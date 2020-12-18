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https://ria.ru/20201218/yuar-1589901672.html
В ЮАР ввели новые ограничения из-за коронавируса
В ЮАР ввели новые ограничения из-за коронавируса
В ЮАР число зараженных коронавирусом приближается к 900 тысячам, в связи с чем вводятся новые ограничения, чтобы не допустить распространения эпидемии, сообщает РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:50
2020-12-18T15:53
туристы
коронавирус covid-19
сирил рамафоса
квазулу-натал
новости - туризм
юар
туризм
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В ЮАР число зараженных коронавирусом приближается к 900 тысячам, в связи с чем вводятся новые ограничения, чтобы не допустить распространения эпидемии, сообщает Travel and Leisure.Несмотря на то, что эта страна пострадала от пандемии больше остальных государств на африканском континенте, ее границы открыты для иностранных туристов. Гостям нужно предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный в течение последних трех суток. Однако число заражений продолжает расти, и власти ищут другие способы сдержать распространение болезни. В преддверии курортного сезона было объявлено о намерении закрыть пляжи в провинции Восточный Кейп и в популярном туристическом районе Западного Кейпа. Также в праздничные дни для отдыхающих будут недоступны прибрежные территории в провинции Квазулу-Натал. Кроме того огранивается работа ресторанов и баров: теперь они должны закрываться в 22 часа, а комендантский час будет действовать с 23 часов вечера до четырех часов утра. Купить алкоголь можно будет лишь в дни с понедельника по четверг. Международные поездки не запрещены. При этом Минздрав страны запустил пилотную версию опросника о состоянии здоровья, которую путешественники должны будут заполнять в пунктах пропуска.
https://ria.ru/20201117/yuar-1584792634.html
https://ria.ru/20201218/yuar-1589768007.html
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туристы, коронавирус covid-19, сирил рамафоса, квазулу-натал, новости - туризм, юар, туризм

В ЮАР ввели новые ограничения из-за коронавируса

15:50 18.12.2020 (обновлено: 15:53 18.12.2020)
 
© Фото : Pixabay / Max MoserПингвины на пляже в Кейптауне
Пингвины на пляже в Кейптауне - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : Pixabay / Max Moser
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В ЮАР число зараженных коронавирусом приближается к 900 тысячам, в связи с чем вводятся новые ограничения, чтобы не допустить распространения эпидемии, сообщает Travel and Leisure.
Несмотря на то, что эта страна пострадала от пандемии больше остальных государств на африканском континенте, ее границы открыты для иностранных туристов. Гостям нужно предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный в течение последних трех суток.
Однако число заражений продолжает расти, и власти ищут другие способы сдержать распространение болезни. В преддверии курортного сезона было объявлено о намерении закрыть пляжи в провинции Восточный Кейп и в популярном туристическом районе Западного Кейпа. Также в праздничные дни для отдыхающих будут недоступны прибрежные территории в провинции Квазулу-Натал.
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Кроме того огранивается работа ресторанов и баров: теперь они должны закрываться в 22 часа, а комендантский час будет действовать с 23 часов вечера до четырех часов утра. Купить алкоголь можно будет лишь в дни с понедельника по четверг.
Международные поездки не запрещены. При этом Минздрав страны запустил пилотную версию опросника о состоянии здоровья, которую путешественники должны будут заполнять в пунктах пропуска.
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ТуризмтуристыКоронавирус COVID-19Сирил РамафосаКвазулу-НаталНовости - ТуризмЮАРТуризм
 
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