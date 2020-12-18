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https://ria.ru/20201218/tankian-1589805854.html
Серж Танкян из System of a Down стал героем документального фильма
Серж Танкян из System of a Down стал героем документального фильма
Документальный фильм "Truth To Power" о Серже Танкяне, лидере System of a Down, выйдет 19 февраля следующего года, сообщает NME. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T05:02
2020-12-18T05:02
system of a down
культура
музыка
новости культуры
серж танкян
нагорный карабах
армения
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Документальный фильм "Truth To Power" о Серже Танкяне, лидере System of a Down, выйдет 19 февраля следующего года, сообщает NME.Фильм расскажет о трех десятилетиях в жизни Танкяна, в том числе его участии в протестах в Армении в 2018 году.По словам главного героя, фильм "отражает его путешествие между музыкой и гражданской активностью на протяжение трех десятилетий". Режиссер ленты Карин Ованнисян, ранее снял документальный фильм о событиях 2018 года "Я не одинок" ("I Am Not Alone"), исполнительным продюсером и автором музыки к которому был Танкян. Кроме уже известных песен группы, в картине можно будет услышать композиции, которые Танкян написал специально для этого проекта. System of a Down недавно выпустила две новые композиции после 15-летнего перерыва в надежде обратить внимание общественности на конфликт в Нагорном Карабахе. Все средства от покупки этих треков были перенаправлены в фонд помощи Армении (Armenia Fund).
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system of a down, музыка, новости культуры, серж танкян, нагорный карабах, армения

Серж Танкян из System of a Down стал героем документального фильма

05:02 18.12.2020
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВокалист американской группы System Of A Down Серж Танкян
Вокалист американской группы System Of A Down Серж Танкян - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Документальный фильм "Truth To Power" о Серже Танкяне, лидере System of a Down, выйдет 19 февраля следующего года, сообщает NME.
Фильм расскажет о трех десятилетиях в жизни Танкяна, в том числе его участии в протестах в Армении в 2018 году.
По словам главного героя, фильм "отражает его путешествие между музыкой и гражданской активностью на протяжение трех десятилетий".
Режиссер ленты Карин Ованнисян, ранее снял документальный фильм о событиях 2018 года "Я не одинок" ("I Am Not Alone"), исполнительным продюсером и автором музыки к которому был Танкян.
Кроме уже известных песен группы, в картине можно будет услышать композиции, которые Танкян написал специально для этого проекта.
System of a Down недавно выпустила две новые композиции после 15-летнего перерыва в надежде обратить внимание общественности на конфликт в Нагорном Карабахе. Все средства от покупки этих треков были перенаправлены в фонд помощи Армении (Armenia Fund).
Вокалист американской группы System Of A Down Серж Танкян - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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КультураSystem of a DownМузыкаНовости культурыСерж ТанкянНагорный КарабахАрмения
 
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