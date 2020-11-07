Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201107/armenia-1583409035.html
System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
Легенды альтернативного металла (у всех музыкантов армянские корни) воссоединились и впервые за 15 лет записали две песни, чтобы привлечь внимание к ситуации в... РИА Новости, 07.11.2020
2020-11-07T00:34
2020-11-07T00:39
культура
музыка
новости культуры
серж танкян
турция
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151996/84/1519968460_0:41:3072:1769_1400x0_80_0_0_d36f58f19193f101def9903438d8b758.jpg
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Легенды альтернативного металла (у всех музыкантов армянские корни) воссоединились и впервые за 15 лет записали две песни, чтобы привлечь внимание к ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает NME.Композиции "Protect the land” (видео) и "Genocidal Humanoidz" (пока только в аудио-версии) сочинил и спродюсировал гитарист группы Дарон Малакян.Все доходы от скачиваний треков будут перечислены в Фонд помощи Армении. Клип "Protect the land", в котором есть съемки протестов и боев в Арцахе, басист группы Шаво Одаджян прокомментировал следующим образом: "Я хотел показать единение нашего народа во всем мире, все мы боремся за одно общее дело". Барабанщик Джон Долмян рассказал, что как группа воссоединилась для работы над песнями: "Я всем написал: "Неважно, что мы чувствуем и что произошло между нами раньше, все эти эмоции нам нужно отставить в сторону, потому что текущая ситуация больше, чем System of a down и все мы вместе взятые… нам нужно как-то поддержать свою нацию". Вокалист Серж Танкян назвал агрессию в отношении армянского народа в Арцахе со стороны Турции и Азербайджана нарушением прав человека и военным преступлением.Шаво Одаджян поделился, что музыканты с удовольствием вновь вместе работали в студии, как будто не было никакого перерыва.
https://ria.ru/20200601/1572201723.html
турция
азербайджан
армения
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151996/84/1519968460_34:0:2765:2048_1400x0_80_0_0_7d307ef403f0b49d2b033fae5a8d5130.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, серж танкян, турция, азербайджан, армения

System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении

00:34 07.11.2020 (обновлено: 00:39 07.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕжегодный международный музыкальный фестиваль "Park Live"
Ежегодный международный музыкальный фестиваль Park Live - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Легенды альтернативного металла (у всех музыкантов армянские корни) воссоединились и впервые за 15 лет записали две песни, чтобы привлечь внимание к ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает NME.
Композиции "Protect the land” (видео) и "Genocidal Humanoidz" (пока только в аудио-версии) сочинил и спродюсировал гитарист группы Дарон Малакян.
Все доходы от скачиваний треков будут перечислены в Фонд помощи Армении.
Клип "Protect the land", в котором есть съемки протестов и боев в Арцахе, басист группы Шаво Одаджян прокомментировал следующим образом: "Я хотел показать единение нашего народа во всем мире, все мы боремся за одно общее дело".
Барабанщик Джон Долмян рассказал, что как группа воссоединилась для работы над песнями: "Я всем написал: "Неважно, что мы чувствуем и что произошло между нами раньше, все эти эмоции нам нужно отставить в сторону, потому что текущая ситуация больше, чем System of a down и все мы вместе взятые… нам нужно как-то поддержать свою нацию".
Вокалист Серж Танкян назвал агрессию в отношении армянского народа в Арцахе со стороны Турции и Азербайджана нарушением прав человека и военным преступлением.
Шаво Одаджян поделился, что музыканты с удовольствием вновь вместе работали в студии, как будто не было никакого перерыва.
Kiss, Iron Maiden и System Of A Down - РИА Новости, 1920, 01.06.2020
1 июня, 04:48Культура
Iron Maiden, Kiss и System of a Down станут онлайн-хедлайнерами
 
КультураМузыкаНовости культурыСерж ТанкянТурцияАзербайджанАрмения
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:29Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах
00:24Трамп будет влиять на политику США даже при поражении, считает эксперт
00:16В Италии продают винодельческое поместье с усадьбой XVIII века
00:06Вице-президент Ирана надеется на изменение "деструктивной" политики США
00:02Глава Россотрудничества оценил шансы Трампа на победу в суде
00:00В Госдуме призвали не ждать изменений в отношениях с США после выборов
23:44Премьер Словении иронично прокомментировал итоги выборов в США
23:33Жириновский дал совет Трампу
23:32Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Екатеринбурге
23:26В Госдуме назвали победу Байдена на выборах предсказуемой
23:26Источник в МИД сообщил, что Лавров и Чавушоглу обсудили Карабах
23:13Пашинян назвал проведение переговоров по Карабаху нереалистичным
23:08В Екатеринбурге обрушилась кровля горящего склада
23:07В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
23:01Пашинян назвал российских миротворцев самыми подходящими для Карабаха
22:51Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф
22:49Пашинян заявил, что Армения получает ожидаемую поддержку от России
22:43В Петербурге обвиняемой в убийстве ребенка назначили домашний арест
22:38Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Карабахе
22:35Косачев прокомментировал победу Байдена на выборах
Лента новостейМолния