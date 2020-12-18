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Ларс фон Триер снимет следующий сезон хоррора "Королевство"
Ларс фон Триер снимет следующий сезон хоррора "Королевство"
Датский режиссер Ларс фон Триер снимет третий и завершающий сезон сериала "Королевство", сообщает Deadline. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T00:23
2020-12-18T00:23
культура
кино и сериалы
новости культуры
копенгаген
ларс фон триер
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Датский режиссер Ларс фон Триер снимет третий и завершающий сезон сериала "Королевство", сообщает Deadline.Изначально планировалось, что культовое шоу, которое в некоторых странах показывали как один пятичасовой фильм, будет продолжаться три сезона, но было снято только два (в 1994 и в 1997 годах), а съемки третьего отменили, в том числе из-за смерти ключевых актеров.Продюсеры пока не разглашают подробности, но уже известно, что в новом сериале будут принимать участие старые и новые персонажи.Сценарий написал сам Ларс фон Триер – снова с Нильсом Вёрселем (как и первые два сезона). Снимать все пять эпизодов шоу будет сам фон Триер.Для него это первый проект после психологического триллера "Дом, который построил Джек", вышедшего в 2018 году. Действие сериала разворачивается в Королевском госпитале Копенгагена, сотрудники и пациенты которого сталкиваются с паранормальными явлениями.Выход третьего сезона запланирован на 2022 год.
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, копенгаген, ларс фон триер

Ларс фон Триер снимет следующий сезон хоррора "Королевство"

00:23 18.12.2020
 
© AFP 2020 / Valery HacheРежиссер Ларс фон Триер
Режиссер Ларс фон Триер - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AFP 2020 / Valery Hache
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Датский режиссер Ларс фон Триер снимет третий и завершающий сезон сериала "Королевство", сообщает Deadline.
Изначально планировалось, что культовое шоу, которое в некоторых странах показывали как один пятичасовой фильм, будет продолжаться три сезона, но было снято только два (в 1994 и в 1997 годах), а съемки третьего отменили, в том числе из-за смерти ключевых актеров.
Продюсеры пока не разглашают подробности, но уже известно, что в новом сериале будут принимать участие старые и новые персонажи.
Сценарий написал сам Ларс фон Триер – снова с Нильсом Вёрселем (как и первые два сезона). Снимать все пять эпизодов шоу будет сам фон Триер.
Для него это первый проект после психологического триллера "Дом, который построил Джек", вышедшего в 2018 году.
Действие сериала разворачивается в Королевском госпитале Копенгагена, сотрудники и пациенты которого сталкиваются с паранормальными явлениями.
Выход третьего сезона запланирован на 2022 год.
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