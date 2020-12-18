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СМИ сообщили о гибели высокопоставленных чиновников при взрыве в Сомали
СМИ сообщили о гибели высокопоставленных чиновников при взрыве в Сомали
Взрыв произошел на стадионе в сомалийском городе Галькайо, где должен был выступать премьер-министр страны, сообщает радиостанция Dalsan. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T18:42
2020-12-18T18:42
2020-12-18T18:42
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Взрыв произошел на стадионе в сомалийском городе Галькайо, где должен был выступать премьер-министр страны, сообщает радиостанция Dalsan.По данным издания Garowe Online, атаку осуществил смертник. В результате взрыва погибли высокопоставленные чиновники, десятки людей пострадали.
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