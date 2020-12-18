Глава Липецкого облсовета Путилин предложил принять Социальный кодекс РФ
© Фото : пресс-служба Липецкого областного советаПредседатель Липецкого облсовета Павел Путилин на заседании президиума Совета законодателей РФ
© Фото : пресс-служба Липецкого областного совета
ЛИПЕЦК, 18 дек – РИА Новости. Председатель Липецкого облсовета Павел Путилин на заседании президиума Совета законодателей РФ предложил обсудить идею принятия на федеральном уровне "Социального кодекса Российской Федерации", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Заседание Совета прошло в формате видеоконференции. Его провели первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин и зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. На встрече обсудили, в том числе, вопросы совершенствования законодательства субъектов РФ в связи с принятием поправок к Конституции.
© Фото : пресс-служба Липецкого областного советаПредседатель Липецкого облсовета Павел Путилин на заседании президиума Совета законодателей РФ
© Фото : пресс-служба Липецкого областного совета
Председатель Липецкого облсовета Павел Путилин на заседании президиума Совета законодателей РФ
Доклад Путилина был посвящен реализации на практике поправок в Конституцию. По его словам, путем внесения поправок в Конституцию раскрыт смысл и содержание одного из основных отличий российской государственности – ее социальный признак, отмечает пресс-служба.
"Это первый важнейший шаг. По моему мнению, мы должны пойти дальше, укрепляя и развивая социальную платформу государственности России. Да, уже вносятся изменения и дополнения в действующее законодательство социальной направленности. В то же время мы предлагаем к обсуждению политическую идею о целесообразности принятия на федеральном уровне "Социального кодекса Российской Федерации", в котором необходимо предусмотреть единые подходы к вопросам социальных гарантий для всех граждан страны", - приводятся в сообщении слова Путилина.
Он отметил, что в Липецкой области формируется свой "Социальный кодекс", который сейчас насчитывает около 150 видов социальной поддержки.
Глава Липецкого облсовета также предложил внести изменения и дополнения в федеральные законы "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов России" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в России".
"Сегодня требуется четко прописать принципы взаимодействия органов госвласти и местного самоуправления, а также пределы и формы их взаимодействия, включая участие в формировании друг друга", - сказал Путилин.
В связи с принятыми поправками в Конституцию и необходимостью внесения изменений, прежде всего в Устав Липецкой области, в региональном парламенте создана рабочая группа с широким представительством. Собраны и обобщены все предложения по поправкам в основной закон региона и отраслевые нормативные правовые акты, говорится в сообщении пресс-службы.
"Эффективность деятельности законодательных органов во многом зависит от правильной организации самого законотворческого процесса. В этом году мы провели мониторинг нашего закона "О нормативных правовых актах Липецкой области". Результатом стало принятие нового закона. Проделанная работа показала, что современные реалии, накопленный опыт субъектов и складывающаяся судебная практика требуют новых подходов в организации нормотворческой деятельности органов власти в целом", - убежден председатель Липецкого облсовета.
В завершении Путилин предложил законодателям вернуться к вопросу о необходимости принятия на федеральном уровне закона о нормативных правовых актах РФ и выразил готовность активно подключиться к данной работе.