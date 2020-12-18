https://ria.ru/20201218/shestvie-1589961189.html

В Ереване началось факельное шествие в память о погибших в Карабахе

В Ереване началось факельное шествие в память о погибших в Карабахе

Факельное шествие к военному кладбищу "Ераблур" стартовало в пятницу в армянской столице, оно посвящено памяти военнослужащих, погибших в ходе эскалации... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T18:53

2020-12-18T18:53

2020-12-18T19:31

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 18 дек - РИА Новости. Факельное шествие к военному кладбищу "Ераблур" стартовало в пятницу в армянской столице, оно посвящено памяти военнослужащих, погибших в ходе эскалации карабахского конфликта, передает корреспондент РИА Новости.Акция началась с площади Гарегина Нжде, ее организовали политические силы, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна. Шествие проходит без выступлений и лозунгов.Другое шествие в память о погибших в Карабахе запланировано в субботу по призыву самого Пашиняна, объявшего в Армении с 19 по 21 декабря трехдневный траур по жертвам эскалации.По громкоговорителю зачитывают фамилии погибших.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201217/karabakh-1589755712.html

https://ria.ru/20201216/zabastovka-1589574379.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире