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Липецкая область
https://ria.ru/20201218/sotskodeks-1589966746.html
Глава Липецкого облсовета Путилин предложил принять Социальный кодекс РФ
Глава Липецкого облсовета Путилин предложил принять Социальный кодекс РФ
Председатель Липецкого облсовета Павел Путилин на заседании президиума Совета законодателей РФ предложил обсудить идею принятия на федеральном уровне... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T19:28
2020-12-18T19:28
липецкая область
павел путилин
госдума рф
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Председатель Липецкого облсовета Павел Путилин на заседании президиума Совета законодателей РФ предложил обсудить идею принятия на федеральном уровне "Социального кодекса Российской Федерации", сообщает пресс-служба регионального парламента.Заседание Совета прошло в формате видеоконференции. Его провели первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин и зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. На встрече обсудили, в том числе, вопросы совершенствования законодательства субъектов РФ в связи с принятием поправок к Конституции.Доклад Путилина был посвящен реализации на практике поправок в Конституцию. По его словам, путем внесения поправок в Конституцию раскрыт смысл и содержание одного из основных отличий российской государственности – ее социальный признак, отмечает пресс-служба.Он отметил, что в Липецкой области формируется свой "Социальный кодекс", который сейчас насчитывает около 150 видов социальной поддержки.Глава Липецкого облсовета также предложил внести изменения и дополнения в федеральные законы "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов России" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в России".В связи с принятыми поправками в Конституцию и необходимостью внесения изменений, прежде всего в Устав Липецкой области, в региональном парламенте создана рабочая группа с широким представительством. Собраны и обобщены все предложения по поправкам в основной закон региона и отраслевые нормативные правовые акты, говорится в сообщении пресс-службы.В завершении Путилин предложил законодателям вернуться к вопросу о необходимости принятия на федеральном уровне закона о нормативных правовых актах РФ и выразил готовность активно подключиться к данной работе.
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павел путилин, госдума рф, липецкая область

Глава Липецкого облсовета Путилин предложил принять Социальный кодекс РФ

19:28 18.12.2020
 
© Фото : пресс-служба Липецкого областного советаПредседатель Липецкого облсовета Павел Путилин на заседании президиума Совета законодателей РФ
Председатель Липецкого облсовета Павел Путилин на заседании президиума Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : пресс-служба Липецкого областного совета
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ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Председатель Липецкого облсовета Павел Путилин на заседании президиума Совета законодателей РФ предложил обсудить идею принятия на федеральном уровне "Социального кодекса Российской Федерации", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Заседание Совета прошло в формате видеоконференции. Его провели первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин и зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. На встрече обсудили, в том числе, вопросы совершенствования законодательства субъектов РФ в связи с принятием поправок к Конституции.
© Фото : пресс-служба Липецкого областного советаПредседатель Липецкого облсовета Павел Путилин на заседании президиума Совета законодателей РФ
Председатель Липецкого облсовета Павел Путилин на заседании президиума Совета законодателей РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : пресс-служба Липецкого областного совета
Председатель Липецкого облсовета Павел Путилин на заседании президиума Совета законодателей РФ
Доклад Путилина был посвящен реализации на практике поправок в Конституцию. По его словам, путем внесения поправок в Конституцию раскрыт смысл и содержание одного из основных отличий российской государственности – ее социальный признак, отмечает пресс-служба.

"Это первый важнейший шаг. По моему мнению, мы должны пойти дальше, укрепляя и развивая социальную платформу государственности России. Да, уже вносятся изменения и дополнения в действующее законодательство социальной направленности. В то же время мы предлагаем к обсуждению политическую идею о целесообразности принятия на федеральном уровне "Социального кодекса Российской Федерации", в котором необходимо предусмотреть единые подходы к вопросам социальных гарантий для всех граждан страны", - приводятся в сообщении слова Путилина.

Он отметил, что в Липецкой области формируется свой "Социальный кодекс", который сейчас насчитывает около 150 видов социальной поддержки.
Глава Липецкого облсовета также предложил внести изменения и дополнения в федеральные законы "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов России" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в России".
"Сегодня требуется четко прописать принципы взаимодействия органов госвласти и местного самоуправления, а также пределы и формы их взаимодействия, включая участие в формировании друг друга", - сказал Путилин.
В связи с принятыми поправками в Конституцию и необходимостью внесения изменений, прежде всего в Устав Липецкой области, в региональном парламенте создана рабочая группа с широким представительством. Собраны и обобщены все предложения по поправкам в основной закон региона и отраслевые нормативные правовые акты, говорится в сообщении пресс-службы.
"Эффективность деятельности законодательных органов во многом зависит от правильной организации самого законотворческого процесса. В этом году мы провели мониторинг нашего закона "О нормативных правовых актах Липецкой области". Результатом стало принятие нового закона. Проделанная работа показала, что современные реалии, накопленный опыт субъектов и складывающаяся судебная практика требуют новых подходов в организации нормотворческой деятельности органов власти в целом", - убежден председатель Липецкого облсовета.
В завершении Путилин предложил законодателям вернуться к вопросу о необходимости принятия на федеральном уровне закона о нормативных правовых актах РФ и выразил готовность активно подключиться к данной работе.
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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