Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/ukraina-1589957002.html
На Украине завели дело из-за призыва чиновника к расправе над оппозицией
На Украине завели дело из-за призыва чиновника к расправе над оппозицией
Полиция возбудила уголовное дело в отношении сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины Евгения Шевченко из-за его призывов к расправе над... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T18:21
2020-12-18T18:21
оппозиционная платформа - за жизнь
станислав шевченко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
ренат кузьмин
максим кузьмин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/144123/57/1441235750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_724985194ebe746c5fc8781f9cd2ec71.jpg
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины Евгения Шевченко из-за его призывов к расправе над депутатами парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", заявил член партии Ренат Кузьмин, опубликовав соответствующий документ."По заявлению депутатов ОПЗЖ национальная полиция возбудила уголовное дело и начала расследование против агента НАБУ Шевченко, публично призывавшего к убийству депутатов - оппонентов действующей власти. Пикантная получилась история: власть возбудила уголовное дело против представителя власти за призывы к убийству представителей власти", - написал Кузьмин на своей странице в Facebook в пятницу. Он также прикрепил копии обращения депутатов и официальный ответ полиции.В обращении депутатов говорится, что Шевченко опубликовал в своем профиле Facebook фамилии 47 оппозиционных депутатов, которые обратились в Конституционный суд с представлением о соответствии положений антикоррупционного законодательства. Шевченко написал, что это "расстрельный список" депутатов, высказался оскорбительно в их адрес и пообещал опубликовать их домашние адреса для "охоты" на них.Полиция направила депутатам ответ, в котором говорится, что в связи с инцидентом возбуждено дело по статье "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", санкция которой предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20201212/ukraina-1588950446.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/144123/57/1441235750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8139c58993dba930918b641b7c132dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
оппозиционная платформа - за жизнь, станислав шевченко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), ренат кузьмин, максим кузьмин , украина, в мире

На Украине завели дело из-за призыва чиновника к расправе над оппозицией

18:21 18.12.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины Евгения Шевченко из-за его призывов к расправе над депутатами парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", заявил член партии Ренат Кузьмин, опубликовав соответствующий документ.
"По заявлению депутатов ОПЗЖ национальная полиция возбудила уголовное дело и начала расследование против агента НАБУ Шевченко, публично призывавшего к убийству депутатов - оппонентов действующей власти. Пикантная получилась история: власть возбудила уголовное дело против представителя власти за призывы к убийству представителей власти", - написал Кузьмин на своей странице в Facebook в пятницу. Он также прикрепил копии обращения депутатов и официальный ответ полиции.
В обращении депутатов говорится, что Шевченко опубликовал в своем профиле Facebook фамилии 47 оппозиционных депутатов, которые обратились в Конституционный суд с представлением о соответствии положений антикоррупционного законодательства. Шевченко написал, что это "расстрельный список" депутатов, высказался оскорбительно в их адрес и пообещал опубликовать их домашние адреса для "охоты" на них.
Полиция направила депутатам ответ, в котором говорится, что в связи с инцидентом возбуждено дело по статье "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", санкция которой предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 21:08
"Шизофрения". Оппозиция Украины осудила отношение власти к СМИ
 
Оппозиционная платформа - За жизньСтанислав ШевченкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Ренат КузьминМаксим КузьминУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10В госдепе рассказали о прекращении работы консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния