html
Павел Деревянко и Аглая Тарасова рассказали о своих отношениях
Павел Деревянко и Аглая Тарасова рассказали о своих отношениях
Аглая Тарасова и сообщивший недавно о разводе после десяти лет брака Павел Деревянко появились вместе на премьере фильма-катастрофы "Огонь" и спровоцировали... РИА Новости, 19.12.2020
2020-12-19T06:27
2020-12-19T06:27
шоубиз
павел деревянко
развод
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Аглая Тарасова и сообщивший недавно о разводе после десяти лет брака Павел Деревянко появились вместе на премьере фильма-катастрофы "Огонь" и спровоцировали слухи о том, что у них роман.После того, как об этом стали писать в некоторых СМИ и соцсетях, актеры рассказали, какие отношения у них на самом деле.Павел Деревянко разместил в Instagram совместный снимок с "прекрасной Агушей", а для "остро интересующихся" добавил: "У нас нет романа с Аглаей".В комментариях пользователи с иронией предлагают разведенному Павлу добавлять теперь такой комментарий к каждой фотографии с женщиной.Аглая тоже прокомментировала слухи о том, что у них якобы "роман".В интервью изданию 7Дней.Ru актриса рассказала, что их связывает давняя дружба и несколько совместных проектов. В частности, Деревянко и Тарасова вместе сыграли в фильме "Беспринципные"."Пожалуйста, без сенсаций", — сказала Тарасова и добавила, что они "просто друзья, просто вышли вместе в свет".Кроме того, актеры сообщили, что сейчас работают над совместным клипом. Правда, раскрывать его подробности Павел отказался, пообещав лишь, что это будет нечто "взрывное".На днях Деревянко официально объявил о разводе с Дарьей Мясищевой после десяти лет брака, отметив при этом, что в их расставании "нет трагедии". Он также попросил журналистов и поклонников "не придумывать своих версий"."Мы по-прежнему любим друг друга, уважаем, воспитываем детей. Мы — партнеры и друзья. Мы просто больше не пара", — пояснил Павел.
https://ria.ru/20201215/derevyanko-1589283659.html
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павел деревянко, развод, знаменитости, звезды

Павел Деревянко и Аглая Тарасова рассказали о своих отношениях

06:27 19.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Павел Деревянко и Аглая Тарасова
Актеры Павел Деревянко и Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Аглая Тарасова и сообщивший недавно о разводе после десяти лет брака Павел Деревянко появились вместе на премьере фильма-катастрофы "Огонь" и спровоцировали слухи о том, что у них роман.
После того, как об этом стали писать в некоторых СМИ и соцсетях, актеры рассказали, какие отношения у них на самом деле.
Павел Деревянко разместил в Instagram совместный снимок с "прекрасной Агушей", а для "остро интересующихся" добавил: "У нас нет романа с Аглаей".
В комментариях пользователи с иронией предлагают разведенному Павлу добавлять теперь такой комментарий к каждой фотографии с женщиной.
Аглая тоже прокомментировала слухи о том, что у них якобы "роман".
В интервью изданию 7Дней.Ru актриса рассказала, что их связывает давняя дружба и несколько совместных проектов. В частности, Деревянко и Тарасова вместе сыграли в фильме "Беспринципные".
"Пожалуйста, без сенсаций", — сказала Тарасова и добавила, что они "просто друзья, просто вышли вместе в свет".
Кроме того, актеры сообщили, что сейчас работают над совместным клипом. Правда, раскрывать его подробности Павел отказался, пообещав лишь, что это будет нечто "взрывное".
На днях Деревянко официально объявил о разводе с Дарьей Мясищевой после десяти лет брака, отметив при этом, что в их расставании "нет трагедии". Он также попросил журналистов и поклонников "не придумывать своих версий".
"Мы по-прежнему любим друг друга, уважаем, воспитываем детей. Мы — партнеры и друзья. Мы просто больше не пара", — пояснил Павел.
Кадр видео со страницы Павла Деревянко в Instagram - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 13:47Шоубиз
Павел Деревянко разводится с женой после десяти лет брака
 
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