Серж Танкян из System of a Down стал героем документального фильма

Документальный фильм "Truth To Power" о Серже Танкяне, лидере System of a Down, выйдет 19 февраля следующего года, сообщает NME. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T05:02

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Документальный фильм "Truth To Power" о Серже Танкяне, лидере System of a Down, выйдет 19 февраля следующего года, сообщает NME.Фильм расскажет о трех десятилетиях в жизни Танкяна, в том числе его участии в протестах в Армении в 2018 году.По словам главного героя, фильм "отражает его путешествие между музыкой и гражданской активностью на протяжение трех десятилетий". Режиссер ленты Карин Ованнисян, ранее снял документальный фильм о событиях 2018 года "Я не одинок" ("I Am Not Alone"), исполнительным продюсером и автором музыки к которому был Танкян. Кроме уже известных песен группы, в картине можно будет услышать композиции, которые Танкян написал специально для этого проекта. System of a Down недавно выпустила две новые композиции после 15-летнего перерыва в надежде обратить внимание общественности на конфликт в Нагорном Карабахе. Все средства от покупки этих треков были перенаправлены в фонд помощи Армении (Armenia Fund).

