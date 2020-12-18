https://ria.ru/20201218/zapravschiki-1589827767.html

Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики

Минобороны подписало первый серийный контракт на новейшие заправщики

Минобороны РФ и "Авиастар-СП" подписали первый серийный контракт на изготовление и поставку десяти новейших самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, сообщил... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T05:28

2020-12-18T05:28

2020-12-18T05:28

новое оружие россии

россия

ил-78м-90а

ил-76мд-90а

алексей криворучко

авиастар-сп

москва

ульяновск

армия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Минобороны РФ и "Авиастар-СП" подписали первый серийный контракт на изготовление и поставку десяти новейших самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.Контракт был подписан в ходе рабочей поездки Криворучко на "Авиастар-СП" в Ульяновске.Новый топливозаправщик создан на базе военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76. На заправщике полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, а также создана так называемая стеклянная кабина, позволяющая снизить нагрузку на экипаж и повысить безопасность полетов.Ил-78М-90А сможет одновременно заправлять два самолета фронтовой авиации, с хвостового агрегата он способен заправлять самолеты дальней и специальной авиации. При использовании Ил-78М-90А на земле предполагается одновременная заправка четырех самолетов.На "Авиастар-СП" Криворучко также проконтролировал ход производства самолетов Ил-76МД-90А.Ранее был изготовлен один опытный образец Ил-78М-90А, который сейчас продолжает летные испытания.

https://ria.ru/20201026/samolet-sudnogo-dnya-1581159587.html

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ульяновск

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россия, ил-78м-90а, ил-76мд-90а, алексей криворучко, авиастар-сп, москва, ульяновск, армия, безопасность