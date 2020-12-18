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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201218/tramp-1589837642.html
Трамп вряд ли уйдет в политику, считает эксперт из США
Трамп вряд ли уйдет в политику, считает эксперт из США
Президент США Дональд Трамп вряд ли будет занимать какую-нибудь выборную должность до следующих выборов, но постарается не исчезнуть с телеэкранов, считает... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T09:18
2020-12-18T09:18
выборы президента сша — 2020
trump organization
дональд трамп
джо байден
флорида
нью-йорк (город)
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ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли будет занимать какую-нибудь выборную должность до следующих выборов, но постарается не исчезнуть с телеэкранов, считает профессор политологии, декан факультета истории, политологии и религий Кэролльского университета Лилли Горен."Что касается Трампа, то это был его первый выход в политику, но он всегда был в поле зрения общественности. Не думаю, что он собирается исчезнуть из этого поля зрения… Он не будет на избираемой должности, но по всему, что я читала, он собирается попробовать запустить СМИ, где он будет регулярно выступать", - сказала она в пятницу РИА Новости.Шансы того, что Трамп окажется на какой-то политической должности, она оценила как крайне низкие."Не думаю, что Джо Байден назначит его на какую-нибудь позицию в исполнительной власти. И не представляю, чтобы он выдвинулся в губернаторы Флориды, например, или что-то подобное. Он выдвинулся в президенты и был избран, и насколько я понимаю Трампа, его интересы лежат именно в этой области", - считает она.Она высказала сомнение в его способности победить в борьбе за кресло губернатора или сенатора от штата Флорида, куда он некоторое время назад перебрался из Нью-Йорка."Ему придется действительно побороться за кресло, если он решит выдвинуться в губернаторы или сенаторы. И не думаю, что его это заинтересует", - считает эксперт.Кроме того, на перспективах Трампа могут сказаться и расследования, которые идут сейчас в Нью-Йорке в отношении его компании Trump Organization, полагает Горен."Думаю, что они могут представлять угрозу для Trump Organization, непосредственно для самого Трампа, для его детей. И не думаю, что это рассосется", - сказала она.По ее мнению, у этих расследований есть значительный потенциал раскрыть какие-то факты и даже довести дело до возможного предъявления обвинений.В июле этого года Верховный суд уже вынес решение, что президент не обладает иммунитетом от уголовного преследования, но адресовал решение вопроса о декларациях нижестоящим судам, не поставив точку в этом.Вопрос обнародования деклараций поставил судья Сайрус Вэнс (Cyrus Vance), который ранее в рамках расследования выплат двум женщинам, заявившим о том, что у них была связь с президентом, потребовал раскрытия личных и коммерческих налоговых деклараций президента за последние восемь лет. Сам Трамп отрицает, что состоял в каких-либо отношениях с этими женщинами и активно противостоит публикации своих налоговых документов, заявляя, что его финансовые дела находятся под аудитом и не могут быть обнародованы до его окончания.Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.
https://ria.ru/20201217/tramp-1589776215.html
https://ria.ru/20201217/tramp-1589689061.html
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trump organization, дональд трамп, джо байден, флорида, нью-йорк (город)

Трамп вряд ли уйдет в политику, считает эксперт из США

09:18 18.12.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вряд ли будет занимать какую-нибудь выборную должность до следующих выборов, но постарается не исчезнуть с телеэкранов, считает профессор политологии, декан факультета истории, политологии и религий Кэролльского университета Лилли Горен.
"Что касается Трампа, то это был его первый выход в политику, но он всегда был в поле зрения общественности. Не думаю, что он собирается исчезнуть из этого поля зрения… Он не будет на избираемой должности, но по всему, что я читала, он собирается попробовать запустить СМИ, где он будет регулярно выступать", - сказала она в пятницу РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Шансы того, что Трамп окажется на какой-то политической должности, она оценила как крайне низкие.
"Не думаю, что Джо Байден назначит его на какую-нибудь позицию в исполнительной власти. И не представляю, чтобы он выдвинулся в губернаторы Флориды, например, или что-то подобное. Он выдвинулся в президенты и был избран, и насколько я понимаю Трампа, его интересы лежат именно в этой области", - считает она.
Она высказала сомнение в его способности победить в борьбе за кресло губернатора или сенатора от штата Флорида, куда он некоторое время назад перебрался из Нью-Йорка.
"Ему придется действительно побороться за кресло, если он решит выдвинуться в губернаторы или сенаторы. И не думаю, что его это заинтересует", - считает эксперт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Путин считает, что Трамп не уйдет из политики
Кроме того, на перспективах Трампа могут сказаться и расследования, которые идут сейчас в Нью-Йорке в отношении его компании Trump Organization, полагает Горен.
"Думаю, что они могут представлять угрозу для Trump Organization, непосредственно для самого Трампа, для его детей. И не думаю, что это рассосется", - сказала она.
По ее мнению, у этих расследований есть значительный потенциал раскрыть какие-то факты и даже довести дело до возможного предъявления обвинений.
В июле этого года Верховный суд уже вынес решение, что президент не обладает иммунитетом от уголовного преследования, но адресовал решение вопроса о декларациях нижестоящим судам, не поставив точку в этом.
Вопрос обнародования деклараций поставил судья Сайрус Вэнс (Cyrus Vance), который ранее в рамках расследования выплат двум женщинам, заявившим о том, что у них была связь с президентом, потребовал раскрытия личных и коммерческих налоговых деклараций президента за последние восемь лет. Сам Трамп отрицает, что состоял в каких-либо отношениях с этими женщинами и активно противостоит публикации своих налоговых документов, заявляя, что его финансовые дела находятся под аудитом и не могут быть обнародованы до его окончания.
Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.
Президент США Дональд Трамп в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
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