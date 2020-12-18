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Новое оружие России
https://ria.ru/20201218/zapravschiki-1589827767.html
Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики
Минобороны РФ и "Авиастар-СП" подписали первый серийный контракт на изготовление и поставку десяти новейших самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, сообщил... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T05:28
2020-12-18T05:28
новое оружие россии
россия
ил-78м-90а
ил-76мд-90а
алексей криворучко
авиастар-сп
москва
ульяновск
армия
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минобороны РФ и "Авиастар-СП" подписали первый серийный контракт на изготовление и поставку десяти новейших самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.Контракт был подписан в ходе рабочей поездки Криворучко на "Авиастар-СП" в Ульяновске.Новый топливозаправщик создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76. На заправщике полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также создана так называемая стеклянная кабина, позволяющая снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.Ил-78М-90А сможет одновременно заправлять два самолета фронтовой авиации, с хвостового агрегата он способен заправлять самолеты дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.На "Авиастар-СП" Криворучко также проконтролировал ход производства самолетов Ил-76МД-90А.Ранее был изготовлен один опытный образец Ил-78М-90А, который сейчас продолжает летные испытания.
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россия, ил-78м-90а, ил-76мд-90а, алексей криворучко, авиастар-сп, москва, ульяновск, армия, безопасность

Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики

05:28 18.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей СтанавовСамолет Ил-78М-90А в Ульяновске
Самолет Ил-78М-90А в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минобороны РФ и "Авиастар-СП" подписали первый серийный контракт на изготовление и поставку десяти новейших самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.
Контракт был подписан в ходе рабочей поездки Криворучко на "Авиастар-СП" в Ульяновске.
"Завод выходит на ритмичное серийное производство. Предприятие обеспечено заказами министерства обороны на долгосрочную перспективу и сегодня подписан очередной государственный контракт на поставку десяти перспективных самолётов-заправщиков Ил-78М-90А для нужд министерства обороны, что ещё более упрочит финансово-экономическое положение предприятия и обеспечит дополнительными рабочими местами Ульяновскую область", - приводятся в сообщении Минобороны слова Криворучко.
Новый топливозаправщик создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76. На заправщике полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также создана так называемая стеклянная кабина, позволяющая снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.
Ил-78М-90А сможет одновременно заправлять два самолета фронтовой авиации, с хвостового агрегата он способен заправлять самолеты дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.
На "Авиастар-СП" Криворучко также проконтролировал ход производства самолетов Ил-76МД-90А.
Ранее был изготовлен один опытный образец Ил-78М-90А, который сейчас продолжает летные испытания.
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Новое оружие РоссииРоссияИл-78М-90АИл-76МД-90ААлексей КриворучкоАвиастар-СПМоскваУльяновскАрмияБезопасность
 
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