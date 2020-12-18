https://ria.ru/20201218/tramp-1589839710.html

Эксперт объяснила, почему Трамп продолжает говорить о победе на выборах

Эксперт объяснила, почему Трамп продолжает говорить о победе на выборах

Президент США Дональд Трамп продолжает отрицать легитимность выборов, чтобы потом использовать это в выборном цикле 2024 года, если он решит снова избираться,... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:34

2020-12-18T09:34

2020-12-18T09:36

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

барак обама

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает отрицать легитимность выборов, чтобы потом использовать это в выборном цикле 2024 года, если он решит снова избираться, считает профессор политологии, декан факультета истории, политологии и религий Кэролльского университета Лилли Горен.Она напомнила, что идея нелегитимности действующей для Трампа не нова: он еще в избирательной кампании 2016 года ставил под сомнение право Барака Обамы занимать высший пост в стране из-за якобы не того места рождения.Трамп на протяжении ряда лет был одним из лидеров неформального движения, доказывающего, что Обама родился не в штате Гавайи, а в Кении, где родился его отец. Таким образом, Обама не соответствовал конституционным критериям избрания президентом, настаивали активисты. Белый дом в итоге опубликовал копию свидетельства о рождении Обамы. В ходе предвыборной кампании Трамп официально признал, что Обама родился в США.По ее словам, сама идея критики действующей власти уже около 40 лет находится на вооружении Республиканской партии. При этом что такое власть в этой ситуации, не поддается четкому определению, добавила собеседница агентства."Он президент Соединенных Штатов и является воплощением власти, однако с точки зрения нарратива и политического баланса в конкретный момент, это использовалось в разных вариантах. Особенно одним крылом Республиканской партии, которое хочет ужать власть до размера, который позволит спустить ее в раковину", - пояснила эксперт.В прошлой президентской кампании Трамп, продвигая лозунг "осушить вашингтонское болото", тоже по сути действовал в том же русле. Хотя нынешняя критика прошедших выборов может быть связана не только с этим."Я также думаю, что он относится к тем, кто не очень хорошо воспринимает проигрыш", - сказала Горен.Если же через четыре года Трамп пойдет на выборы и выиграет их, то он станет вторым в истории США президентом, которому это удастся после четырехлетнего перерыва, добавила она. На сегодня единственным президентом, которому это удалось, является Гровер Кливленд, он был 22-ым и 24-ым президентом Соединенных Штатов, выиграв выборы в 1885 и в 1893 годах соответственно.

https://ria.ru/20201215/pobeditel-1589158766.html

https://ria.ru/20201217/amerika-1589563337.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, барак обама, джо байден, сша, в мире