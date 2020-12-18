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В Петербурге усилили рейды по проверке соблюдения ограничений
В Петербурге усилили рейды по проверке соблюдения ограничений
Рейды по проверке соблюдения ограничений по COVID-19 в Петербурге "идут по нарастающей", последний выявил нарушения лишь в Центральном районе, сообщил зампред... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:00
2020-12-18T13:00
2020-12-18T13:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Рейды по проверке соблюдения ограничений по COVID-19 в Петербурге "идут по нарастающей", последний выявил нарушения лишь в Центральном районе, сообщил зампред городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов."Рейды продолжают осуществляться, более того, они идут по нарастающей. По поручению губернатора мы усиливаем контроль за соблюдением мероприятий. Хотелось бы отметить положительную тенденцию. Например, вчерашний рейд, который мы со средствами массовой информации осуществляем, практически не выявил нарушений во всех районах, за исключением Центрального", - рассказал Ситов журналистам.Он сказал, что во многих районах заведения были закрыты ночью и не нарушали ограничений."Фиксируются уже незначительные нарушения исключительно в Центральном районе. Динамика исключительно положительная", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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