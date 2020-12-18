https://ria.ru/20201218/vykhodnoy-1589841424.html

В Ленинградской области 31 декабря объявили выходным для бюджетников

В Ленинградской области 31 декабря объявили выходным для бюджетников

Ленинградская область объявила 31 декабря 2020 года выходным днем для работников бюджетной сферы, став 35-м регионом, где в последний день в году можно будет... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:50

2020-12-18T09:50

2020-12-18T10:03

ульяновская область

костромская область

мурманская область

новый год—2021

ленинградская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Ленинградская область объявила 31 декабря 2020 года выходным днем для работников бюджетной сферы, став 35-м регионом, где в последний день в году можно будет отдыхать.В начале прошлой недели пресс-служба регионального правительства информировала, что объявление выходного дня отдельно для бюджетников и работников госучреждений в Ленобласти не планируется. Что стало причиной изменения решения, не сообщается."Рабочий день для работников бюджетных учреждений Ленобласти перенесен с четверга 31 декабря на субботу, 26 декабря. Руководителям иных предприятий и организаций рекомендовано также перенести рабочий день своими решениями", - указано в официальном Telegram-канале властей региона.Ленинградская область стала 35-м регионом, где 31 декабря объявлено выходным днем. Похожие решения уже приняли Архангельская, Белгородская области, Бурятия, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская области, Еврейская автономная область, Забайкальский и Камчатский края, Карелия, Кировская, Костромская области, Крым, Курская, Магаданская области, Мордовия, Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Орловская, Пензенская области, Республика Алтай, Рязанская, Саратовская области, Севастополь, Ставропольский край, Татарстан, Томская область, Тува, Ульяновская область, Чувашия, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.

https://ria.ru/20201218/kolyma-1589834545.html

ульяновская область

костромская область

мурманская область

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ульяновская область, костромская область, мурманская область, ленинградская область, общество