https://ria.ru/20201107/armenia-1583409035.html

System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении

System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении

Легенды альтернативного металла (у всех музыкантов армянские корни) воссоединились и впервые за 15 лет записали две песни, чтобы привлечь внимание к ситуации в... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T00:34

2020-11-07T00:34

2020-11-07T00:39

культура

музыка

новости культуры

серж танкян

турция

азербайджан

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151996/84/1519968460_0:41:3072:1769_1400x0_80_0_0_d36f58f19193f101def9903438d8b758.jpg

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Легенды альтернативного металла (у всех музыкантов армянские корни) воссоединились и впервые за 15 лет записали две песни, чтобы привлечь внимание к ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает NME.Композиции "Protect the land” (видео) и "Genocidal Humanoidz" (пока только в аудио-версии) сочинил и спродюсировал гитарист группы Дарон Малакян.Все доходы от скачиваний треков будут перечислены в Фонд помощи Армении. Клип "Protect the land", в котором есть съемки протестов и боев в Арцахе, басист группы Шаво Одаджян прокомментировал следующим образом: "Я хотел показать единение нашего народа во всем мире, все мы боремся за одно общее дело". Барабанщик Джон Долмян рассказал, что как группа воссоединилась для работы над песнями: "Я всем написал: "Неважно, что мы чувствуем и что произошло между нами раньше, все эти эмоции нам нужно отставить в сторону, потому что текущая ситуация больше, чем System of a down и все мы вместе взятые… нам нужно как-то поддержать свою нацию". Вокалист Серж Танкян назвал агрессию в отношении армянского народа в Арцахе со стороны Турции и Азербайджана нарушением прав человека и военным преступлением.Шаво Одаджян поделился, что музыканты с удовольствием вновь вместе работали в студии, как будто не было никакого перерыва.

https://ria.ru/20200601/1572201723.html

турция

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, серж танкян, турция, азербайджан, армения