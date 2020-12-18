https://ria.ru/20201218/sotskodeks-1589966746.html

Глава Липецкого облсовета Путилин предложил принять Социальный кодекс РФ

Глава Липецкого облсовета Путилин предложил принять Социальный кодекс РФ

Председатель Липецкого облсовета Павел Путилин на заседании президиума Совета законодателей РФ предложил обсудить идею принятия на федеральном уровне... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T19:28

2020-12-18T19:28

2020-12-18T19:28

липецкая область

павел путилин

госдума рф

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Председатель Липецкого облсовета Павел Путилин на заседании президиума Совета законодателей РФ предложил обсудить идею принятия на федеральном уровне "Социального кодекса Российской Федерации", сообщает пресс-служба регионального парламента.Заседание Совета прошло в формате видеоконференции. Его провели первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин и зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. На встрече обсудили, в том числе, вопросы совершенствования законодательства субъектов РФ в связи с принятием поправок к Конституции.Доклад Путилина был посвящен реализации на практике поправок в Конституцию. По его словам, путем внесения поправок в Конституцию раскрыт смысл и содержание одного из основных отличий российской государственности – ее социальный признак, отмечает пресс-служба.Он отметил, что в Липецкой области формируется свой "Социальный кодекс", который сейчас насчитывает около 150 видов социальной поддержки.Глава Липецкого облсовета также предложил внести изменения и дополнения в федеральные законы "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов России" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в России".В связи с принятыми поправками в Конституцию и необходимостью внесения изменений, прежде всего в Устав Липецкой области, в региональном парламенте создана рабочая группа с широким представительством. Собраны и обобщены все предложения по поправкам в основной закон региона и отраслевые нормативные правовые акты, говорится в сообщении пресс-службы.В завершении Путилин предложил законодателям вернуться к вопросу о необходимости принятия на федеральном уровне закона о нормативных правовых актах РФ и выразил готовность активно подключиться к данной работе.

https://ria.ru/20201218/lipetskaya-1589930764.html

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павел путилин, госдума рф, липецкая область