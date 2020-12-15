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Павел Деревянко разводится с женой после десяти лет брака
Павел Деревянко разводится с женой после десяти лет брака
Актер Павел Деревянко разместил в Instagram пост, в котором официально объявил о разводе с Дарьей Мясищевой после десяти лет брака. РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T13:47
2020-12-15T13:51
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Актер Павел Деревянко разместил в Instagram пост, в котором официально объявил о разводе с Дарьей Мясищевой после десяти лет брака. Ранее в PeopleTalk писали, что Деревянко признался в этом корреспонденту издания на премьере фильма "Серебряные коньки", однако официально данную информацию пара подтвердила только сейчас. Павел Деревянко заявил, что в его расставании с супругой "нет трагедии", а также попросил "не придумывать своих версий". "Никто не находил молоденьких, никто ни к кому не уходил. Все хорошо. Просто так будет лучше для всех", — подчеркнул он.Деревянко и Мясищева были вместе с 2010 года, в браке родились две дочери — Варвара и Александра.
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павел деревянко, знаменитости, звезды

Павел Деревянко разводится с женой после десяти лет брака

13:47 15.12.2020 (обновлено: 13:51 15.12.2020)
 
© @pablo_derevyanko/InstagramКадр видео со страницы Павла Деревянко в Instagram
Кадр видео со страницы Павла Деревянко в Instagram - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© @pablo_derevyanko/Instagram
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Актер Павел Деревянко разместил в Instagram пост, в котором официально объявил о разводе с Дарьей Мясищевой после десяти лет брака.
Ранее в PeopleTalk писали, что Деревянко признался в этом корреспонденту издания на премьере фильма "Серебряные коньки", однако официально данную информацию пара подтвердила только сейчас.
"Совсем недавно в СМИ появилась информация, что мы расстались. Да, мы действительно расстались. Но мы по-прежнему любим друг друга, уважаем, воспитываем детей. Мы — партнеры и друзья. Мы просто больше не пара", — пояснил актер.
Павел Деревянко заявил, что в его расставании с супругой "нет трагедии", а также попросил "не придумывать своих версий".
"Никто не находил молоденьких, никто ни к кому не уходил. Все хорошо. Просто так будет лучше для всех", — подчеркнул он.
Деревянко и Мясищева были вместе с 2010 года, в браке родились две дочери — Варвара и Александра.
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