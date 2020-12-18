https://ria.ru/20201218/vzryv-1589960365.html

СМИ сообщили о гибели высокопоставленных чиновников при взрыве в Сомали

СМИ сообщили о гибели высокопоставленных чиновников при взрыве в Сомали

Взрыв произошел на стадионе в сомалийском городе Галькайо, где должен был выступать премьер-министр страны, сообщает радиостанция Dalsan. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T18:42

2020-12-18T18:42

2020-12-18T18:42

галькайо

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в мире

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Взрыв произошел на стадионе в сомалийском городе Галькайо, где должен был выступать премьер-министр страны, сообщает радиостанция Dalsan.По данным издания Garowe Online, атаку осуществил смертник. В результате взрыва погибли высокопоставленные чиновники, десятки людей пострадали.

https://ria.ru/20201213/pakistan-1588995549.html

галькайо

сомали

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

галькайо, сомали, в мире