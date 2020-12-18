https://ria.ru/20201218/ukraina-1589957002.html

На Украине завели дело из-за призыва чиновника к расправе над оппозицией

На Украине завели дело из-за призыва чиновника к расправе над оппозицией

Полиция возбудила уголовное дело в отношении сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины Евгения Шевченко из-за его призывов к расправе над... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T18:21

2020-12-18T18:21

2020-12-18T18:21

оппозиционная платформа - за жизнь

станислав шевченко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

ренат кузьмин

максим кузьмин

украина

в мире

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении сотрудника Национального антикоррупционного бюро Украины Евгения Шевченко из-за его призывов к расправе над депутатами парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", заявил член партии Ренат Кузьмин, опубликовав соответствующий документ."По заявлению депутатов ОПЗЖ национальная полиция возбудила уголовное дело и начала расследование против агента НАБУ Шевченко, публично призывавшего к убийству депутатов - оппонентов действующей власти. Пикантная получилась история: власть возбудила уголовное дело против представителя власти за призывы к убийству представителей власти", - написал Кузьмин на своей странице в Facebook в пятницу. Он также прикрепил копии обращения депутатов и официальный ответ полиции.В обращении депутатов говорится, что Шевченко опубликовал в своем профиле Facebook фамилии 47 оппозиционных депутатов, которые обратились в Конституционный суд с представлением о соответствии положений антикоррупционного законодательства. Шевченко написал, что это "расстрельный список" депутатов, высказался оскорбительно в их адрес и пообещал опубликовать их домашние адреса для "охоты" на них.Полиция направила депутатам ответ, в котором говорится, что в связи с инцидентом возбуждено дело по статье "угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля", санкция которой предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20201212/ukraina-1588950446.html

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оппозиционная платформа - за жизнь, станислав шевченко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), ренат кузьмин, максим кузьмин , украина, в мире