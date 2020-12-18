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https://ria.ru/20201218/strakhovanie-1589903434.html
В Госдуму внесли проект о страховании медиков
В Госдуму внесли проект о страховании медиков
Фракция "Справедливая Россия" в ГД внесла законопроект об установлении медикам постоянной дорогостоящей страховки с выплатами до 2 миллионов рублей в случае... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:52
2020-12-18T14:52
сергей миронов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
россия
справедливая россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД внесла законопроект об установлении медикам постоянной дорогостоящей страховки с выплатами до 2 миллионов рублей в случае смерти при исполнении трудовых обязанностей, сообщает в пятницу пресс-служба фракции."За время эпидемии от коронавируса в России погибли сотни медиков. У многих врачей и медсестер после болезни коронавирусом начались серьезные осложнения, у них сильно пошатнулось здоровье. Теперь им самим требуется дорогостоящая медпомощь, но деньги на нее есть далеко не у всех", - отметил лидер СР Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.В связи с этим Миронов предлагает предоставить медикам возможность получить за счет государства страховку с высокими выплатами в случае смерти или проблем со здоровьем из-за исполнения трудовых обязанностей. "Максимальная сумма страховых выплат должна составлять два миллиона рублей. Соответствующий законопроект сегодня депутаты нашей фракции внесли на рассмотрение Государственной думы", – уточнил Миронов.Законопроектом также предполагаются выплаты при потере здоровья: 1-й группе инвалидности – 1,5 миллиона рублей, 2-й группе инвалидности – 1 миллион рублей; 3-й группе – 500 тысяч рублей. При получении травм или увечий в зависимости от тяжести, согласно проекту, выплачивается от 50 до 500 тысяч рублей.Миронов пояснил, что сейчас такие страховые выплаты за счет государства могут получить сотрудники Росгвардии, МВД, ФСИН и Государственной противопожарной службы. "Они также должны быть у врачей, фельдшеров, медсестёр и лаборантов, работа которых связана с угрозой жизни", – считает он.
https://radiosputnik.ria.ru/20201211/gosduma-1588723485.html
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сергей миронов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, справедливая россия, госдума рф, общество

В Госдуму внесли проект о страховании медиков

14:52 18.12.2020
 
© РИА НовостиМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД внесла законопроект об установлении медикам постоянной дорогостоящей страховки с выплатами до 2 миллионов рублей в случае смерти при исполнении трудовых обязанностей, сообщает в пятницу пресс-служба фракции.
"За время эпидемии от коронавируса в России погибли сотни медиков. У многих врачей и медсестер после болезни коронавирусом начались серьезные осложнения, у них сильно пошатнулось здоровье. Теперь им самим требуется дорогостоящая медпомощь, но деньги на нее есть далеко не у всех", - отметил лидер СР Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
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В связи с этим Миронов предлагает предоставить медикам возможность получить за счет государства страховку с высокими выплатами в случае смерти или проблем со здоровьем из-за исполнения трудовых обязанностей. "Максимальная сумма страховых выплат должна составлять два миллиона рублей. Соответствующий законопроект сегодня депутаты нашей фракции внесли на рассмотрение Государственной думы", – уточнил Миронов.
Законопроектом также предполагаются выплаты при потере здоровья: 1-й группе инвалидности – 1,5 миллиона рублей, 2-й группе инвалидности – 1 миллион рублей; 3-й группе – 500 тысяч рублей. При получении травм или увечий в зависимости от тяжести, согласно проекту, выплачивается от 50 до 500 тысяч рублей.
Миронов пояснил, что сейчас такие страховые выплаты за счет государства могут получить сотрудники Росгвардии, МВД, ФСИН и Государственной противопожарной службы. "Они также должны быть у врачей, фельдшеров, медсестёр и лаборантов, работа которых связана с угрозой жизни", – считает он.
Медицинские сотрудники в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
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Сергей МироновФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)РоссияСправедливая РоссияГосдума РФОбщество
 
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