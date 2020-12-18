https://ria.ru/20201218/yagtu-1589712007.html

Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти

Ученые предложили, как снизить потери энергии при разделении нефти

Универсальный метод проектирования установок для разделения нефти и других сложных промышленных смесей предложили ученые Ярославского государственного... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:00

2020-12-18T09:00

2020-12-18T09:04

наука

ярославский государственный технический университет

университетская наука

навигатор абитуриента

технологии

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Универсальный метод проектирования установок для разделения нефти и других сложных промышленных смесей предложили ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) совместно с российскими коллегами. Применение метода поможет заметно сократить потери энергии на нефтехимических производствах, уверены исследователи. Результаты опубликованы в журнале Journal of Engineering Physics and Thermophysics.Ректификация — промышленный метод получения веществ из многокомпонентных смесей. Установка для ректификации представляет каскад специальных колонн, внутри которых компоненты с высокой температурой кипения остаются в жидком состоянии, а компоненты с низкой — превращаются в пар и конденсируются. Как объяснили ученые ЯГТУ, главная сложность этой технологии в том, чтобы подобрать оптимальный порядок разделения смеси и режим работы каждой колонны.На сегодняшний день на ректификацию нефти, в процессе которой получают первичные нефтепродукты, расходуется около 6 процентов всей энергии добываемой нефти, сообщили ученые. При этом, по их словам, до сих пор не был найден простой и надежный критерий для выбора оптимальных параметров ректификации, что, по мнению специалистов ЯГТУ, существенно увеличивает энергопотери нефтехимической промышленности.Ученые ЯГТУ оптимизировали технологию ректификации, добившись снижения потерь энергии и предложив универсальный метод проектирования эффективных ректификационных систем.По словам ученых ЯГТУ, благодаря предложенному методу больше не потребуется перебирать возможные варианты схем разделения конкретной смеси и рассчитывать энергозатраты для каждого из них. Это позволит резко сократить объем вычислений при проектировании новых ректификационных систем и реконструкции старых.Кроме этого, на основе методов оптимизационной термодинамики специалисты ЯГТУ также решили задачи о выборе предельной производительности колонны и оптимальной точке ввода сырья, о согласовании нагрузок в системе колонн и ряд других.Исследование проводилось совместно с учеными Института программных систем им. А.К. Айламазяна РАН (ИПС РАН). В дальнейшем научный коллектив планирует применить методы оптимизационной термодинамики для снижения потерь энергии при отделении примесей металлов, обессоливании воды, разделении изотопов, мембранном разделении и других технологических процессах.

https://ria.ru/20200710/1574127422.html

https://ria.ru/20190821/1557671584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославский государственный технический университет, университетская наука, навигатор абитуриента, технологии