В Ереване началось факельное шествие в память о погибших в Карабахе
18:53 18.12.2020 (обновлено: 19:31 18.12.2020)
ЕРЕВАН, 18 дек - РИА Новости. Факельное шествие к военному кладбищу "Ераблур" стартовало в пятницу в армянской столице, оно посвящено памяти военнослужащих, погибших в ходе эскалации карабахского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.
Акция началась с площади Гарегина Нжде, ее организовали политические силы, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Шествие проходит без выступлений и лозунгов.
Другое шествие в память о погибших в Карабахе запланировано в субботу по призыву самого Пашиняна, объявшего в Армении с 19 по 21 декабря трехдневный траур по жертвам эскалации.
По громкоговорителю зачитывают фамилии погибших.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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