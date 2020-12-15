https://ria.ru/20201215/derevyanko-1589283659.html
Павел Деревянко разводится с женой после десяти лет брака
Павел Деревянко разводится с женой после десяти лет брака
Актер Павел Деревянко разместил в Instagram пост, в котором официально объявил о разводе с Дарьей Мясищевой после десяти лет брака. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:47
2020-12-15T13:47
2020-12-15T13:51
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Актер Павел Деревянко разместил в Instagram пост, в котором официально объявил о разводе с Дарьей Мясищевой после десяти лет брака. Ранее в PeopleTalk писали, что Деревянко признался в этом корреспонденту издания на премьере фильма "Серебряные коньки", однако официально данную информацию пара подтвердила только сейчас. Павел Деревянко заявил, что в его расставании с супругой "нет трагедии", а также попросил "не придумывать своих версий". "Никто не находил молоденьких, никто ни к кому не уходил. Все хорошо. Просто так будет лучше для всех", — подчеркнул он.Деревянко и Мясищева были вместе с 2010 года, в браке родились две дочери — Варвара и Александра.
https://ria.ru/20201022/annavintur-1581002649.html
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павел деревянко, знаменитости, звезды