https://ria.ru/20201218/strakhovanie-1589903434.html

В Госдуму внесли проект о страховании медиков

В Госдуму внесли проект о страховании медиков

Фракция "Справедливая Россия" в ГД внесла законопроект об установлении медикам постоянной дорогостоящей страховки с выплатами до 2 миллионов рублей в случае... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:52

2020-12-18T14:52

2020-12-18T14:52

сергей миронов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

справедливая россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в ГД внесла законопроект об установлении медикам постоянной дорогостоящей страховки с выплатами до 2 миллионов рублей в случае смерти при исполнении трудовых обязанностей, сообщает в пятницу пресс-служба фракции."За время эпидемии от коронавируса в России погибли сотни медиков. У многих врачей и медсестер после болезни коронавирусом начались серьезные осложнения, у них сильно пошатнулось здоровье. Теперь им самим требуется дорогостоящая медпомощь, но деньги на нее есть далеко не у всех", - отметил лидер СР Сергей Миронов, которого цитирует пресс-служба.В связи с этим Миронов предлагает предоставить медикам возможность получить за счет государства страховку с высокими выплатами в случае смерти или проблем со здоровьем из-за исполнения трудовых обязанностей. "Максимальная сумма страховых выплат должна составлять два миллиона рублей. Соответствующий законопроект сегодня депутаты нашей фракции внесли на рассмотрение Государственной думы", – уточнил Миронов.Законопроектом также предполагаются выплаты при потере здоровья: 1-й группе инвалидности – 1,5 миллиона рублей, 2-й группе инвалидности – 1 миллион рублей; 3-й группе – 500 тысяч рублей. При получении травм или увечий в зависимости от тяжести, согласно проекту, выплачивается от 50 до 500 тысяч рублей.Миронов пояснил, что сейчас такие страховые выплаты за счет государства могут получить сотрудники Росгвардии, МВД, ФСИН и Государственной противопожарной службы. "Они также должны быть у врачей, фельдшеров, медсестёр и лаборантов, работа которых связана с угрозой жизни", – считает он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201211/gosduma-1588723485.html

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сергей миронов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия, справедливая россия, госдума рф, общество